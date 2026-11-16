Những thí sinh trở lại viết tiếp hành trình tại Tiếng hát Hà Nội

Tiếp nối sức nóng từ D-3, đêm diễn thứ 4 của Concert Tinh Hà “Say Hi” tại Hà Nội tiếp tục chiêu đãi khán giả hàng loạt “sít-rịt” đầy bất ngờ. Những màn làm mới tiết mục công phu cùng loạt pha biến hóa hài hước của dàn Anh Trai đã tạo nên một đêm nhạc thăng hoa, khiến người hâm mộ thêm ngóng chờ các chặng tiếp theo.