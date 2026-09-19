Những tài lẻ khó tin của Nobita: Thiện xạ 'bách phát bách trúng' dù cận nặng?

Tóm tắt chung: Hình tượng mâu thuẫn: Nobita lười biếng, vụng về, ham ngủ nhưng sở hữu nhiều tài lẻ bất ngờ.

Bộ ba tài năng đẳng cấp thế giới: Ngủ ngày (chìm vào giấc ngủ tức thì), chơi dây nghệ thuật) và bắn súng.

Xạ thủ số một không đối thủ: Khả năng thiện xạ của Nobita được khắc họa lần đầu trong tập "Cuộc thi Vua Bắn Súng" (1976), làm nền tảng cho hàng loạt tập truyện và phim đình đám sau này.

Trong Doraemon, Nobita được cố tác giả Fujiko F. Fujio xây dựng như một nhân vật đầy mâu thuẫn. Cậu mang nhiều tật xấu như lười biếng, thích ngủ nướng hơn làm bài tập và thường xuyên "lách luật" bằng bảo bối của Doraemon. Thế nhưng, đằng sau đó là một tâm hồn ấm áp, cũng như sở hữu nhiều tài lẻ khiến bất kỳ ai cũng phải bất ngờ.

Ngủ ngày và khả năng chìm vào giấc ngủ tức thì

Ngủ ngày vốn được xem là một trong những khuyết điểm lớn nhất của Nobita. Song, qua ngòi bút của tác giả, nó lại trở thành một "tài năng" độc nhất vô nhị. Trong tập truyện "Thiên tài ngủ ngày Nobita", cậu đã có dịp bước vào một thế giới mà ngủ ngày trở thành một môn thi đấu quan trọng mang tầm toàn cầu. Tại đây, khả năng chìm vào giấc ngủ tức thì chỉ tính bằng giây đã giúp Nobita đăng quang ngôi vị vô địch thế giới trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Chơi dây xuất sắc đến khó tin

Bên cạnh ngủ ngày, chơi dây là một tài lẻ nổi danh khác của Nobita, đã từng được thể hiện trong không ít tập truyện. Cậu có thể tạo ra những hình thù phức tạp và tinh xảo bằng dây chỉ trong chớp mắt. Trong tập "Thế giới chơi dây", tác giả lại một lần nữa đưa Nobita tới thế giới mà chơi dây được coi trọng như một môn thể thao nghệ thuật đỉnh cao. Không nằm ngoài dự đoán, kỹ năng thượng thừa và phản xạ linh hoạt đã giúp cậu trở thành nhà vô địch bất khả chiến bại.

Bắn súng "bách phát bách trúng"

Bỏ qua 2 điều trên, tài năng nổi bật nhất mà bất kỳ ai mê truyện Doraemon đều nhớ rõ về Nobita chính là khả năng bắn súng. Nói chính xác hơn, dù cận thị nặng, Nobita lại sở hữu khả năng thiện xạ nhạy bén. Khi cầm súng (hoặc bất cứ loại vũ khí bắn nào) trên tay, Nobita lập tức biến thành đối thủ cừ khôi với phản xạ cực nhanh, nhiều lần cứu nguy hội bạn khỏi những khoảnh khắc nguy cấp. Thậm chí, Nobita còn dễ dàng dùng ống nhắm để "soi" ra Pippo - chú gà robot mà Doraemon khẳng định chưa từng bị phát hiện bằng mắt thường.

Một số "tài lẻ" khác

Ngoài ra, Nobita còn một số khả năng thú vị và dở khóc dở cười khác. Chẳng hạn như, cậu có tốc độ thoát thân thượng thừa mỗi khi lâm vào tình huống nguy hiểm hay bị Jaian bắt nạt. Bên cạnh đó, Nobita còn có thể chọn sai 100% đáp án trong bài kiểm tra, điều được nhận xét là khó hơn cả làm đúng 100%. Dù sở hữu những khả năng tương đối đặc biệt với một cậu bé tiểu học, Nobita lại không được khai thác sâu xa hơn bởi tác giả, chỉ dừng lại ở một nhân vật mang đậm chất thiếu nhi dễ thương.