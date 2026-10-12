Những tài khoản kinh doanh và chứng khoán phải liên kết tài khoản với VNeID trước ngày 31.12

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11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết trước ngày 31.12

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc 11 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất ngày 31.12.2026.

Các lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực nêu trên được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực, tức ngày 28.9.2026, phải hoàn thành liên kết, xác thực theo thời hạn quy định. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30.6.2027.

Đối với tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết, xác thực với VNeID phải được thực hiện trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Với các lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Chính phủ cũng yêu cầu các nền tảng số quốc gia tích hợp việc sử dụng VNeID trong xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với các chủ thể khác trước ngày 31.12.2026.

VNeID hướng tới trở thành siêu ứng dụng quốc gia

Bên cạnh việc mở rộng sử dụng VNeID trong các giao dịch điện tử, ứng dụng định danh quốc gia đang được định hướng phát triển theo hướng tích hợp nhiều loại giấy tờ và tiện ích phục vụ người dân.

Theo số liệu được công bố, đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ như căn cước, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, hộ chiếu, thông tin cư trú, bảo hiểm xã hội, thuế, tình trạng hôn nhân, bằng cấp, chứng chỉ, học bạ, người phụ thuộc và số điện thoại; đồng thời cung cấp hơn 50 tiện ích.

Theo Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ứng dụng được định hướng trở thành siêu ứng dụng, giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đến năm 2028, mục tiêu đặt ra là tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định, xác thực thuê bao di động và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Người đủ điều kiện cũng được định hướng cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, người có tài khoản VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Đề án đặt mục tiêu ứng dụng AI trong khoảng 70% tiện ích, dịch vụ, đồng thời mở rộng thanh toán không tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI.