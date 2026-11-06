Những thói quen sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh

Nhà trường cần tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, khuyến khích học sinh duy trì vận động thể chất từ 30 - 60 phút mỗi ngày. Ảnh: TRÍ DŨNG

Theo nghiên cứu công bố tại Hội nghị Khoa học ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2026 của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thành Nam (Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Trường Y Dược - Đại học Trà Vinh) cùng các cộng sự thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện trên 6.009 học sinh THCS tại khu vực tỉnh Tiền Giang (cũ) giai đoạn 2023 - 2025 ghi nhận tỷ lệ tăng huyết áp là 5,7%, tương ứng 345 học sinh.

Đáng chú ý, nhiều thói quen sinh hoạt có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp như: Học sinh có sở thích ăn mặn có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2,35 lần; thường xuyên uống trà sữa làm tăng nguy cơ 1,65 lần; sử dụng điện thoại trên 2 giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ 1,35 lần so với các nhóm đối chứng.

Để hạn chế nguy cơ bệnh lý ở học sinh, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và ngành Y tế.

Trong đó, chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế thức ăn nhiều muối, đồ chiên xào và nước uống có đường; tăng cường rau xanh, trái cây tươi trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, phụ huynh cần quan tâm quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử, đồng thời bảo đảm trẻ ở lứa tuổi THCS ngủ đủ từ 8 - 10 giờ mỗi đêm.

Nhà trường cần tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, khuyến khích học sinh duy trì vận động thể chất từ 30 - 60 phút mỗi ngày.

Bên cạnh đó, học sinh ngủ dưới 8 giờ mỗi đêm có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 1,79 lần; những em không thích tham gia hoạt động thể chất có nguy cơ cao gấp 1,59 lần. Ngược lại, thói quen ăn rau xanh giúp giảm 31% nguy cơ tăng huyết áp.

Nghiên cứu chỉ ra tình trạng thừa cân, béo phì và béo bụng là những yếu tố đáng lưu ý. Học sinh thừa cân, béo phì có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,78 lần; nhóm có tỷ lệ vòng eo/chiều cao từ 0,46 trở lên có nguy cơ cao gấp 2,09 lần.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh còn có thể gây tổn thương gan ở lứa tuổi học đường. Nghiên cứu trên 2.055 học sinh thừa cân, béo phì ghi nhận tỷ lệ gan nhiễm mỡ và xơ hóa gan ở nhóm béo phì cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm thừa cân.

Các yếu tố liên quan đến tình trạng gan nhiễm mỡ mức độ vừa và nặng gồm: Béo phì, giới tính nam, tỷ lệ vòng eo/chiều cao từ 0,5 trở lên, cùng những thói quen như: Ăn nhiều đồ chiên xào, uống nước ngọt và lười vận động.

Đáng chú ý, tiền sử được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong giai đoạn sơ sinh được ghi nhận là yếu tố bảo vệ, giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ ở tuổi học đường.

Những kết quả trên cho thấy nhiều yếu tố nguy cơ bệnh lý ở học sinh bắt nguồn từ những lựa chọn sinh hoạt quen thuộc, diễn ra mỗi ngày trong gia đình và môi trường học đường.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần phối hợp triển khai khám sức khỏe học đường định kỳ, chú trọng đo huyết áp, đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ vòng eo/chiều cao để phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ. Đối với học sinh thừa cân, béo phì, cần quan tâm đánh giá sức khỏe gan và tư vấn điều chỉnh lối sống phù hợp.

Bảo vệ sức khỏe học sinh không chỉ dừng lại ở việc phòng, chống bệnh tật khi đã xuất hiện, mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và ngành Y tế sẽ góp phần phát hiện, kiểm soát sớm các nguy cơ bệnh lý, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của thế hệ trẻ.

CAO THẮNG - D.H

(lược ghi)