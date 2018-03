Những thay đổi mới nhất về điều kiện hưởng lương hưu năm 2018

Từ năm đóng BHXH thứ 16 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì lao động nữ được hưởng thêm 2% lương hưu, tỷ lệ này giảm 1% so với quy định cũ. Bên cạnh đó, thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ tăng qua từng năm.

Điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp bình thường

STT Đối tượng Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Tuổi Thời gian đóng BHXH Điều kiện

Nam Nữ

1

Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h, i Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014

Đủ 60 tuổi Đủ 55 tuổi Đủ 20 năm đóng BHXH

Từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

Đủ 20 năm đóng BHXH Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

2

Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014

Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi Đủ 20 năm đóng BHXH

Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi Từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi

Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3

Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Đủ 55 tuổi Từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi bị suy giảm khả năng lao động

Tuổi của người lao động tham gia BHXH Thời gian đóng BHXH Điều kiện khác

Nam Nữ

Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Đủ 50 tuổi Đủ 45 tuổi Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành

Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Công thức tính hưởng lương hưu hàng tháng

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tỷ lệ hưởng lương hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu Tương ứng với số năm đóng BHXH Tỷ lệ tăng thêm cho mỗi năm đóng BHXH Ghi chú

Nam Nữ

45%

16 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2018

15 năm nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi

Tăng 2% cho mỗi năm

- Tỷ lệ hưởng lương hưu giảm 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

- Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đủ đến 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

- Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm

17 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2019

18 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2020

19 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2021

20 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2022

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH Thời gian tính tiền lương bình quân Thời gian tính tiền lương bình quân

Trước 1.1.1995 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu Toàn bộ thời gian

Từ 1.1.1995 đến 31.12.2000 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ 1.1.2001 đến 31.12.2006 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ 1.1.2007 đến 31.12.2015 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ 1.1.2016 đến 31.12.2019 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ 1.1.2020 đến 31.12.2024 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Từ 1.1.2025 trở đi Toàn bộ thời gian

NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nêu trên.