Từ những khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp ở Hàn Quốc, Nhật Bản đến Kyrgyzstan, Lebanon và cả Việt Nam, những địa điểm này mang đến cơ hội trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời thú vị vào mùa đông.

Khu trượt tuyết Karakol, Kyrgyzstan

Kyrgyzstan là điểm đến đáng cân nhắc cho những ai yêu thích mùa đông và các hoạt động khám phá thiên nhiên. Du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết trắng trải dài đến chân trời, xen giữa những cánh rừng thông rộng lớn.

Karakol ở Kyrgyzstan. Ảnh: Vlada Shcherb/Bapt

Nằm gần thành phố Karakol, một điểm đến nổi tiếng với các hoạt động phiêu lưu, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Karakol tọa lạc trong dãy núi Thiên Sơn, ở độ cao lên đến 3.040m so với mực nước biển. Dãy núi này trải dài qua Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan. Đây cũng là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết có độ cao lớn nhất Trung Á.

Mùa trượt tuyết thường kéo dài từ cuối tháng 11 đến tháng 4, trong đó thời gian cao điểm rơi vào khoảng ngày 31/12 đến 10/1. Vào mùa đông, nhiệt độ ban ngày hiếm khi xuống dưới -5°C, thời tiết thường có nhiều ngày nắng.

Bên cạnh điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, khu vực này còn có nhiều lựa chọn lưu trú, từ khách sạn đến những nhà nghỉ mang phong cách chalet ấm cúng.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Mzaar, Lebanon

Được giới thiệu là điểm đến vượt xa những trải nghiệm thông thường, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Mzaar nằm trên vùng núi phía trên làng Kfardebian, hướng tầm nhìn ra đỉnh Sannine hùng vĩ của Lebanon.

Với tổng chiều dài đường trượt được giới thiệu lên đến 115 km, 19 thang máy và độ cao tối đa 2.465 m, đây là khu trượt tuyết lớn nhất Trung Đông. Ngoài trượt tuyết và trượt ván trên tuyết, du khách còn có thể trải nghiệm đường trượt zipline xuyên núi hoặc tham gia các chuyến đi bằng xe chuyên dụng trên tuyết.

Sau một ngày hoạt động ngoài trời, du khách có thể thư giãn tại khu chăm sóc sức khỏe với phòng xông hơi và bể ngâm nước lạnh. Khu nghỉ dưỡng cũng có cả bể bơi trong nhà và ngoài trời, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi quanh năm.

Các lựa chọn lưu trú đáng chú ý gồm InterContinental Mzaar Mountain Resort & Spa, nơi có lối đi thuận tiện đến khu trượt tuyết Mzaar Ski Domaine dài 80 km, và L'Escale Du Mzaar, cách thang máy trượt tuyết đầu tiên khoảng 40 m. Khu vực này còn có các nhà nghỉ kiểu chalet và cửa hàng cho thuê, bán thiết bị trượt tuyết.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết O2, Hàn Quốc

Nằm tại thành phố Taebaek, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết O2 là điểm đến dành cho những người yêu thích các hoạt động mùa đông ở độ cao 1.420 m so với mực nước biển.

Ảnh: visitkorea

Khu nghỉ dưỡng có 16 đường trượt và sáu thang máy, trong đó có tuyến đưa du khách lên đỉnh núi Hambaek để ngắm nhìn toàn cảnh núi non xung quanh.

Các tiện nghi tại đây gồm công viên mạo hiểm, đường trượt hình bán nguyệt và đường trượt tuyết dài 136 m. Tuyết nhân tạo được tạo ra từ nguồn nước sông Hàn và sông Nakdong.

Từ hệ thống cáp treo, du khách có thể đến Eutteum Maru, điểm dừng chân nằm ở khu vực cao nhất của khu nghỉ dưỡng, với tầm nhìn bao quát dãy núi Baekdu. Đây cũng là nơi nghỉ ngơi thuận tiện cho người trượt tuyết, đặc biệt là những người mới bắt đầu, nhờ vị trí nằm giữa các đường trượt dành cho người mới chơi.

Sapa, Việt Nam

Dù Đông Nam Á không phải khu vực nổi tiếng với những khung cảnh tuyết phủ, Việt Nam vẫn có những điểm đến mùa đông đặc biệt, nhất là tại vùng núi phía Bắc.

Khi nhiệt độ giảm sâu ở dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, sương giá và đôi khi là tuyết xuất hiện trên các sườn núi, thửa ruộng bậc thang.

Tại Sapa, thời tiết lạnh giá từ tháng 12 đến cuối tháng 1, đôi khi kéo dài sang đầu tháng 2, có thể tạo nên khung cảnh tuyết phủ trắng xóa. Trong những đợt rét sâu, các đỉnh núi và thác nước có thể xuất hiện băng giá, mang đến diện mạo khác biệt cho vùng núi này.

