Giờ học tiếng Anh tích hợp của học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, TPHCM).

Trong lớp học hôm nay, công nghệ đang đem đến nhiều cách học mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, luyện tập và phản hồi nhanh. Nhưng giữa vô vàn câu trả lời, học sinh vẫn cần một người thầy biết đặt câu hỏi đúng lúc; nhận ra em nào đang chững lại; khích lệ các em mạnh dạn, tự tin dám thử sức thêm một lần nữa. Đó là hình ảnh tận tụy, kiên nhẫn, hết lòng vì học sinh của những giáo viên giảng dạy Chương trình tiếng Anh tích hợp.

Bền bỉ đồng hành cùng học trò

Với thầy John Stewart, giáo viên giảng dạy Chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695 của TPHCM), niềm vui nghề giáo đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ: Một học sinh từng rụt rè nay mạnh dạn phát biểu, một em ngại giao tiếp bắt đầu chủ động trao đổi, đặt vấn đề. Hay là khi các em tự tin, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế... “Những chuyển biến ấy giúp chúng tôi-người thầy nhận ra giá trị của việc dạy học không chỉ nằm ở kiến thức được truyền đạt mà còn ở sự trưởng thành của mỗi học sinh”- Thầy John Stewart bộc bạch.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân hứng thú với giờ học tiếng Anh tích hợp.

Ban đầu, John Stewart đến Việt Nam với mong muốn khám phá một vùng đất mới và gặp gỡ những con người mới. Tuy nhiên, sự thân thiện, tình cảm và tinh thần ham học của học sinh đã khiến thầy quyết định gắn bó lâu dài. Việt Nam dần trở thành quê hương thứ hai, nơi thầy tiếp tục công việc giảng dạy và đồng hành với nhiều thế hệ học trò.

Với thầy, dạy tiếng Anh không đơn thuần là giúp học sinh sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. Sự kiên nhẫn giải thích, quan sát khả năng tiếp thu và động viên học sinh khi gặp khó khăn là những việc làm thường ngày của thầy. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội thực hành ngôn ngữ, từng bước vượt qua tâm lý sợ sai và tự tin hơn khi trao đổi trong lớp học.

Cũng chọn gắn bó với giáo dục Việt Nam, thầy Sean Holm tìm thấy ý nghĩa nghề nghiệp từ quá trình giảng dạy và những kết nối với học trò. Với nền tảng về khoa học y sinh, thầy tâm huyết giảng dạy các môn học thuật bằng tiếng Anh. Sau khi cùng người bạn đời là người Việt Nam hoàn thành chương trình thạc sĩ tại London (Vương quốc Anh), thầy quyết định đến Việt Nam và gắn bó với nghề giáo.

Thầy Sean Holm trong tiết dạy lớp 9A5 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Một kỷ niệm khiến thầy nhớ mãi là ngày gặp lại những học sinh từng dạy ở lớp 7 khi các em lên lớp 9. Vừa bước vào lớp trong ngày đầu năm học, thầy đã được học trò cũ reo lên chào đón. Có em còn nói rằng rất nhớ thầy. “Tôi chưa từng nghĩ học trò lại dành cho mình với nhiều tình cảm như thế. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ luôn trân quý”, thầy Sean Holm chia sẻ.

Thân thiện- khuyến khích học sinh đặt vấn đề

Những đóng góp của giáo viên nước ngoài được cảm nhận rõ nét qua sự tiến bộ và tình cảm của học sinh. Bùi Trí Thành, lớp 10 chuyên Anh tích hợp 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ấn tượng với sự gần gũi, nhiệt tình của thầy cô và cách các thầy cô luôn khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, bày tỏ suy nghĩ.

“Thầy cô luôn tạo không khí thoải mái để chúng em đặt câu hỏi, trình bày ý kiến mà không sợ mắc lỗi. Nhờ vậy, em có thêm cơ hội thực hành tiếng Anh trong những tình huống thực tế, từng bước cải thiện khả năng giao tiếp, rèn luyện tư duy và chủ động tiếp cận kiến thức”, Thành chia sẻ.

Giờ học tiếng Anh tích hợp của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Với Dương Minh Phúc, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, điều em trân trọng ở giáo viên nước ngoài là sự kiên nhẫn và tinh thần luôn đồng hành cùng học sinh. Trong các tiết học tiếng Anh tích hợp, thầy cô thường khuyến khích học sinh phát biểu, trình bày ý kiến và trao đổi trực tiếp. Khi các em gặp khó khăn trong diễn đạt hoặc chưa hoàn thành tốt bài tập, thầy cô sẵn sàng hướng dẫn, giúp em hiểu bài và mạnh dạn thử sức với những nội dung mới.

“Em rất quý sự nhiệt tình và kiên nhẫn của thầy cô. Ngay cả khi chúng em chưa biết cách diễn đạt hoặc làm bài chưa tốt, thầy cô vẫn tận tình hướng dẫn, không tạo áp lực”, Phúc chia sẻ.

Từ sự tận tâm và đồng hành của giáo những viên nước ngoài, các thế hệ học sinh Chương trình Tiếng Anh tích hợp không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn rèn luyện sự tự tin, tư duy độc lập và khả năng chủ động tiếp nhận tri thức. Được học trong môi trường học thuật, thường xuyên trải nghiệm thực hành,thuyết trình, làm việc theo nhóm đã giúp các em từng bước làm quen với môi trường học tập quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức. Từ bệ phóng này, học sinh được chắp cánh hội nhập nhanh với môi trường giáo dục quốc tế.

Đây cũng là đóng góp thiết thực của đội ngũ giáo viên nước ngoài trong quá trình triển khai và mang đến thành công của Đề án 5695 tại TPHCM 12 năm qua. Thông qua chương trình giáo dục tiên tiến, hiện đại, đội ngũ giáo viên nước ngoài của EMG Education đã tạo ra giá trị học thuật, giúp học sinh tự tin giao tiếp và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Giáo viên giảng dạy tiếng Anh tích hợp luôn gần gũi, thân thiện với học sinh.

Với những giáo viên nước ngoài chọn Việt Nam làm nơi gắn bó, giá trị nghề nghiệp không chỉ thể hiện qua kiến thức truyền đạt, mà chính là những thay đổi tích cực, sự trưởng thành của học trò. Những đóng góp thầm lặng ấy góp phần giúp học sinh Việt Nam tự tin với hành trang ngoại ngữ, kiến thức học thuật trên hành trình hội nhập vươn ra biển lớn.

Không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức, năng lực tiếng Anh, những giáo viên nước ngoài gắn bó với “con tàu” đổi mới giáo dục TPHCM còn khuyến khích học trò tự tin, năng động, phát triển tư duy sáng tạo.Từ sự thấu hiểu, tận tâm và kiên trì đồng hành cùng học trò Việt Nam, đội ngũ giáo viên nước ngoài góp phần tạo nên môi trường học tập năng động, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng Chương trình tiếng Anh tích hợp, tạo đột phá và thành công của đề án 5695 tại TPHCM.