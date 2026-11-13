Những thủ tục hành chính trở thành lời tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Trung tâm tập trung hỗ trợ 15 thủ tục hành chính liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã triển khai hỗ trợ thủ tục hành chính, tập trung vào 15 thủ tục liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ảnh: TTPVHCCHN

Các chi nhánh, điểm hỗ trợ dịch vụ công số tổ chức luồng ưu tiên đối với hồ sơ người có công; phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát nhu cầu, số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư qua VNeID và hỗ trợ trả kết quả tại nhà đối với những trường hợp cần thiết. Việc bảo mật thông tin cá nhân, gia đình liệt sĩ được thực hiện theo quy định.

Điểm đáng chú ý là mô hình Tổ hành chính công xung kích. Thay vì chờ người dân đến cơ quan, cán bộ chủ động tìm đến nhà dân, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả.

Thành phần các tổ gồm cán bộ tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số, nhân sự bưu chính công ích, cán bộ xã, phường, tổ dân phố và tình nguyện viên. Hàng trăm tổ đã được triển khai, ưu tiên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và những trường hợp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công.

Tại tọa đàm, những câu chuyện từ cơ sở cho thấy giá trị của cách làm “đến trước nhu cầu” không chỉ nằm ở việc giải quyết nhanh một thủ tục, mà còn ở sự đồng hành với những gia đình gặp khó khăn về sức khỏe, điều kiện đi lại hoặc thiếu thông tin.

NSƯT Đỗ Kỷ, người từng khoác áo lính và nhiều lần hóa thân vào hình tượng người lính, chia sẻ những suy ngẫm về trách nhiệm tri ân người có công. Theo ông, việc cán bộ chủ động đến tận nhà hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, xác nhận thân nhân, cấp lại giấy tờ hay giải quyết chế độ chính sách là cách tri ân thiết thực, nhất là với những trường hợp còn thiếu hồ sơ, giấy tờ sau nhiều năm.

Giao lưu với NSƯT Đỗ Kỷ - người từng khoác áo lính và nhiều lần hóa thân vào hình tượng người lính trên sân khấu. Ảnh: TTPVHCCHN

Các thành viên Tổ hành chính công xung kích cũng chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế, theo chị Hoàng Thị Dưỡng, điều để lại ấn tượng sâu sắc không phải số lượng hồ sơ mà là những lần cán bộ trực tiếp đến từng gia đình, con ngõ để hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và gia đình người có công. Với anh Lê Minh Thiện, mỗi chuyến đi đòi hỏi phải rà soát thông tin, liên hệ tổ dân phố, bố trí thời gian, lộ trình và chuẩn bị kỹ phương án hỗ trợ; đồng thời, cán bộ phải kiên nhẫn giải thích từng thao tác để người dân hiểu và thực hiện chính xác.

Một trường hợp được chia sẻ tại tọa đàm là gia đình ông Phan Văn Hào, em trai liệt sĩ. Do Bằng Tổ quốc ghi công của gia đình bị hư hỏng, ông được Tổ hành chính công số 9 hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp lại. Cán bộ đã trực tiếp đến gia đình, làm việc ngoài giờ để hoàn tất hồ sơ.

Từ những việc cụ thể, tinh thần “đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ” được chuyển hóa thành cách làm trong thực thi công vụ: chủ động nắm nhu cầu, giảm đi lại, hỗ trợ đúng đối tượng và đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc nhấn mạnh, từ Chiến dịch 500 ngày đêm đến Tổ hành chính công xung kích đều hướng tới một điểm chung: tri ân người có công, phục vụ người dân bằng trách nhiệm và bằng tấm lòng.