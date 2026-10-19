Những thành phố tốt nhất thế giới về giao thông công cộng năm 2026

Hãy hỏi bất kỳ ai đang kẹt cứng trên sân ga vào giờ cao điểm, họ sẽ nói với bạn rằng hệ thống giao thông công cộng tốt quý giá như vàng. Khi nó hoạt động tốt, bạn hầu như không để ý đến nó, nhưng khi nó gặp trục trặc, nó có thể làm hỏng cả ngày của bạn.

Vậy, thành phố nào đang làm tốt? Hàng năm, chúng tôi khảo sát hàng chục nghìn người về cuộc sống tại nơi họ sinh sống, và lần này hơn 24.000 người dân địa phương đã đánh giá hệ thống giao thông công cộng của họ trên thang điểm từ một đến năm, từ "tệ" đến "tuyệt vời".

Dưới đây là 20 thành phố có tỷ lệ cư dân cao nhất đánh giá xe buýt, tàu hỏa và xe điện của họ là "tốt" hoặc "tuyệt vời". Để đảm bảo tính toàn cầu, mỗi quốc gia chỉ có một vị trí trong danh sách, vì vậy chỉ có thành phố đạt điểm cao nhất mới lọt vào danh sách.

1. Đài Bắc, Đài Loan

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 95%

Nguồn ảnh: Shutterstock / Time Out /Đài Bắc, Đài Loan

Nếu bạn từng phải chen chúc trên một chuyến tàu giờ cao điểm, hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc (MRT) có thể khiến bạn ghen tị. Với các nhà ga sạch sẽ, vạch kẻ xếp hàng gọn gàng trên sân ga và các chuyến tàu đến đúng giờ, Đài Bắc đã đạt được tỷ lệ hài lòng gần như hoàn hảo 95% từ người dân địa phương, cao nhất trong danh sách của chúng tôi.

Đây cũng là một hệ thống có quy mô đang kể. Tàu điện ngầm đã vận chuyển hơn 767 triệu hành khách vào năm 2025, tương đương khoảng 2,1 triệu người mỗi ngày. Một thẻ EasyCard bao gồm MRT, xe buýt và dịch vụ cho thuê xe đạp YouBike (và cả mua đồ ăn nhẹ ở 7-Eleven), và mạng lưới rộng lớn hơn vẫn tiếp tục phát triển, với tuyến đường sắt nhẹ Tân Đài Bắc và Tuyến Vòng tròn ghi nhận kỷ lục 30 triệu lượt đi lại vào năm ngoái.

2. Singapore

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 93,5%

Hệ thống tàu điện ngầm MRT của Singapore từ lâu đã được coi là chuẩn mực vàng của giao thông công cộng đô thị, và 93,5% người dân địa phương đồng ý với điều này.

146 ga của hệ thống phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày, và theo Cơ quan Giao thông Vận tải Đường bộ (LTA ), khoảng 99,4% số chuyến tàu chạy đúng giờ vào năm 2025.

Mùa hè năm nay cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng sau hơn 30 năm chờ đợi. Vào tháng 7/2026, ba nhà ga mới tại Keppel, Cantonment và Prince Edward Road chính thức hoàn thiện tuyến Circle Line, tạo thành một vòng tròn khép kín đúng như tên gọi.

Tại lễ khai trương, quyền Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow đã hài hước nhận xét rằng giờ đây mọi người có thể ngừng hỏi LTA tại sao Circle Line lại không phải là một vòng tròn. Đặc biệt, ga Cantonment nằm bên dưới nhà ga đường sắt Tanjong Pagar cũ cũng là điểm đến đáng ghé thăm nhờ thiết kế trần hình vòm và những ô cửa kính màu tuyệt đẹp

3. Hồng Kông

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 92,8%

Xe điện hai tầng Hồng Kông trên một con phố đông đúc. Ảnh: leungchopan / Shutterstock

Bất cứ ai từng sống ở Hồng Kông đều biết rằng MTR không chỉ đơn thuần là một hệ thống tàu điện ngầm mà còn là một lối sống. Theo kết quả thường niên của MTR , năm 2025, 99,9% số chuyến đi của hành khách trên mạng lưới đường sắt chính của thành phố đúng giờ, và hệ thống đã phục vụ gần 2 tỷ lượt hành khách trong cả năm .

Nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm ở sự đa dạng. Còn nơi nào khác mà bạn có thể bước xuống một chuyến tàu cao tốc, nhảy lên một chiếc xe điện "ding ding" trăm tuổi và kết thúc bằng một chuyến đi qua cảng trên phà Star Ferry, tất cả chỉ với một lần quẹt thẻ Octopus? Không có gì ngạc nhiên khi 92,8% người dân địa phương đánh giá cao hệ thống này.

4. Edinburgh, Vương quốc Anh

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 92,4%

Đây là một bất ngờ thú vị. Thành phố đạt điểm cao nhất ở Anh không phải là London mà là Edinburgh , vượt qua cả Zurich, Vienna và Seoul với tỷ lệ ủng hộ 92,4%. Vũ khí bí mật của thủ đô Scotland là Lothian Buses, nhà điều hành thuộc sở hữu đa số của hội đồng thành phố, đã phục vụ 119 triệu lượt khách vào năm 2025, trong khi Edinburgh Trams cũng có một năm kỷ lục với 12,5 triệu lượt khách.

Hệ thống xe điện từng có khởi đầu khá khó khăn, nhưng số lượng hành khách đã tăng lên kể từ khi tuyến mở rộng đến Newhaven qua Leith khai trương vào năm 2023, và giờ đây bạn có thể quẹt thẻ không tiếp xúc để được giới hạn giá vé hàng ngày hoặc hàng tuần trên cả xe buýt và xe điện. Thật tuyệt đối với một thành phố với những ngọn đồi dốc và đường lát đá cuội.

5. Seoul, Hàn Quốc

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 91,1%

Hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn của Seoul nổi tiếng về sự hiện đại, với các toa tàu sạch sẽ, tín hiệu điện thoại dưới lòng đất và giá vé chỉ từ 1.550 won (ít hơn 1 bảng Anh) khi sử dụng thẻ giao thông. Vào tháng 1/2024, thành phố đã ra mắt Thẻ Climate Card, một loại thẻ 30 ngày cho phép đi lại không giới hạn bằng tàu điện ngầm, xe buýt và xe đạp Ttareungi với giá 62.000 won (khoảng 33 bảng Anh).

Từ tháng 9/2026, ưu đãi này đã được tích hợp vào Climate Card mới dành cho cư dân, nhưng du khách vẫn có thể mua thẻ ngắn hạn, có thời hạn từ một đến bảy ngày. Thêm vào đó là xe buýt Hangang, dịch vụ thuyền trên sông dọc theo sông Han, và dễ hiểu tại sao 91,1% người dân địa phương lại yêu thích nó.

6. Zurich, Thụy Sĩ

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 90,7%

Polybahn khởi hành tại Quảng trường Trung tâm, Zurich. Ảnh: Thomas Stoiber / Shutterstock

Tính đúng giờ của người Thụy Sĩ nổi tiếng đến mức trở thành huyền thoại, nhưng điều thực sự làm nên sự khác biệt của Zurich chính là sự sắp xếp mọi thứ rất ăn ý.

Trong thành phố, cứ khoảng 300 mét lại có một trạm xe điện hoặc xe buýt , và một vé ZVV duy nhất có thể sử dụng cho xe điện, xe buýt, tàu S-Bahn, cáp treo và thậm chí cả thuyền trên hồ Zurich và sông Limmat.

Điều đó có nghĩa là một ngày đi chơi có thể đơn giản như đi tuyến S10 lên Uetliberg, ngọn núi gần thành phố, trong khoảng 25 phút, sau đó bắt thuyền xuống hồ đến nhà máy sản xuất sô cô la Lindt ở Kilchberg. Không có gì ngạc nhiên khi 90,7% người dân địa phương đánh giá cao thành phố này đến vậy.

7. Viên, Áo

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 90,3%

Trong suốt 13 năm, thẻ đi lại công cộng hàng năm của Vienna chỉ có giá 365 euro, tương đương 1 euro mỗi ngày, biến nó trở thành hình mẫu về giao thông công cộng giá cả phải chăng trên khắp châu Âu.

