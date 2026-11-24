Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 96 thị trường theo tỷ trọng trong tổng lượng cà phê tiêu thụ toàn cầu niên vụ 2025/26, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Nông nghiệp Đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF).

Lượng tiêu thụ tính theo bao 60 kg, quy đổi ra cà phê nhân. Riêng tổng lượng của Liên minh châu Âu (EU) được phân bổ cho từng nước thành viên theo tỷ trọng doanh số năm 2024.

Bảng xếp hạng tính theo tổng lượng cà phê tiêu thụ của cả thị trường, chứ không phải lượng cà phê trên đầu người. Vì vậy, các thị trường đông dân có thể xếp hạng cao hơn, còn những thị trường nhỏ vẫn có thể xếp hạng thấp dù người dân có truyền thống uống cà phê đậm nét.

Theo đồ họa, 8 thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới chiếm 51,1% nhu cầu toàn cầu. Ngoài Mỹ và Brazil, nhóm này gồm Đức, Nhật Bản, Philippines và Trung Quốc.

Mỹ đứng đầu với 25,6 triệu bao tiêu thụ, nhờ một lượng lớn người dân uống cà phê thường xuyên. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia (NCA), 66% người trưởng thành tại Mỹ uống cà phê mỗi ngày. Tập khách hàng khổng lồ này đưa Mỹ trở thành nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, dù hầu như không tự trồng cà phê.

Ngược lại, Brazil tiêu thụ 22,3 triệu bao, còn Ethiopia, thị trường cà phê lớn nhất châu Phi, tiêu thụ 4,5 triệu bao. Cả hai đều là nước sản xuất lớn và giữ lại hơn 1/3 sản lượng cho nhu cầu trong nước, nên xếp trên một số nước nhập khẩu giàu có hơn.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 23,3% tiêu thụ cà phê toàn cầu, với 5 thị trường nằm trong nhóm 10 thị trường dẫn đầu. Nhật Bản và Philippines dẫn đầu khu vực với cùng mức 3,8%, theo sát là Trung Quốc với 3,7%.

Việt Nam và Indonesia, hai nước sản xuất cà phê lớn, cùng chiếm 2,8% và đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước bằng nguồn thu hoạch nội địa. Với mức này, Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Trái lại, Philippines phụ thuộc nhiều vào cà phê nhập khẩu. Cà phê hòa tan chiếm tới 94% lượng tiêu thụ của nước này, khiến Philippines trở thành nước nhập khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới.

Tiêu thụ cà phê của Trung Quốc đã tăng gần gấp 3 lần trong thập kỷ qua, đưa nước này tiến gần mức vượt Nhật Bản - nước đứng thứ 4 về tổng khối lượng.

Xét theo khu vực, châu Âu dẫn đầu với 31,6% lượng cà phê tiêu thụ toàn cầu, phân bổ tại 36 thị trường. Đức và Pháp lần lượt chiếm 6,4% và 2,9%, là hai thị trường châu Âu duy nhất lọt vào nhóm 10 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Cà phê từ lâu đã là một phần trong đời sống văn hóa châu Âu. Thụy Điển là trường hợp cho thấy mức tiêu thụ cà phê không phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô dân số. Dù dân số chỉ bằng một phần nhỏ của Ấn Độ, nước này chiếm 1,1% lượng cà phê tiêu thụ toàn cầu, cao hơn mức 0,9% của Ấn Độ.

Vì vậy, thứ hạng theo tổng lượng cà phê tiêu thụ có thể rất khác so với thứ hạng theo lượng tiêu thụ bình quân đầu người.