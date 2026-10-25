Những 'tấm hộ chiếu' di sản vô giá

Kỳ quan thiên nhiên vươn tầm quốc tế

Theo thông tin từ Công ty TNHH Oxalis (Oxalis Adventure), hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất hành tinh và cũng là hang động hùng vĩ nhất tại Việt Nam. Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, được Hồ Khanh-một thợ rừng ở Phong Nha phát hiện ra cửa hang vào năm 1990 và đến năm 2009 thì được nhóm thám hiểm hang động Anh-Việt (The British Vietnam Caving Expedition Team) do ông Howard Limbert dẫn đầu vào thám hiểm, khảo sát và đo vẽ.

Hang Sơn Đoòng được nhóm thám hiểm cùng với tạp chí National Geographic công bố là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới năm 2009. Năm 2013, hang Sơn Đoòng được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng - Ảnh: Oxalis Adventure

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure cho biết, năm 2013, tour thám hiểm hang Sơn Đoòng được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cho phép Oxalis Adventure đưa vào khai thác theo hình thức du lịch mạo hiểm với thời gian là 6 ngày, 5 đêm.

Đến năm 2014, tour thám hiểm Sơn Đoòng chính thức đi vào vận hành. Sản phẩm du lịch mạo hiểm Sơn Đoòng nhanh chóng tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu, thu hút sự chú ý của hàng trăm tờ báo lớn, các hãng truyền hình quốc tế và các đoàn làm phim Hollywood.

Tính đến nay, Oxalis đã phục vụ tổng cộng 9.552 lượt khách tham gia tour thám hiểm Sơn Đoòng. Sự phát triển của tuyến du lịch đẳng cấp quốc tế này không chỉ khẳng định vị thế của Quảng Trị trên bản đồ du lịch thế giới, mà còn trở thành “động lực” kích cầu kinh tế địa phương.

Từ hiệu ứng Sơn Đoòng, hàng loạt dịch vụ phụ trợ ra đời, hàng trăm hộ dân đã đầu tư xây dựng homestay đón khách. Đáng chú ý, tour thám hiểm Sơn Đoòng đã tạo việc làm trực tiếp cho 125 lao động địa phương và hàng trăm việc làm gián tiếp thông qua chuỗi cung ứng thực phẩm, dịch vụ đi kèm.

Tôn vinh giá trị lịch sử

Cùng với danh thắng thiên nhiên, Quảng Trị còn sở hữu nhiều “địa chỉ đỏ” mang đậm giá trị lịch sử. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bến phà II Long Đại là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, giữ vai trò bảo đảm giao thông, vận chuyển lực lượng và hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tháng 9/1972, trong một trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội C130-D2-F571 (Đoàn 559 Trường Sơn) đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến phà. Sự hy sinh ở tuổi mười tám, đôi mươi của 16 thanh niên xung phong đã trở thành dấu mốc lịch sử chói lọi, tượng trưng cho tinh thần cống hiến quên mình của tuổi trẻ Việt Nam.

Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại - Ảnh: P.V

Từ giá trị lịch sử thiêng liêng đó, di tích được xếp hạng quốc gia theo Quyết định số 3232/QĐ-BVHTTDL, ngày 9/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt, biểu tượng bó lúa với 16 bông tượng trưng cho 16 liệt sĩ thanh niên xung phong đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà, việc hang Sơn Đoòng được vinh danh là hang động lớn nhất thế giới đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao vị thế du lịch địa phương và thu hút đông đảo du khách quốc tế. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cộng đồng trong việc bảo vệ di sản, mà còn là nền tảng để tỉnh ban hành các chính sách, chiến lược và đề án phát triển; vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong đó có hang Sơn Đoòng.

Bên cạnh đó, Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại chứa đựng giá trị văn hóa-lịch sử sâu sắc, có ý nghĩa thiêng liêng trong giáo dục truyền thống cách mạng. Di tích sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút lượng lớn du khách đến tìm hiểu lịch sử, văn hóa gắn liền với các điểm di tích khác trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa-lịch sử của tỉnh.

Việc các di sản thiên nhiên và lịch sử liên tiếp được các tổ chức trong nước, quốc tế vinh danh là tiền đề quan trọng để Quảng Trị tiếp tục xây dựng các tuyến, tour du lịch liên kết độc đáo: Từ hành trình du lịch tâm linh, về nguồn, giáo dục truyền thống đến các tour sinh thái, khám phá mạo hiểm đẳng cấp thế giới.