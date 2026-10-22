Những thói quen của dân văn phòng không tốt cho thận

Nhân viên văn phòng thường ngồi máy tính nhiều giờ, hay quên uống nước, nhịn tiểu hoặc thức khuya làm việc. Những thói quen này có thể không gây tổn thương thận ngay lập tức, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố liên quan đến sức khỏe thận như cân bằng dịch, huyết áp và chuyển hóa.

Uống quá ít nước

Làm việc liên tục hoặc ngại đứng dậy lấy nước khiến nhiều người chỉ uống rất ít nước trong ngày. Khi cơ thể thiếu dịch, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm tăng kết tinh các chất khoáng và hình thành sỏi ở người có yếu tố nguy cơ. Mất nước đáng kể còn có thể làm giảm thể tích tuần hoàn và ảnh hưởng đến lượng máu tưới đến thận.

Người khỏe mạnh nên uống đủ theo nhu cầu, chú ý bổ sung thêm khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều. Người suy giảm chức năng thận, phù hoặc đang lọc máu có thể cần kiểm soát lượng dịch theo hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Nhịn tiểu lâu

Nhịn tiểu thường xuyên không phải nguyên nhân trực tiếp gây suy thận ở người khỏe mạnh, nhưng có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và gây khó chịu do bàng quang phải chứa nước tiểu trong thời gian dài.

Ở người có bất thường đường tiết niệu hoặc tình trạng cản trở dòng nước tiểu, ứ đọng kéo dài có thể làm tăng áp lực lên hệ thống tiết niệu và ảnh hưởng đến chức năng thận. Vì vậy, người làm việc văn phòng nên hình thành thói quen đi vệ sinh khi cơ thể có nhu cầu thay vì liên tục trì hoãn.

Ngồi lâu

Ngồi lâu không trực tiếp gây suy thận, nhưng lối sống ít vận động có thể góp phần làm tăng cân, tăng huyết áp và rối loạn đường huyết. Đây đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn.

Ảnh minh họa

Vận động đều đặn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cân nặng và đường huyết, qua đó giảm các yếu tố có thể gây tổn thương mạch máu và cầu thận. Dân văn phòng nên tranh thủ đứng dậy, đi lại hoặc vận động nhẹ sau mỗi khoảng thời gian ngồi lâu, đồng thời duy trì hoạt động thể chất phù hợp trong tuần.

Thức khuya

Thiếu ngủ kéo dài có liên quan đến tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và các vấn đề tim mạch, ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe thận.

Các chuyên gia khuyến cáo kiểm soát huyết áp và các bệnh chuyển hóa là một phần quan trọng trong bảo vệ chức năng thận. Vì vậy, người làm việc văn phòng nên ưu tiên ngủ đủ, duy trì giờ ngủ tương đối ổn định và hạn chế thức khuya thường xuyên. Những người đã mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường càng cần chú ý đến giấc ngủ và lối sống.

Thay đổi những thói quen nhỏ trong ngày có thể giúp dân văn phòng giảm các yếu tố nguy cơ đối với thận. Người bị phù, thay đổi lượng nước tiểu, tiểu máu, đau vùng hông lưng hoặc huyết áp tăng kéo dài nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân và chức năng thận.