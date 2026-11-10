Những thanh niên làm sạch đường quê ở Cà Mau

Hoạt động xịt rửa bề mặt đường bê tông của nhóm tình nguyện ấp Thành Vọng (xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau), có sự tiếp sức của bà con lối xóm. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Trước thực trạng này, anh Nguyễn Công Danh, Dương Văn Thuận cùng một số thanh niên trong ấp đã tự nguyện đóng góp kinh phí mua máy xịt áp lực cao để vệ sinh đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Chủ động làm sạch đường quê

Tại ấp Thành Vọng, những tuyến đường bê-tông chạy qua các khu dân cư thường xuyên bị rong rêu phủ kín sau những đợt mưa kéo dài. Điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều ở Cà Mau tạo thuận lợi cho rong rêu phát triển, làm bề mặt đường trở nên trơn trượt. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là đối với người cao tuổi và học sinh, đồng thời làm gia tăng nguy cơ té ngã, tai nạn khi điều khiển xe máy, xe đạp.

Dòng nước áp lực cao đánh bay lớp rong rêu trơn trượt bám chặt trên mặt đường bê-tông nông thôn ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Trước thực tế đó, anh Nguyễn Công Danh, Dương Văn Thuận cùng một số thanh niên trong ấp đã bàn bạc, tìm giải pháp vệ sinh các tuyến đường. Nhận thấy phương pháp dùng chổi hoặc bàn chải thủ công mất nhiều thời gian, công sức nhưng hiệu quả không cao, cả nhóm quyết định đóng góp tiền mua máy xịt áp lực cao cùng hệ thống dây dẫn và súng phun chuyên dụng.

Anh Nguyễn Công Danh cho biết, việc đầu tư thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả làm sạch mặt đường, hạn chế tình trạng rong rêu tích tụ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Nhóm thanh niên ấp Thành Vọng (xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau) tự nguyện xịt rửa rong rêu tuyến đường bê-tông liên ấp trong xóm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Anh Dương Văn Thuận, một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu của nhóm, chia sẻ: “Mới đầu làm, mấy chú, mấy bác đi qua thấy mình dầm mưa ôm vòi nước xịt xịt thì cười, bảo mấy đứa này rảnh quá, chuyện nhà không lo đi lo chuyện thiên hạ, thiệt đúng là khùng”.

Ban đầu, hoạt động tự nguyện vì cộng đồng của nhóm thanh niên ấp Thành Vọng (xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau) bị coi là "bao đồng", “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thoạt đầu mới nghe, các bạn trong nhóm tình nguyện cũng chạnh lòng chút xíu, nhưng rồi tự bảo nhau: "Mình làm vì cái tâm, thấy đường đỡ trơn, thấy tụi nhỏ đi học không bị té ngã là vui rồi, ai nói gì thì mặc kệ". Thế là họ cứ vùi đầu vào làm…!

Chiếc máy xịt áp lực cao cũ kỹ nhưng sở hữu khối động cơ đầy mạnh mẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết của cả nhóm. Mỗi khi rảnh rỗi hoặc ngay sau những đợt mưa dầm dai dẳng, tiếng máy nổ giòn giã lại vang lên trên những con đường.

Dòng nước áp lực cao đánh bay lớp rong rêu trơn trượt bám chặt trên mặt đường bê-tông nông thôn ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Không chỉ xịt rửa rong rêu, nhóm còn mang theo cả máy cắt cỏ cầm tay để phát quang các bụi rậm bò lấn ra lòng đường, dọn dẹp tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Nhìn hình ảnh những thanh niên lưng áo ướt đẫm mồ hôi trộn lẫn nước mưa, tay thoăn thoắt cầm vòi phun, tay cầm máy cắt cỏ, hiệu quả công việc hiện rõ qua từng mét đường sạch bóng, thái độ của người dân trong ấp bắt đầu chuyển biến.

Nhóm thanh niên ấp Thành Vọng (xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau) tập trung xịt rửa rong rêu tuyến đường bê-tông phục vụ an toàn cho việc đi lại của người dân. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Từ chỗ hoài nghi, chê bai, người dân ấp Thành Vọng dần nhận ra ý nghĩa thiết thực của công việc thầm lặng này. Những lời dèm pha ban đầu cũng vì thế nhường chỗ cho những tiếng chào hỏi đon đả, những ly nước trà đá mát lạnh hay những củ khoai, trái dừa tươi được bà con mang ra tận nơi tiếp sức cho nhóm.

Ngoài làm sạch đường, nhóm thanh niên ấp Thành Vọng còn phát quang bụi rậm tuyến đường bê-tông nông thôn trong ấp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo bà Phạm Hồng Ngoan, hộ dân sống lâu năm dọc tuyến đường nông thôn ấp Thành Vọng, hồi xưa mỗi lần mưa xong là đường đầy rêu đóng xanh lè, người đi đường rất dễ trượt xe, té ngã. Giờ thì đường xá sạch bách, xe cộ đi lại an toàn, người dân cảm thấy yên tâm.

Người dân địa phương chủ động mang chổi ra hỗ trợ nhóm thanh niên ấp Thành Vọng quét dọn sau khi xịt rửa mặt đường. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

“Mấy cậu thanh niên ấy làm việc hay quá chừng. Thấy các em nó cực, bà con trong xóm giờ ai cũng thương, người cầm chổi ra quét phụ, người dọn bớt cỏ rác văng ra. Nghĩ lại mới thấy, mấy đứa nó đâu có 'khùng', nó ngoan và thương dân mình lắm”, bà Ngoan thố lộ.

Người dân an tâm di chuyển trên con đường bê-tông sạch rêu, quang đãng sau khi đã được làm sạch nhờ công sức của nhóm tình nguyện ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Sự đồng lòng của cộng đồng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho nhóm thanh niên. Giờ đây, mỗi buổi ra quân làm sạch đường làng không còn là công việc đơn độc của riêng nhóm. Lực lượng tham gia đã đông đảo hơn với sự góp mặt của nhiều hộ dân chung quanh. Người già thì cầm chổi tre quét lại lớp rác cỏ vừa cắt, phụ nữ thì dọn dẹp lá cây, trẻ em tung tăng đi lại an toàn trên con đường mới được gột rửa.

Việc làm của những thanh niên ấp Thành Vọng không đơn thuần là gột rửa đi lớp rong rêu trơn trượt trên mặt đường, mà đã khơi dậy tình làng nghĩa xóm ở vùng quê sông nước Cà Mau. Ở đó, những việc làm xuất phát từ cái tâm chân thành chẳng cần phô trương, bởi thành quả lớn nhất họ nhận về chính là nụ cười của người già, là bước chân an tâm của trẻ nhỏ và tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.