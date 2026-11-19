Nghị định số 413/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển đổi Phòng công chứng. Ảnh minh họa: canva.

Công chứng viên được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 413/2026/NĐ-CP là bổ sung Điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 31/12/2028.

Trường hợp đến ngày 31/12/2028 mà cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật số 46/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật số 04/2026/QH16 thì việc công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Bổ sung thêm 1 lý do chính đáng được thực hiện công chứng ngoài trụ sở

Nghị định số 413/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP về lý do chính đáng khác được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, bổ sung thêm 1 lý do chính đáng được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 46 của Luật Công chứng: Việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với việc bàn giao tài sản hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền mà các bên tham gia giao dịch thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Nghị định 413/2026/NĐ-CP cũng bổ sung quy định: Trong trường hợp một người trong số các bên tham gia giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì những người còn lại có thể đến cùng địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở để công chứng viên thực hiện việc công chứng giao dịch đó.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng ngoài trụ sở phải kiểm tra, bảo đảm việc công chứng thuộc các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở và phải ghi rõ trong lời chứng về lý do, địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở.

Ngoài ra, Nghị định số 413/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; quy định mới về chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức khác, người lao động của Phòng công chứng.

Nghị định 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027. Điều 4, 5, 6 và 7 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2026./.