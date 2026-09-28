Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ; giấy tờ tích hợp trên VNeID giá trị như giấy tờ trực tiếp; có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNeID; mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNeID; nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNeID.

Vì vậy, người dân cần cập nhật những quy định này để tránh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, một số trường hợp liên quan đến thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản cần được chủ động kiểm tra, cập nhật kịp thời.