Những thói quen tưởng vô hại khiến sàn gỗ nhanh hỏng khi thời tiết giao mùa

Lau sàn bằng quá nhiều nước

Một trong những sai lầm phổ biến khi vệ sinh sàn gỗ đó là đổ nước trực tiếp lên bề mặt sàn hoặc dùng cây lau nhà quá ướt để lau. Nhiều người nghĩ rằng, cách làm này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên việc để nước tiếp xúc với sàn trong thời gian dài có thể gây ra những hư hại không mong muốn.

Khi nước thấm qua các khe nối, mép ván hoặc những vị trí có lớp phủ, phần gỗ bên trong có nguy cơ trương nở, dẫn đến hiện tượng phồng rộp, cong vênh. Tình trạng này sẽ dễ xảy ra với các loại sàn gỗ công nghiệp có lõi dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.

Dùng cây lau nhà quá ướt hoặc đổ nước trực tiếp lên bề mặt khi lau có thể khiến sàn gỗ nhanh xuống cấp. Ảnh minh họa

Để giúp sàn gỗ bền, khi lau bạn nên sử dụng khăn mềm hoặc cây lau đã vắt ráo nước. Trước khi lau ẩm, cần quét hoặc hút sạch bụi bẩn trên bề mặt. Những khu vực có nước đọng phải được xử lý kịp thời, tránh để hơi ẩm tích tụ lâu ngày.

Không kiểm soát được độ ẩm trong nhà

Thời tiết chuyển mùa thường đi kèm với sự biến động đáng kể về độ ẩm trong không khí. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền của sàn gỗ. Khi độ ẩm tăng cao, vật liệu có xu hướng giãn nở; ngược lại, không khí quá khô có thể khiến gỗ co lại, hình thành các khe hở giữa những tấm gỗ.

Sai lầm của nhiều gia đình đó là chỉ quan tâm đến việc làm sạch bề mặt mà bỏ qua điều kiện không khí trong phòng. Việc đóng kín cửa liên tục trong những ngày nồm ẩm hoặc sử dụng thiết bị hút ẩm quá mức đều có thể khiến môi trường trong nhà thiếu ổn định.

Hãy luôn kiểm tra độ ẩm trong nhà để tránh tình trạng sàn bị cong, vênh. Ảnh minh họa

Vì vậy, bạn nên theo dõi độ ẩm trong nhà bằng thiết bị đo chuyên dụng, đồng thời kết hợp sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm khi cần thiết.

Mở cửa liên tục khi trời nồm ẩm

Không ít người có thói quen mở toàn bộ cửa sổ, cửa chính để không gian thông thoáng, nhất là khi cảm thấy nền nhà có dấu hiệu ẩm ướt. Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn.

Vào những ngày không khí bên ngoài có độ ẩm cao, việc mở cửa kéo dài có thể khiến hơi ẩm xâm nhập nhiều hơn. Nếu nhiệt độ bề mặt sàn thấp, hơi nước còn có khả năng ngưng tụ, tạo cảm giác ướt dính và làm tăng nguy cơ hư hại tại các khe nối.

Vì vậy, khi trời nồm, bạn nên hạn chế mở cửa, đồng thời sử dụng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa ở chế độ Dry để duy trì môi trường khô ráo. Khi độ ẩm bên ngoài giảm, có thể mở cửa để tăng cường lưu thông không khí.

Dùng chất tẩy rửa không phù hợp

Không nên kéo lê các đồ dùng quá nặng để tránh bề mặt sàn gỗ bị trầy, xước. Ảnh minh họa

Để làm sạch những vết bẩn cứng đầu trên sàn gỗ, nhiều gia đình thường sử dụng nước tẩy rửa đa năng, chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh. Mặc dù những dung dịch tẩy rửa này có thể làm sạch vết bẩn nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới lớp phủ bảo vệ của sàn gỗ.

Nếu muốn vệ sinh sàn gỗ, bạn nên chọn dung dịch vệ sinh phù hợp với lớp phủ bề mặt, tránh tùy tiện dùng các sản phẩm dành cho những vật liệu lát sàn khác.

Bên cạnh việc lựa chọn chất tẩy rửa phù hợp, bạn cũng cần chú ý đến những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Để tránh tình trạng sàn bị trầy xước, bạn nên tránh kéo lê bàn ghế, đồ vật nặng trên bề mặt sàn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng miếng đệm bảo vệ dưới chân nội thất và thảm chùi chân tại cửa ra vào để giảm nguy cơ trầy xước, nhất là khi cát bụi và nước mưa dễ theo giày dép vào nhà.

Nhìn chung, sàn gỗ có thể duy trì độ bền và vẻ đẹp trong nhiều năm nếu được sử dụng, vệ sinh đúng cách. Khi thời tiết giao mùa, việc giữ độ ẩm trong nhà ổn định, hạn chế nước đọng, lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp và kiểm tra sàn định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ cong vênh, phồng rộp, đồng thời duy trì tính thẩm mỹ cho không gian sống.