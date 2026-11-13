Những thông tin tài chính, ngân sách nào thuộc danh mục bí mật nhà nước?

Theo Quyết định số 2165/QĐ-TTg, Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính được chia thành hai cấp độ là Tối mật và Mật, xác định cụ thể phạm vi thông tin cần bảo vệ trong từng lĩnh vực quản lý.

Đối với bí mật nhà nước độ Tối mật, danh mục bao gồm: các tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh và số liệu chi tiết về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trụ sở Bộ Tài chính.

Trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, các kế hoạch dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước dành cho dự trữ quốc gia; số liệu về số lượng, giá trị từng loại hàng dự trữ cũng thuộc diện Tối mật.

Đối với lĩnh vực hải quan, danh mục bao gồm các quyết định thành lập, kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật; tài liệu xác minh, xây dựng, quản lý và hoạt động của cơ sở bí mật. Các phiếu chi, chứng từ thanh toán và quyết toán kinh phí cho hoạt động của cơ sở bí mật cũng thuộc phạm vi này. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công và báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành cũng được xếp vào độ Tối mật.

Đối với bí mật nhà nước độ Mật, danh mục bao gồm nhiều thông tin liên quan đến điều hành chính sách tài chính, ngân sách và hoạt động của thị trường vốn.

Đáng chú ý, các thông tin về tài liệu, số liệu viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài đối với những nhiệm vụ có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa công khai; phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương; phương án xây dựng chính sách tài chính trước khi trình Quốc hội thông qua đều thuộc diện bảo mật. Các phương án giá in tiền giấy, giấy tờ có giá và sản xuất tiền kim loại cũng nằm trong danh mục.

Trong lĩnh vực kho bạc và tài chính ngân hàng, thông tin thuộc diện bảo mật gồm phương án tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách trung ương, phương án phát hành trực tiếp tín phiếu Kho bạc Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước; số liệu tổng hợp về kim loại quý, đá quý và vật quý hiếm khác của Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước bảo quản.

Đặc biệt, thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cũng thuộc bí mật nhà nước độ Mật.

Trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, danh mục còn bao gồm quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia, danh mục chi tiết hàng dự trữ chiến lược và phương án quản lý, bảo quản hàng dự trữ chiến lược chưa được công khai.

Đối với lĩnh vực hải quan, nhiều tài liệu nghiệp vụ về chống buôn lậu, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ trinh sát, hồ sơ đấu tranh chuyên án và thông tin nguồn tin về tội phạm cũng thuộc diện bí mật nhà nước độ Mật.

Riêng lĩnh vực chứng khoán, thông tin chưa công khai có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường và giải pháp ổn định thị trường khi xảy ra biến động lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán cũng thuộc danh mục bảo mật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê và Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.