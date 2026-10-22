Những thay đổi cốt lõi của ISO 9001:2026 và yêu cầu chuyển đổi đối với doanh nghiệp

ISO 9001:2026 tập trung vào văn hóa chất lượng và quản trị chủ động

ISO 9001:2026 là phiên bản mới của tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, thay thế ISO 9001:2015. So với phiên bản trước, những điều chỉnh lần này không chỉ tập trung vào yêu cầu quản lý mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo, xây dựng văn hóa chất lượng, chủ động kiểm soát rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng của tổ chức trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Một trong những điểm đáng chú ý là yêu cầu xem xét bối cảnh tổ chức. Theo đó, doanh nghiệp cần quan tâm đầy đủ hơn đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chất lượng, đặc biệt là biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng và sự phát triển của công nghệ. Điều này đòi hỏi tổ chức phải thường xuyên đánh giá các yếu tố bên trong, bên ngoài để có phương án quản lý phù hợp.

Về yếu tố con người, phiên bản mới tiếp tục đề cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất trong việc duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Thay vì chỉ dừng ở việc đưa ra cam kết, lãnh đạo cần thể hiện sự tham gia thực chất, gắn trách nhiệm quản lý với hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Bên cạnh đó, ISO 9001:2026 tập trung hơn vào việc xây dựng văn hóa chất lượng và hành vi đạo đức trong tổ chức. Chất lượng không chỉ được bảo đảm thông qua quy trình, tài liệu hay hoạt động kiểm tra mà cần trở thành nhận thức, trách nhiệm và hành động tự giác của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện công việc.

Về việc nhận diện, xử lý rủi ro và tận dụng cơ hội, ISO 9001:2026 hướng doanh nghiệp có cách tiếp cận đến quản trị chủ động, không chỉ phòng ngừa những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn khai thác cơ hội để cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mặt khác, việc đánh giá hiệu quả sau triển khai cũng được chú trọng thay vì chỉ tập trung vào lập kế hoạch và phê duyệt thay đổi. Các nội dung liên quan đến quản lý tri thức, năng lực nhân sự và cải tiến liên tục cũng được nhấn mạnh nhằm giúp tổ chức thích ứng tốt hơn với công nghệ và yêu cầu quản lý mới.

Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi

Nhằm kịp thời nắm bắt những thay đổi của tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực quản lý chất lượng, mới đây, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) đã tổ chức khóa đào tạo cập nhật những điểm mới của ISO 9001:2026 so với ISO 9001:2015 cho đội ngũ viên chức và người lao động. Khóa đào tạo tập trung làm rõ những thay đổi quan trọng và định hướng áp dụng vào thực tiễn hoạt động.

Bà Ngô Thị Như Loan, Phó giám đốc QUATEST 2 chia sẻ tại buổi đào tạo.

Tại buổi đào tạo, bà Ngô Thị Như Loan, Phó Giám đốc QUATEST 2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên cải tiến và cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, chủ động tiếp cận ISO 9001:2026 không chỉ giúp Trung tâm chuẩn hóa quy trình quản lý mà còn góp phần nâng cao năng lực, vị thế và uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Ông Tạ Ngọc Tú, quyền Giám đốc QUATEST 2 cho hay, bốn nội dung thay đổi trọng tâm của ISO 9001:2026, gồm tăng cường vai trò và cam kết của lãnh đạo đối với chất lượng; xây dựng văn hóa chất lượng dựa trên ý thức tự giác của mỗi cá nhân; chủ động nhận diện rủi ro, khai thác cơ hội phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý sự thay đổi.

Đặc biệt, việc quản lý sự thay đổi cần gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo, cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Đây cũng là định hướng quan trọng để QUATEST 2 nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và dịch vụ kỹ thuật ngày càng cao.

Để đưa những nội dung cập nhật vào thực tiễn, ông Tạ Ngọc Tú yêu cầu Ban ISO của Trung tâm khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các thay đổi của ISO 9001:2026 vào toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ, bảo đảm hệ thống quản lý chất lượng được cập nhật đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh việc chủ động chuyển đổi trong nội bộ, QUATEST 2 cũng chuẩn bị nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng phiên bản ISO 9001:2026. Hoạt động này góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu mới, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thay đổi của thị trường.

Việc tổ chức khóa đào tạo cho thấy sự chủ động của QUATEST 2 trong cập nhật tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để Trung tâm tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.