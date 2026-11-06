Những thanh âm đẹp từ trái tim người thầy

Mỗi tiết mục, nhiều tâm sức

Mỗi đoàn dự thi mang đến một màu sắc riêng, từ những ca khúc sâu lắng về quê hương, đất nước, mái trường đến các tiết mục múa hát trẻ trung, được dàn dựng công phu, kết hợp hài hoà giữa âm nhạc và hình thể.

Mỗi phần trình diễn không chỉ thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn gửi gắm tình cảm, tâm huyết của những người đang ngày ngày gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Tiết mục múa “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của tập thể thầy, cô giáo Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình (phường Tân Thành), thể hiện tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ.

Tiết mục ca múa “Cà Mau quê tôi” do thầy, cô giáo Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên) biểu diễn, lan toả tình yêu quê hương qua lời ca, điệu múa.

Để chuẩn bị cho hội thi, các đoàn đã dành nhiều thời gian lựa chọn tác phẩm, xây dựng kịch bản, phân công lực lượng biểu diễn, chuẩn bị trang phục và đạo cụ.

Mỗi đơn vị có cách thể hiện riêng: nơi phát huy thế mạnh về giọng hát, nơi tạo điểm nhấn bằng những màn múa đồng đều, kết hợp dàn dựng sân khấu sinh động. Qua đó, hình ảnh người giáo viên hiện lên không chỉ tận tuỵ trên bục giảng mà còn năng động, sáng tạo, giàu đời sống tinh thần.

Cô giáo Chiêm Thị Nhung, Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi), chia sẻ:

“Tham gia hội thi là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi và thể hiện niềm đam mê nghệ thuật. Dù phải sắp xếp công việc giảng dạy để tập luyện, nhưng các thành viên đều rất hào hứng, nỗ lực hoàn thành tốt phần thi. Đây cũng là kỷ niệm đẹp đối với mỗi giáo viên”.

Tiết mục đơn ca kết hợp hình ảnh học sinh đồng loạt giơ cao cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn xúc động, lan toả tình yêu quê hương, đất nước tại hội thi.

Đằng sau mỗi chương trình biểu diễn là sự chung sức, phối hợp của cả tập thể. Từ khâu lên ý tưởng đến quá trình tập luyện, mỗi thành viên đều góp sức tạo nên những tiết mục mang dấu ấn riêng của đơn vị.

Ông Lê Hải Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu (phường Bạc Liêu), cho biết: “Nhà trường luôn khuyến khích giáo viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để phát huy năng khiếu, sở trường. Qua quá trình tập luyện và biểu diễn, các thầy cô có thêm cơ hội gắn kết, chia sẻ và tạo không khí vui tươi trong tập thể”.

Tiết mục múa của thầy, cô giáo Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai) được dàn dựng công phu, với hình ảnh ngôi sao vàng nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Lan toả phong trào văn hoá, văn nghệ trong ngành giáo dục

Hội thi thu hút 86 đoàn tham gia, với hơn 1.590 thành viên, cho thấy sức lan toả và sự hưởng ứng rộng rãi của đội ngũ nhà giáo, các đơn vị giáo dục trong tỉnh. Các chương trình dự thi đa dạng về thể loại, nội dung và hình thức thể hiện.

Ban Giám khảo theo dõi, đánh giá các tiết mục dự thi.

Ở góc độ chuyên môn, chất lượng một tiết mục không chỉ thể hiện qua giọng hát, động tác múa hay khả năng trình diễn mà còn ở ý tưởng dàn dựng, sự phối hợp giữa các thành viên và thông điệp nghệ thuật truyền tải đến người xem.

Các chương trình dự thi cho thấy sự đầu tư và tinh thần sáng tạo của các đơn vị. Bên cạnh kỹ thuật biểu diễn, ý tưởng dàn dựng, sự phối hợp giữa các thành viên và khả năng truyền tải cảm xúc đến khán giả là những yếu tố quan trọng tạo nên dấu ấn nghệ thuật.

NSƯT, đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, giáo dục toàn diện không chỉ trang bị tri thức mà còn phải chú trọng bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, năng lực thẩm mỹ và tình yêu các giá trị văn hoá dân tộc cho người học. Qua đó, từng bước đưa hoạt động văn hoá, nghệ thuật trở thành một yếu tố quan trọng trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hoá địa phương”.

Học sinh ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn ấn tượng của thầy, cô giáo tại hội thi.

Khoảnh khắc

xúc động của khán giả khi theo dõi các tiết mục biểu diễn giàu ý nghĩa.

Không khí hội thi càng thêm sôi nổi nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Những tràng pháo tay, ánh mắt dõi theo từng tiết mục tiếp thêm động lực cho các thầy, cô giáo trên sân khấu. Hội thi vì thế không chỉ tạo sân chơi cho người biểu diễn mà còn mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật, tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và cộng đồng.

Các tiết mục biểu diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giáo viên và khán giả.

Giá trị của hội thi không chỉ dừng lại sau những ngày tranh tài mà còn tạo động lực để các đơn vị tiếp tục duy trì, phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ. Thông qua hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể, hội diễn và các ngày lễ kỷ niệm, giáo viên có thêm điều kiện phát huy năng khiếu; học sinh được trải nghiệm, phát triển khả năng sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật.

Học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo sau buổi biểu diễn, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hội thi.

Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 đã góp phần khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ nhà giáo và thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ tại các cơ sở giáo dục. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, nhân văn, nơi tri thức song hành cùng tâm hồn và những giá trị văn hoá tốt đẹp./.

Trúc Linh - Chí Linh