Giá đã tăng lên 467 euro vào tháng 1/2026, nhưng người dân địa phương dường như không quá bận tâm, với 90,3% vẫn đánh giá mạng lưới này là tốt hoặc tuyệt vời. Các tuyến tàu điện ngầm U-Bahn, xe điện và xe buýt của Wiener Linien đã vận chuyển 903 triệu hành khách vào năm 2025, và số lượng đăng ký thẻ hàng năm đã đạt kỷ lục. Vienna cũng lọt vào top 5 thành phố tốt nhất để đi xe đạp theo bình chọn của Time Out , vì vậy bạn có rất nhiều lựa chọn để di chuyển.

8. Tallinn, Estonia

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 85,3%

Năm 2013, Tallinn trở thành thủ đô châu Âu đầu tiên miễn phí phương tiện giao thông công cộng cho cư dân đăng ký, và hơn một thập kỷ sau, thành phố vẫn duy trì chính sách này. Người dân địa phương chỉ cần quẹt thẻ đi lại cá nhân trên xe buýt và xe điện của thành phố, và 85,3% số người chúng tôi khảo sát ở Tallinn đánh giá trải nghiệm này là tốt hoặc tuyệt vời.

Du khách vẫn phải trả phí, nhưng vé khá rẻ và Thẻ Tallinn bao gồm quyền sử dụng phương tiện giao thông công cộng không giới hạn cùng với vé vào cửa các điểm tham quan hàng đầu của thành phố. Thêm vào đó, khu Phố Cổ thời trung cổ rất nhỏ gọn nên bạn có thể chỉ cần đi xe điện là đến được đó.

9. Helsinki, Phần Lan

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 83,6%

Tại Helsinki , một vé HSL cho phép bạn sử dụng xe điện, xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa ngoại ô và tàu điện nhẹ, đồng thời cũng bao gồm cả chuyến phà quanh năm đến Suomenlinna , pháo đài biển được UNESCO công nhận chỉ cách Quảng trường Chợ 15 phút.

Đó là một hành trình đi lại khá đẹp mắt theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Tuyến đường sắt nhẹ mới nhất là tuyến số 15, được gọi là Jokeri, khai trương vào tháng 10/2023, sớm hơn khoảng 10 tháng so với kế hoạch, và kết nối các vùng ngoại ô phía đông của thành phố với Keilaniemi ở Espoo lân cận.

Thêm vào đó là khả năng vận hành tuyệt vời của các đoàn tàu trong mùa đông khắc nghiệt ở Bắc Âu, và không có gì ngạc nhiên khi 83,6% người dân địa phương sử dụng chúng.

10. Medellín, Colombia

Điểm đánh giá phương tiện giao thông công cộng: 83%

Cáp treo. Ảnh: Alexander Canas Arango / Shutterstock

Tại Medellín , hệ thống tàu điện ngầm là niềm tự hào của người dân thành phố. Kể từ khi khai trương vào năm 1995, nó đã được định hình bởi "Văn hóa Metro", một quy tắc ứng xử lịch sự và tôn trọng mà hành khách luôn tuân thủ nghiêm túc, giúp các nhà ga luôn sạch sẽ. Nhưng điểm nhấn thực sự là Metrocable, một mạng lưới cáp treo kết nối các khu dân cư trên sườn đồi dốc với thung lũng bên dưới.

Tuyến đầu tiên đến Santo Domingo được khai trương vào năm 2004, là một trong những hệ thống cáp treo đô thị đầu tiên trên thế giới, và hiện nay có sáu tuyến, bao gồm một tuyến leo lên tận rừng của Công viên Arví. Mạng lưới tàu hỏa, cáp treo, xe điện và xe buýt đã ghi nhận hơn 310 triệu lượt đi lại vào năm 2025, và 83% người dân địa phương đánh giá cao hệ thống này.

11. Thượng Hải 82,7%

12. Warsaw 81,9%

13. Osaka 81,6%

14. Stockholm 80,3%

15. Jakarta 79,2%

16. Riyadh 78,2%

17. Hamburg 77%

18. Amsterdam 76,9%

19. Vancouver 76,7%

20. Oslo 75,9%