Đặc biệt, du khách có thể đưa núi Fansipan vào hành trình khám phá Sapa. Với độ cao 3.143 m, đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam. Vào những đợt rét đậm, khu vực đỉnh núi có thể xuất hiện tuyết và băng giá. Du khách có thể lên đỉnh bằng hệ thống cáp treo Sun World Fansipan Legend.

Một điểm đến khác được gợi ý là Bát Xát, khu vực miền núi có thể xuất hiện tuyết rơi trong những đợt rét mạnh. Khi tuyết phủ, những thửa ruộng bậc thang và cánh rừng nơi đây khoác lên vẻ đẹp trắng muốt, tạo nên khung cảnh mùa đông hiếm thấy ở Việt Nam.

Trong khi đó, Thác Bạc, nằm ở ngoại ô Sapa, cũng là điểm tham quan đáng chú ý. Với độ cao khoảng 200 m, dòng thác có thể xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống thấp.

Khu nghỉ dưỡng núi Shahdag, Azerbaijan

Nằm gần thành phố Gusar, thuộc dãy núi Đại Kavkaz ở Azerbaijan, Shahdag Mountain Resort được đặt tên theo ngọn núi Shahdag cao 4.243 m so với mực nước biển.

Khu nghỉ dưỡng có 45 km địa hình trượt tuyết, gồm 37 đường trượt và hệ thống 20 thang máy. Đây là điểm đến phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những du khách có kinh nghiệm trượt tuyết và trượt ván trên tuyết.

Ngoài các môn thể thao trên tuyết, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động như bắn súng sơn mùa đông, leo núi, trượt phao trên tuyết và cưỡi ngựa. Nhu cầu ẩm thực cũng được đáp ứng với hơn 20 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại năm khách sạn trong khu nghỉ dưỡng.

Shahdag còn hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, với những sông băng, khe núi sâu, hẻm núi ngoạn mục cùng hệ động thực vật phong phú.

Khu nghỉ dưỡng núi Shymbulak, Kazakhstan

Khu nghỉ dưỡng núi Shymbulak nằm trong hẻm núi Trans-Ili Alatau, thuộc thành phố Almaty, trung tâm văn hóa của Kazakhstan. Khu vực trượt tuyết có độ cao từ 2.200 đến 3.180 m so với mực nước biển.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Shymbulak ở Almaty, Kazakhstan. Ảnh: Matti Blume/Wikimedia Commons

Với 10 thang máy, nơi đây mang đến những đường trượt có tổng chiều dài khoảng 20 km và độ chênh cao lên đến 920 m, đáp ứng nhu cầu của cả người mới bắt đầu lẫn những vận động viên giàu kinh nghiệm.

Khu nghỉ dưỡng có nhiều lựa chọn lưu trú, trong đó có các biệt thự trên núi cao Nero Bianca với phòng xông hơi riêng.

Khách sạn boutique Le Mont cũng là một lựa chọn đáng chú ý, chào đón cả du khách đi cùng thú cưng. Khách sạn có đài quan sát với tầm nhìn bao quát thành phố Almaty và những đỉnh núi phủ tuyết. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn Shymbulak Resort Hotel hoặc khách sạn sinh thái Tenir.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zao Onsen, Nhật Bản

Nằm giữa vùng núi và thiên nhiên rộng lớn thuộc tỉnh Yamagata, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zao Onsen là một trong những điểm đến mùa đông nổi bật của Nhật Bản. Nơi đây có nhiều đường trượt, trong đó tuyến dài nhất vượt quá 10 km.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 32 thang máy, hệ thống cáp treo và cabin cáp treo đưa du khách lên trạm trên núi ở độ cao 1.661 m. Những người có kinh nghiệm có thể thử sức với các đường trượt có chướng ngại vật và khu vực nhảy, trong khi các tuyến xuyên rừng phù hợp cho cả người trượt tuyết lẫn người chơi ván trượt tuyết.

Một trong những điểm thu hút đặc biệt nhất tại Zao Onsen là hiện tượng Juhyo, thường được gọi là "quái vật tuyết". Hiện tượng này xuất hiện rõ nhất vào thời điểm cao điểm mùa đông, đặc biệt trong tháng 2.

Quái vật tuyết. Ảnh: japan-guide

Sự kết hợp giữa những luồng gió lạnh từ Siberia và tuyết rơi dày khiến các cây tùng trên núi bị bao phủ bởi những lớp băng tuyết, tạo thành hình thù khổng lồ và kỳ dị như những sinh vật trong truyện cổ tích. Vào mùa đông, nơi đây còn tổ chức Lễ hội Quái vật Tuyết Zao, với các hoạt động và linh vật mang hình dáng quái vật tuyết, góp phần tạo nên không khí lễ hội đặc sắc cho du khách.