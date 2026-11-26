Theo chuyên trang công nghệ CNET, giá smartphone đang ở mức cao kỷ lục với các dòng đầu bảng như iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra đều trên 1.000 USD, còn iPhone Duo dao động từ 1.999 - 3.199 USD. Trong khi đó, các hãng như Google (với dòng Pixel 11) và Samsung đã nâng thời hạn hỗ trợ cập nhật phần mềm lên 7 năm và Apple cũng hỗ trợ iPhone nhiều năm, đòi hỏi người dùng cần chăm sóc phần cứng tương xứng để tránh lãng phí và giảm rác thải điện tử.

Làm sao để dùng bền bỉ suốt 5-6 năm mà không cần đổi máy?

Đầu tiên, người dùng nên cài đặt đầy đủ các bản vá bảo mật, hệ điều hành và bật tự động nâng cấp ứng dụng để ngăn chặn tin tặc, phần mềm độc hại làm chậm máy, đồng thời cần kiểm tra kỹ thời hạn hỗ trợ phần mềm khi mua máy (do một số mẫu như RedMagic 11 Pro chỉ cập nhật trong vài năm ngắn ngủi).

Bên cạnh đó, việc trang bị ốp lưng và dán kính cường lực ngay từ lúc mở hộp sẽ hạn chế hư hại khi rơi rớt, trầy xước do chìa khóa hay tiền xu, giúp bảo vệ màn hình gốc đắt đỏ và giữ giá khi bán lại. Tiếp theo, thay vì chi cả chục triệu đồng mua máy mới khi tới thời điểm pin "chai" chỉ còn khoảng 50% dung lượng khiến hệ thống tự giảm xung nhịp gây giật lag, người dùng chỉ cần tốn một phần nhỏ chi phí để tự thay hoặc mang tới trung tâm uy tín thay viên pin mới.

Bạn cũng nên sao lưu định kỳ ảnh, video lên đám mây, gỡ bỏ ứng dụng ít dùng để giải phóng bộ nhớ cho các bản cập nhật bảo mật, hoặc khôi phục cài đặt gốc nếu máy đã dùng lâu năm và quá chậm.

Nên sao lưu điện thoại thường xuyên, giải phóng bộ nhớ.

Cuối cùng, người dùng cần vệ sinh định kỳ cổng sạc, loa và micro vì bụi vải tích tụ trong túi quần rất dễ nén chặt làm cản trở tiếp xúc giữa cáp và chân cắm. Chỉ cần dùng một chiếc tăm gỗ nhỏ khều nhẹ bụi trong cổng sạc và dùng bàn chải đánh răng cũ (khô, sạch) chải quanh màng loa, lỗ micro sẽ giúp kết nối sạc trơn tru và đảm bảo âm thanh đàm thoại rõ ràng.