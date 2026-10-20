Những 'thầy giáo' đặc biệt giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ

Lớp học gieo chữ cho đồng bào Cơ tu do cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương (Đà Nẵng) trực tiếp đứng lớp là một minh chứng sinh động cho tinh thần “Ba Nhất”, đặc biệt là sự gắn bó máu thịt “Gần dân nhất”. Không chỉ góp phần xóa mù chữ, gỡ bỏ rào cản trên hành trình chuyển đổi số, lớp học đặc biệt này còn dệt nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ chính trái tim và tình đoàn kết quân dân.

Gỡ nút thắt trong chuyển đổi số ở vùng biên

Nằm bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, xã biên giới Avương là nơi sinh sống của hơn 95% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Cơ tu. Dù phần lớn bà con đã giao tiếp thành thạo bằng tiếng phổ thông, nhưng rào cản chưa biết đọc, chưa biết viết vẫn là “hòn đá ngáng đường” lớn trong đời sống.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và chủ trương của Đảng bộ xã Avương về đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, nâng cao dân trí đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, căn cứ yêu cầu thực tiễn về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn biên giới đất liền, Công an xã Avương đã xây dựng kế hoạch tổ chức lớp dạy chữ tiếng Việt cho đồng bào Cơ tu trên địa bàn, thắp sáng niềm tin và tri thức cho người dân nơi biên cương.

Một số em nhỏ cũng theo bà, theo mẹ đến lớp học đặc biệt do Công an xã Avương tổ chức.

Người dân thôn Chơrlang, xã Avương nô nức tham gia lớp học.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, cho biết thực tế tại Avương cho thấy, việc chưa biết đọc, biết viết chữ tiếng Việt khiến bà con gặp rất nhiều bất tiện. Trong kỷ nguyên số, khi hầu hết các dịch vụ hành chính công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử VNeID hay thông tin cảnh báo ANTT đều tích hợp trên điện thoại thông minh, người dân không thể tự mình thao tác. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích hay các văn bản pháp luật bị hạn chế tác dụng đáng kể do bà con không đọc được chữ, chủ yếu phải dựa vào tuyên truyền miệng.

Nhận thức rõ nút thắt này, Công an xã Avương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp dạy chữ tiếng Việt cơ bản cho đồng bào Cơ tu. Lớp học không chỉ giúp bà con đọc thông, viết thạo để tự tay sử dụng điện thoại thông minh để giải quyết các thủ tục hành chính, tìm tòi các mô hình hay trong chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống bằng văn bản, dạy dỗ con em chăm học và tạo ra kênh tương tác hai chiều: Qua từng buổi học, các cán bộ, chiến sĩ Công an chưa biết tiếng địa phương có cơ hội học hỏi, trau dồi thêm ngôn ngữ, phong tục tập quán Cơ tu trực tiếp từ chính người dân, phục vụ đắc lực cho công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa.

Lớp học chữ khởi động từ đầu tháng 10/2026, diễn ra đều đặn vào tối các ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần tại Nhà văn hóa hoặc nhà Gươl truyền thống của thôn. Thời gian học được sắp xếp linh hoạt, uyển chuyển, có thể chuyển từ buổi tối qua buổi sáng hoặc buổi chiều để không làm ảnh hưởng đến công việc nương rẫy và sinh hoạt của người dân. Để đảm bảo tính bài bản, các cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp đứng lớp đều đã qua đào tạo, tập huấn kỹ năng sư phạm, giảng dạy theo đúng giáo trình chuẩn.

Trung tá Ngô Văn Thìn chia sẻ: “Lộ trình lớp học được thiết kế bài bản theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 thí điểm tại thôn Chơrlang với 25 học viên; giai đoạn 2 sẽ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về phương pháp và cơ sở vật chất để nhân rộng đồng loạt ra tất cả các thôn còn lại trên địa bàn xã. Nhằm điều phối toàn diện kế hoạch, Công an xã Avương đã thành lập Tổ công tác chuyên trách do một đồng chí Phó Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng”.

Các cán bộ Công an xã Avương ân cần chỉ dạy người dân học cách viết chữ.

Nhớ lại quá trình triển khai lớp học, Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Công an xã Avương kể, khi bắt đầu mở lớp, anh em trong đơn vị không tránh khỏi những lo lắng về việc bố trí thời gian của bà con. "Nhưng khi thấy ánh mắt háo hức và sự kiên trì của từng học viên dưới ánh đèn nhà Gươl, anh em ai nấy đều xúc động. Tổ công tác phân công cán bộ uốn nắn từng nét chữ, cây bút cho từng người, tạo không khí gần gũi, ấm áp như người thân trong gia đình”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ thêm.

Tạo nền tảng vững chắc giữ vững ANTT

Dưới mái nhà Gươl ấm áp tình quân dân, những đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm rựa, phát nương làm rẫy giờ đây nắn nót từng nét chữ. Sự kiên trì của các thầy giáo mang quân hàm xanh đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ bà con thôn Chơrlang.

Bà BNướch Thị Đam (trú thôn Chơrlang, xã Avương), một học viên lớn tuổi tham gia lớp học, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây không biết chữ, cái điện thoại thông minh con cháu mua cho cũng chỉ biết nghe với gọi, muốn xem tin tức hay làm giấy tờ gì cũng phải nhờ người khác. Nay được các chú Công an xã tận tình chỉ dạy từng chữ cái, mình vui lắm. Giờ mình đã bắt đầu đánh vần được tên mình, tên bản làng rồi, cố gắng học để sau này tự bấm được điện thoại làm thủ tục hành chính!”.

Cùng chung niềm hân hoan, bà Alăng Thị Cái (trú thôn Chơrlang) bộc bạch: “Ban ngày đi rẫy mệt nhưng tối đến lớp học chữ với các chú Công an thấy vui lắm, quên hết mệt mỏi. Các chú dạy rất dễ hiểu, lại còn hỏi thăm tình hình gia đình, dạy cách phòng, chống lừa đảo trên mạng nữa. Biết đọc chữ rồi, mình không sợ bị kẻ xấu lừa gạt nữa đâu”.

Cán bộ Công an xã biên giới Avương lên lớp dạy tiếng Việt cho đồng bào Cơ tu.

Cán bộ Công an xã Avương ân cần chỉ dạy người dân học cách viết chữ.

Đánh giá về giá trị lâu dài của mô hình này, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, khẳng định phong trào dạy chữ là bước đi căn cơ để nâng cao dân trí, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ gốc. Khi bà con biết chữ, trí thức nâng lên, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước sẽ thấm sâu vào đời sống, giúp đồng bào cảnh giác trước các âm mưu chia rẽ, lừa đảo.

Lớp học gieo chữ trên đỉnh Trường Sơn của Công an xã Avương là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”và “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động. Không chỉ xóa đi bóng tối của sự mù chữ, những con chữ tình nghĩa ấy đang đặt những gạch nối vững chắc đưa đồng bào Cơ tu tự tin hòa nhập vào dòng chảy chuyển đổi số, cùng lực lượng Công an giữ gìn trọn vẹn sự bình yên và phát triển bền vững nơi phên giậu Tổ quốc.

“Xóa mù chữ cho đồng bào không chỉ là nâng cao dân trí, mà là chìa khóa để đưa bà con tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, chủ động tiếp cận chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mỗi con chữ gieo xuống hôm nay sẽ là một gạch nối bền vững thắt chặt tình quân dân, giúp lực lượng Công an bám sâu cơ sở, giữ vững bình yên nơi biên thùy”, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, bày tỏ.