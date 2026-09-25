Những thói quen đơn giản giúp lá gan khỏe mạnh

Nội dung 1. Hạn chế rượu bia – thói quen quan trọng hàng đầu 2. Ăn uống cân bằng, tránh để gan "quá tải" 3. Duy trì vận động thường xuyên 4. Cẩn trọng với thuốc và thực phẩm bổ sung 5. Phòng ngừa viêm gan virus 6. Giữ cân nặng hợp lý và ngủ đủ

Gan là một trong những cơ quan "làm việc" nhiều nhất trong cơ thể: chuyển hóa chất dinh dưỡng, sản xuất protein, dự trữ năng lượng, tham gia chuyển hóa thuốc và xử lý nhiều chất mà cơ thể cần loại bỏ. Vì vậy, bảo vệ gan không chỉ là uống "thuốc bổ gan" hay tìm đến các sản phẩm được quảng cáo là "giải độc gan".

1. Hạn chế rượu bia – thói quen quan trọng hàng đầu

Rượu được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Uống càng nhiều và càng thường xuyên, nguy cơ tổn thương gan càng tăng, từ gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu đến xơ gan và ung thư gan.

Những thói quen sinh hoạt hằng ngày mới là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe của gan. Ảnh AI

Vì vậy, nếu muốn bảo vệ gan, giảm lượng rượu uống vào là một trong những việc có ý nghĩa nhất. Người đã mắc bệnh gan, đặc biệt viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan, nên trao đổi với bác sĩ về việc kiêng hoàn toàn rượu bia.

2. Ăn uống cân bằng, tránh để gan "quá tải"

Một chế độ ăn có lợi cho gan không cần những thực phẩm đặc biệt hay chế độ "thải độc". Nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và nguồn protein ít chất béo; hạn chế đồ uống nhiều đường, thực phẩm siêu chế biến và lượng chất béo bão hòa quá cao.

Đặc biệt, kiểm soát khẩu phần và tổng năng lượng giúp phòng thừa cân, béo phì – những yếu tố quan trọng liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa.

3. Duy trì vận động thường xuyên

Gan cũng hưởng lợi từ một cơ thể vận động đều đặn. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, tập sức mạnh hoặc các hình thức vận động phù hợp đều có thể giúp kiểm soát cân nặng, đường huyết và chuyển hóa mỡ.

Không nhất thiết phải tập luyện quá nặng. Duy trì vận động đều đặn quan trọng hơn những đợt tập luyện "bù" sau nhiều ngày ít vận động.

4. Cẩn trọng với thuốc và thực phẩm bổ sung

"Thuốc bổ gan", "giải độc gan" hay sản phẩm từ thảo dược không phải lúc nào cũng vô hại. Một số thuốc và sản phẩm bổ sung có thể gây tổn thương gan do thuốc hoặc thảo dược.

Vì vậy, không nên tự ý sử dụng nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng cùng lúc, đặc biệt khi chưa biết mình có bệnh gan hay không. Khi dùng thuốc kéo dài, nên tuân thủ chỉ định và thông báo cho bác sĩ tất cả các sản phẩm đang sử dụng.

5. Phòng ngừa viêm gan virus

Tiêm vaccine viêm gan A và B theo lịch và theo khuyến cáo. Thực hành tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm, dao cạo hoặc các dụng cụ có nguy cơ dính máu là những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm virus viêm gan.

Với người có nguy cơ hoặc đã từng phơi nhiễm, xét nghiệm viêm gan B, C và được tư vấn phù hợp giúp phát hiện bệnh sớm.

Một lá gan khỏe mạnh không cần được "detox" định kỳ; nó cần một lối sống lành mạnh được duy trì lâu dài. Ảnh AI

6. Giữ cân nặng hợp lý và ngủ đủ

Thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa có thể thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan. Vì vậy, giảm cân từ từ nếu đang thừa cân có thể mang lại lợi ích đáng kể cho gan. Bên cạnh đó, ngủ đủ và duy trì giờ giấc sinh hoạt tương đối ổn định cũng góp phần duy trì chuyển hóa lành mạnh.

Thông điệp dành cho cộng đồng: Muốn "giải độc" cho gan, trước hết hãy đừng đưa thêm những thứ gây hại vào gan. Hạn chế rượu bia, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, sử dụng thuốc hợp lý và phòng viêm gan virus có ý nghĩa thực tế hơn việc tìm kiếm một loại "thuốc bổ gan" để uống hằng ngày. Một lá gan khỏe mạnh không cần được "detox" định kỳ; nó cần một lối sống lành mạnh được duy trì lâu dài.