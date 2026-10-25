Những thiết lập kỹ thuật quan trọng cần làm ngay khi sở hữu iPhone Duo gần 70 triệu đồng

iPhone Duo là bước chuyển mình quan trọng của Apple khi gia nhập phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp với mức giá tiệm cận 70 triệu đồng. Tuy nhiên, kiến trúc cơ học dạng gập cùng lớp hiển thị dẻo bên trong đặt ra những đòi hỏi khắt khe về độ bền và phương pháp sử dụng. Nhằm hạn chế tối đa rủi ro hư hại phần cứng và khai phóng trọn vẹn hiệu năng của hệ điều hành, người dùng cần nhanh chóng thực hiện các bước cấu hình và thiết lập bảo vệ then chốt ngay khi mở hộp thiết bị.

iPhone Duo không giống bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây và điều đó cũng đúng với khả năng chống chịu va đập. Ảnh: 9to5mac

Trang bị ốp lưng chuyên dụng và bảo vệ tấm nền dẻo

Dù khung máy được hoàn thiện bằng vật liệu titan cao cấp kết hợp kính Ceramic Shield 2 ở màn hình ngoài, iPhone Duo vẫn tiềm ẩn rủi ro cơ học đặc thù của dòng smartphone gập. Màn hình lớn bên trong ứng dụng lớp phủ polymer tùy biến có bề mặt xử lý nano để giảm hiện tượng phản chiếu và làm mờ nếp gấp. Dù được phủ thêm lớp chống trầy, cấu trúc dẻo này không thể sở hữu độ cứng cáp tuyệt đối như kính cường lực truyền thống.

Vì vậy, việc trang bị ngay một chiếc ốp lưng thiết kế riêng là ưu tiên hàng đầu. Người dùng có thể cân nhắc các dòng ốp siêu mỏng để giữ độ thanh thoát hoặc ốp bảo vệ toàn diện, lưu ý một số phụ kiện sẽ sử dụng dải keo dán nhằm cố định chắc chắn trên khung kim loại. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, tuyệt đối không ấn móng tay hoặc tác động lực nhọn lên bề mặt trong, luôn kiểm tra bề mặt không dính bụi cát hay dị vật trước khi gập máy và không tự ý bóc tách lớp phủ bảo vệ màn hình có sẵn từ nhà máy.

Màn hình lớn có thể gập lại chính là điểm hấp dẫn nhất của iPhone Duo. Ảnh: 9to5mac

Tối ưu ngân sách bảo dưỡng với các gói bảo hành mở rộng

Cơ chế cấu tạo phức tạp kéo theo chi phí sửa chữa sau bảo hành rất đắt đỏ. Dữ liệu thực tế cho thấy việc thay thế toàn bộ cụm màn hình gập bên trong nếu phát sinh hỏng hóc có thể lên tới 999 USD. Do đó, việc đăng ký gói AppleCare+ trong thời hạn 60 ngày kể từ khi kích hoạt máy là giải pháp kỹ thuật và tài chính mang tính phòng ngừa rủi ro cao.

Đối với người dùng thuộc hệ sinh thái nhiều thiết bị, gói dịch vụ AppleCare One cũng là giải pháp kinh tế đáng chú ý. Tùy chọn cá nhân có mức phí 19,99 USD mỗi tháng cho tối đa ba máy đủ điều kiện (thêm 5,99 USD cho mỗi thiết bị bổ sung), trong khi gói gia đình có giá 49,99 USD mỗi tháng đáp ứng thiết bị của tối đa 6 thành viên.

Khai thác góc mở bản lề và biến đổi công năng rảnh tay

Hệ thống bản lề đa góc cho phép iPhone Duo vận hành tự do mà không cần phụ thuộc vào giá đỡ gắn ngoài. Thiết bị có thể chuyển đổi thành một chiếc máy tính xách tay thu nhỏ khi đặt nửa dưới nằm phẳng trên mặt bàn và điều chỉnh nửa trên theo góc quan sát phù hợp. Trạng thái cơ học này hỗ trợ đắc lực cho các cuộc gọi FaceTime, xem video hoặc dự họp trực tuyến rảnh tay kéo dài.

Ngoài ra, thế gập dạng lều với màn hình phụ hướng ra ngoài giúp máy trở thành thiết bị hiển thị tiện lợi trên bàn làm việc hay tủ đầu giường. Đặc biệt, chế độ StandBy trên iPhone Duo đã có thể hoạt động độc lập ngay cả khi không kết nối dây sạc. Người dùng có thể tùy biến giao diện đồng hồ tối giản, xem nhanh tình hình thời tiết, lịch hẹn hoặc trình diễn album ảnh chia sẻ suốt cả ngày.

Làm chủ đa nhiệm Split View và hệ thống camera thích ứng

Màn hình mở rộng giúp iPhone Duo tiệm cận khả năng làm việc đa tác vụ của dòng máy tính bảng. Khi xoay ngang thiết bị, người dùng có thể kích hoạt tính năng Split View để chạy hai ứng dụng độc lập cùng lúc, hoặc mở song song hai cửa sổ của cùng một ứng dụng phục vụ đối chiếu dữ liệu. Bằng thao tác chạm vào dải ngăn cách giữa hai vùng hiển thị, hệ thống cho phép lưu cặp ứng dụng ưa thích thành một nhóm cố định trong trình đa nhiệm để tái truy cập nhanh chóng.

Cấu trúc gập còn mang lại những tính năng nhiếp ảnh độc quyền. Người dùng có thể tận dụng camera chính cao cấp để chụp ảnh selfie với màn hình phụ đóng vai trò kính ngắm trực tiếp. Khi chụp ảnh cho người khác, tính năng Duo Preview hiển thị khung hình thời gian thực ra màn hình ngoài để chủ thể chủ động chỉnh sửa tư thế. Tính năng Kid Cue hỗ trợ thu hút trẻ nhỏ và vật nuôi bằng các hình họa sinh động trên màn hình ngoài, trong khi tính năng Smart Take kết hợp cơ chế bản lề tự đứng giúp thiết bị tự động căn chỉnh và chụp ảnh tập thể mà không cần người cầm máy.