Những thông điệp không khoan nhượng của Iran khi công bố thành phố tên lửa mới

Theo truyền thông Iran ngày 12/11, sự kiện này còn truyền tải thông điệp về công tác chuẩn bị quân sự của Iran trước những mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Tại buổi lễ, các chỉ huy quân sự nhấn mạnh cả năng lực tác chiến và năng lực tên lửa của Iran, đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trong thời chiến. Các quan chức cũng cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả những mối đe dọa trong khu vực và bên ngoài khu vực.

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và Chuẩn tướng Seyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC. Việc trưng bày các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tại tổ hợp ngầm cho thấy sự kiện này không chỉ nhằm giới thiệu một cơ sở quân sự mới. Một nội dung trọng tâm của thông điệp là cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì năng lực tên lửa của Iran trong trường hợp xảy ra xung đột.

Xem video Iran công bố thành phố tên lửa ngầm mới:

Duy trì sản xuất thời chiến: Không chỉ dựa vào kho tên lửa

Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của sự kiện này cần được xem xét cùng với những tuyên bố trước đó của người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi về việc chuyển các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV xuống lòng đất. Ông Mohebi từng cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã phát triển năng lực linh hoạt, cho phép chuyển hoạt động sản xuất vũ khí từ các cơ sở trên mặt đất xuống các cơ sở ngầm và duy trì hoạt động ngay cả khi bị không kích.

Ông cũng thông báo việc thành lập các tổ hợp sản xuất tên lửa ngầm bên cạnh những thành phố tên lửa hiện có, vốn được sử dụng để lưu trữ và chuẩn bị vũ khí đưa vào triển khai.

Xét về quân sự, ý nghĩa của năng lực này khá rõ ràng. Trong cuộc xung đột kéo dài, sức mạnh tên lửa của một quốc gia không chỉ được đánh giá bằng số lượng tên lửa sẵn sàng phóng hay quy mô kho vũ khí hiện có. Khả năng bổ sung những vũ khí đã sử dụng và duy trì hoạt động sản xuất cũng quan trọng không kém. Đây là lý do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và quân sự thường hướng tới mục tiêu làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến đấu của đối phương.

Việc chuyển hoạt động sản xuất xuống lòng đất, nếu được duy trì hiệu quả trên thực tế, có thể khiến đối phương khó đánh giá hơn về mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran gây ra. Trong hoàn cảnh đó, việc chỉ căn cứ vào số lần phóng tên lửa hoặc ước tính lượng tên lửa còn lại sẽ không thể phản ánh đầy đủ năng lực tên lửa của Iran.

Những thông điệp đằng sau thành phố tên lửa mới

Bên trong thành phố tên lửa mới của Iran. Ảnh: Mehr

Nhà phân tích quân sự Morteza Simiari mô tả thành phố tên lửa mới là kết quả của quá trình đánh giá lại công tác chuẩn bị quân sự của các lực lượng vũ trang, dựa trên những bài học rút ra từ hai cuộc chiến trước đây và các đánh giá về những cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai.

Theo ông Simiari, một yếu tố then chốt trong thiết kế cơ sở này là chiến lược tập trung vào khôi phục và tái thiết năng lực quân sự. Cách tiếp cận này cũng bao gồm quản lý chuỗi cung ứng và phối hợp giữa Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC.

Sự phối hợp này đặc biệt quan trọng bởi việc duy trì năng lực tác chiến không chỉ phụ thuộc vào sở hữu vũ khí. Hoạt động sản xuất, cung ứng linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng và chuyển giao trang thiết bị cho các đơn vị tác chiến là những khâu có mối liên hệ chặt chẽ. Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi này bị gián đoạn cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Ông Simiari cũng đề cập đến vành đai an ninh của Iran, cho rằng phạm vi này không chỉ giới hạn trong đường biên giới địa lý. Ông cho rằng những mối đe dọa đối với an ninh Iran có thể được tính đến ngay cả khi chúng xuất hiện bên ngoài lãnh thổ nước này.

Một thông điệp khác, theo đánh giá của ông Simiari, liên quan đến cái giá phải trả nếu tiến hành cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Ông cho rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ không chỉ nhận được phản ứng ở mức độ hạn chế và trong trường hợp đó, mọi phương án đều sẽ được cân nhắc.

Năng lực ẩn giấu

Các chuyên gia cũng đánh giá về việc Iran lựa chọn hình ảnh và chi tiết được công khai trong buổi giới thiệu cơ sở tên lửa. Theo ông Simiari, cả những đặc điểm được thể hiện rõ ràng lẫn những nội dung được giữ kín đều đã được lựa chọn một cách thận trọng. Ngay cả những chi tiết như giá đỡ súng máy gắn trên tên lửa cũng cần được xem xét trong tổng thể bố trí của cơ sở.

Khi mô tả cách tiếp cận này, ông nói: "Các vật thể ở gần đối phương hơn so với những gì họ nhìn thấy!"

Nhận định này có thể được hiểu là một phần trong thông điệp thông tin mà Iran muốn truyền tải thông qua sự kiện. Việc công bố một cơ sở quân sự không đồng nghĩa với việc phơi bày toàn bộ năng lực của cơ sở đó. Trong những sự kiện như vậy, góc quay của máy quay, trang thiết bị được lựa chọn để trưng bày và những chi tiết không được tiết lộ có thể quan trọng không kém các năng lực được công khai.

Trên thực tế, phía đối phương chỉ được tiếp cận những hình ảnh và thông tin không giúp họ xác định đầy đủ quy mô năng lực quân sự của Iran.