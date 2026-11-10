Những thanh âm quen thuộc kết nối các giá trị âm nhạc, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Giữa không gian nhộn nhịp của phố đi bộ hồ Gươm, những thanh âm quen thuộc của âm nhạc Việt Nam gặp gỡ giai điệu đến từ nhiều miền văn hóa

Mở đầu chương trình Âm nhạc cộng đồng cuối tuần qua tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ là phần hòa tấu Cô gái vót chông của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, qua phần trình diễn của nhóm nhạc DT - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Những giai điệu gắn với núi rừng, con người Tây Nguyên tạo nên sắc thái riêng cho phần mở màn, đồng thời gợi nhắc ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc trong thời kỳ kháng chiến.

Tiếp đó là phần hòa tấu với giai điệu đầy phóng khoáng và trữ tình của âm nhạc Nga như Triệu đóa hồng, Tình ca du mục; trong khi Kachiusa vang lên trong tiếng đàn bầu với phần độc tấu của Minh Tuấn.

Việc lựa chọn những giai điệu quen thuộc với công chúng quốc tế, đặt bên cạnh các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tạo nên một hướng tiếp cận sáng tạo, hấp dẫn.

Đàn bầu không chỉ gắn với những làn điệu dân ca hay tác phẩm Việt Nam mà còn có khả năng chuyển tải những giai điệu vượt ra ngoài biên giới văn hóa.

Ở đây, giá trị của nhạc cụ dân tộc được thể hiện qua chính khả năng thích ứng và biểu đạt.

Một giai điệu nước ngoài khi được trình diễn bằng tiếng đàn bầu vẫn giữ được nét đặc trưng, nhưng đồng thời được khoác lên “chiếc áo mới” qua phương thức biểu đạt của nhạc cụ Việt Nam. Qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng đối với âm nhạc truyền thống.

Nếu phần hòa tấu tạo nên điểm nhấn về giao lưu âm nhạc, các tiết mục đơn ca lại khắc họa tình yêu quê hương, đất nước và Thủ đô ngàn năm văn hiến. Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh, Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ Minh Quang và Thùy Dung gợi lên hình ảnh Hà Nội trong ký ức âm nhạc, qua những giai điệu đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Trong khi đó, Giai điệu Việt Nam mình, Việt Nam tôi, Việt Nam tinh hoa, Một vòng Việt Nam và Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai lại mở ra một không gian nghệ thuật khác bằng những sáng tác thuộc các giai đoạn và phong cách khác nhau.

Từ những ca khúc đã quen thuộc đến các tác phẩm đương đại, chương trình cho thấy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc Việt Nam.

Bên cạnh đó, phần hòa tấu đàn tranh với Xuân chiến khu và dân ca Bắc Bộ Trống cơm tiếp tục đưa chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần người nghe. Đặc biệt, sự hiện diện của Chiếc khăn Piêu trong phần hòa tấu cuối chương trình gợi nhắc sắc màu văn hóa các dân tộc, góp thêm một lát cắt vào bức tranh âm nhạc Việt Nam.

Điểm đặc trưng của Âm nhạc cộng đồng là chương trình không bó hẹp trong một dòng nhạc hay một chủ đề nhất định mà là nơi âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, các sáng tác về Hà Nội và những giai điệu quốc tế cùng hiện diện trên một sân khấu.

Mỗi tiết mục là một màu sắc nhưng đều hướng đến khả năng kết nối người nghe bằng âm thanh và cảm xúc.

Không chỉ thu hút khán giả đến theo dõi từ đầu chương trình, các tiết mục còn hấp dẫn đông đảo người dân đang dạo bước quanh khu vực hồ Gươm dừng chân thưởng thức, hòa mình vào không gian âm nhạc.

Những tràng pháo tay, sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng đã tạo nên bầu không khí gần gũi, cởi mở.

Khi nghệ thuật được đưa đến không gian công cộng, việc thưởng thức không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen đến nhà hát hay sự chuẩn bị trước của khán giả.

Người dân, du khách có thể tiếp cận chương trình ngay trong hành trình dạo phố

Người dân, du khách có thể tiếp cận chương trình ngay trong hành trình dạo phố, từ đó có thêm cơ hội gặp gỡ các loại hình nghệ thuật khác nhau, đồng thời đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.