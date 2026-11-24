Mỗi việc làm dù lớn hay nhỏ đều bắt nguồn từ tình yêu thương và tinh thần sẻ chia. Từ những nghĩa cử bình dị ấy, phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” của Thủ đô ngày càng lan tỏa, kết nối những tấm lòng thiện nguyện, góp phần xây dựng một Hà Nội nghĩa tình, nhân văn.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Viết Thành

Những món quà trao đi, yêu thương ở lại

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nhân đạo (Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) tổ chức Chương trình tôn vinh 80 điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” thành phố Hà Nội năm 2026. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Bà Trịnh Thị Cừu, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội chia sẻ niềm vui khi được nhận quà. Ảnh: Văn Hoàn

Với những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, sẻ chia đúng lúc không chỉ giúp vơi bớt những thiếu thốn trong cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn. Tại chương trình, những phần quà đã được trao tận tay bà Trịnh Thị Cừu và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và cộng đồng đối với những người yếu thế.

Xúc động khi được nhận quà và thăm hỏi, bà Trịnh Thị Cừu, xã Đoài Phương (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất sung sướng vì được Nhà nước quan tâm đến những người già như tôi”.

Cùng chung niềm xúc động, ông Nguyễn Đình Lường, xã Đoài Phương, chia sẻ: Gia đình còn nhiều khó khăn nên sự quan tâm, thăm hỏi và trao quà hằng năm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo là nguồn động viên rất lớn. “Món quà này có ý nghĩa rất thiết thực đối với gia đình chúng tôi. Được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, trao quà, chúng tôi rất cảm ơn và xúc động”, ông Lường bày tỏ.

Ông Nguyễn Đình Lường, xã Đoài Phương bày tỏ xúc động khi được nhận quà. Ảnh: Văn Hoàn

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy giá trị của hoạt động nhân đạo không chỉ nằm ở món quà được trao mà còn ở sự động viên, khích lệ về tinh thần. Đối với người cao tuổi neo đơn, những gia đình còn nhiều thiếu thốn, sự quan tâm của cộng đồng là điểm tựa để họ cảm nhận mình không bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ là người tiếp nhận sự hỗ trợ, nhiều cá nhân, tổ chức còn chủ động trở thành những nhịp cầu kết nối yêu thương, mang sự sẻ chia đến với các hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, 80 điển hình tiên tiến gồm các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cán bộ Hội Chữ thập đỏ tiêu biểu đã được tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực cho hoạt động nhân đạo, từ thiện trong năm 2026.

Mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh là một câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái; đồng thời góp phần khẳng định sức mạnh của sự chung tay trong chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thượng tọa Thích Đàm Thịnh, Trụ trì chùa Thắng Quang (xã Hòa Phú) chia sẻ về các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Văn Hoàn

Là một trong những cá nhân tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, Thượng tọa Thích Đàm Thịnh, Trụ trì chùa Thắng Quang (xã Hòa Phú, Hà Nội) cho rằng, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự sẻ chia giữa con người với con người. Thượng tọa mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay để hỗ trợ được nhiều hơn những gia đình khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và người già cô đơn trên địa bàn thành phố.

“Chúng tôi mong muốn mọi người trong cộng đồng tiếp tục chung tay, chung sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn đến các cháu học sinh, các gia đình khó khăn và người già cô đơn”, Thượng tọa Thích Đàm Thịnh chia sẻ.

Tinh thần thiện nguyện cũng được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Ông Vũ Công Xứng, Giám đốc Công ty Nội thất và Thương mại X-T (xã Sơn Đồng, Hà Nội) cho biết, dù doanh nghiệp mới thành lập khoảng 7 năm, nhưng ngay từ những ngày đầu hoạt động, công ty đã tích cực tham gia các cộng đồng doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện, cùng chung tay thực hiện những hoạt động vì cộng đồng.

Ông Vũ Công Xứng, Giám đốc Công ty Nội thất và Thương mại X-T (xã Sơn Đồng) chia sẻ về hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Văn Hoàn

Theo ông Vũ Công Xứng, việc tham gia hoạt động nhân đạo không phải là việc làm nhất thời mà cần được duy trì thường xuyên, xuất phát từ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Sự chung sức của mỗi tổ chức, cá nhân, dù bằng nguồn lực vật chất hay những hành động cụ thể, đều có thể góp phần hỗ trợ người khó khăn và nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Nhân rộng những điển hình, bồi đắp truyền thống nhân ái

Đằng sau những câu chuyện sẻ chia là sự vào cuộc bền bỉ của hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp - lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong kết nối, vận động và điều phối các hoạt động nhân đạo.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực phát biểu tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực cho biết, mặc dù năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phong trào nhân đạo của Thủ đô tiếp tục phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả thực chất.

Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm 80 Ngày chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (từ tháng 9 đến tháng 11-2026), các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trợ giúp 31.627 lượt người, với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng. Những hoạt động như xây dựng Nhà Chữ thập đỏ, xây cầu, tặng xe lăn, tổ chức các bữa ăn miễn phí, huấn luyện sơ cấp cứu... được triển khai thiết thực, hướng đến nhu cầu cụ thể của người dân.

Cùng với đó, Hội đã vận động, tiếp nhận 45.320 đơn vị máu, góp phần cung cấp nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho hơn 100.000 người bệnh. Với lực lượng hơn 700.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo tại Thủ đô.

Một điểm nhấn trong hoạt động kết nối nguồn lực là chương trình “Không gian nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, được Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nhân đạo tổ chức từ ngày 20 đến 22-11-2026 tại xã Thiên Lộc (Hà Nội). Với 100 gian hàng của hơn 60 doanh nghiệp trên cả nước, chương trình tạo không gian kết nối, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, qua đó tăng thêm nguồn lực chăm lo cho những người yếu thế.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động, tiếp nhận và trao tặng nguồn hỗ trợ, các hoạt động nhân đạo còn được triển khai gắn với những nhiệm vụ chuyên môn thiết thực, trong đó có hiến máu tình nguyện và huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng, biểu dương 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Ảnh: Viết Thành

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nhân đạo Nguyễn Văn Cường cho biết, bên cạnh hoạt động dịch vụ chuyên môn với doanh thu đạt hơn 41,6 tỷ đồng, Trung tâm đã vận động doanh nghiệp ủng hộ 6,835 tỷ đồng hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố dịp Tết Nhân ái năm 2026; trao 6.300 suất quà trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và xây dựng 15 Nhà Chữ thập đỏ với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Viết Thành

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần nhân ái khi được tổ chức, kết nối và duy trì bằng những việc làm cụ thể. Từ một đơn vị máu được hiến tặng, một khóa học sơ cấp cứu đến một mái nhà được xây dựng, mỗi hoạt động đều góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện cuộc sống và tiếp thêm niềm tin cho người dân.