Những tác phẩm điêu khắc làm đẹp thêm sông Hương

Ngày 15.11, Ban Tổ chức Festival Huế đã bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam 2026”. 29 tác phẩm đặc sắc của các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác đã được trưng bày cố định tại công viên ven sông Hương (đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên), góp phần làm đẹp cho cảnh quan ở trục trung tâm TP Huế.

Người dân và du khách tham quan các tác phẩm của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Lưu giữ ấn tượng về con người và vùng đất Huế

Đây là lần thứ 6 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế, với sự tham gia của 29 nghệ sĩ đến từ các nước: Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào.

Với ngôn ngữ tạo hình, chất liệu và cách tiếp cận nghệ thuật khác nhau, các tác phẩm điêu khắc mang đến những góc nhìn phong phú về con người, văn hóa, cảnh quan và di sản Huế. Thông qua hình khối, đường nét và sự kết hợp giữa các yếu tố tạo hình, mỗi nghệ sĩ gửi gắm những cảm nhận, liên tưởng và thông điệp riêng về vùng đất Cố đô, tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi truyền thống và đương đại có sự giao thoa. Nghệ sĩ Chatchai Saijan (Thái Lan) với tác phẩm “Chiếc chìa khóa Huế”; nghệ sĩ Mathieu Perié (Pháp) với tác phẩm “Biến thể Elip”; nữ nghệ sĩ đến từ Ai Cập Samar Magdy Abdelsamie Elbassal với tác phẩm “Bí mật”; nghệ sĩ điêu khắc Ketsana Xaiyaphet và là Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Savanakhet của Lào có tác phẩm “Tình mẹ con”... Những nhà điêu khắc tại Việt Nam cũng gây ấn tượng tại trại sáng tác với các tác phẩm: “Sự dịch chuyển” của Trần Tuấn Nghĩa; “Mưa Huế” của Lê Ngọc Thái; “Dòng sông tình yêu” của Nguyễn Hoàng Ánh; “Tọa thiền” của Phan Thanh Hùng; “Miền di sản” của Võ Ngọc Lân; “Thì thầm sông Hương” của Nguyễn Trường Giang; “Xuân thì” của Đỗ Văn Lân...

Nghệ sĩ Ketsana Xaiyaphet (Lào) với tác phẩm “Tình mẹ con”

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế, sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng, nơi những ý tưởng, ngôn ngữ tạo hình và quan niệm thẩm mỹ có dịp gặp gỡ, đối thoại. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của tác giả mà còn góp thêm những cách khám phá, lưu giữ ấn tượng về con người và vùng đất Huế. Quá trình sáng tác, hoàn thiện tác phẩm cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa và gió lạnh kéo dài trong tuần lễ thực hiện những công đoạn tinh chỉnh cuối cùng. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và niềm say mê sáng tạo, các nghệ sĩ cùng đội ngũ chế tác đã nỗ lực khắc phục trở ngại, duy trì tiến độ và hoàn thành các tác phẩm theo kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, 29 tác phẩm được quy hoạch, trưng bày cố định tại công viên dọc bờ Bắc sông Hương. Việc đưa các tác phẩm điêu khắc vào không gian công cộng không chỉ bổ sung những điểm nhấn nghệ thuật cho cảnh quan đô thị mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận nghệ thuật một cách gần gũi, tự nhiên. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội khám phá Huế bằng những góc nhìn sáng tạo, mới mẻ của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Các nghệ sĩ với tác phẩm điêu khắc được trưng bày ở công viên ven sông Hương

Các tác phẩm để lại có ý nghĩa lâu dài, khó có thể đo đếm

Là một trong những nghệ sĩ tham gia trại sáng tác, nhà điêu khắc Phan Thanh Hùng (Huế) bày tỏ sự trân trọng đối với ý nghĩa của chương trình, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để nghệ sĩ đóng góp tác phẩm của mình cho không gian văn hóa cộng đồng trên quê hương. Tác phẩm “Tọa thiền” của anh được xây dựng trên ngôn ngữ hình khối hiện đại, thể hiện sự hòa quyện giữa những giá trị văn hóa truyền thống của Huế với tinh thần nghệ thuật đương đại. Thông qua tác phẩm, nghệ sĩ muốn gửi gắm thông điệp về sự tĩnh tại, hướng con người trở về với nội tâm, biết chậm lại để nhìn nhận chính mình, từ đó khơi dậy nội lực, xây dựng sự bình yên, ổn định và hướng đến cuộc sống phát triển bền vững.

Trong khi đó, nghệ sĩ điêu khắc Ketsana Xaiyaphet - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Savannakhet (Lào) đã mang đến tác phẩm “Tình mẹ con”, tạo ấn tượng với thông điệp về tình mẫu tử và sự gắn kết thiêng liêng giữa mẹ và con. Tác phẩm khắc họa tình yêu thương, sự chở che và hy sinh của người mẹ dành cho con, dù con trưởng thành hay đi đến đâu, tình cảm ấy vẫn luôn hiện hữu.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác, nghệ sĩ Ketsana Xaiyaphet cho biết, hình tượng mẹ và con xuất phát từ những cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình. Người mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn luôn đồng hành, chăm sóc, lo lắng và sẵn sàng hy sinh vì con. Thông qua tác phẩm, ông mong muốn lan tỏa thông điệp về giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử, nhắc nhở mỗi người trân trọng tình cảm gia đình và những mối liên kết yêu thương trong cuộc sống. Ông cũng bày tỏ rất vui khi tác phẩm của mình được Ban Tổ chức đặt tại vị trí đẹp bên dòng sông Hương, giúp ông có thêm cơ hội giới thiệu ý tưởng sáng tạo đến người dân địa phương và du khách.

Từ hiệu quả của chương trình lần này, chúng tôi quyết định duy trì tổ chức Trại sáng tác điêu khắc quốc tế định kỳ hai năm một lần. Đây không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn là thương hiệu gắn với Festival Huế, bởi những giá trị mà các tác phẩm để lại có ý nghĩa lâu dài, khó có thể đo đếm. (Ông TRẦN HỮU THÙY GIANG, Phó Chủ tịch UBND TP Huế)

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho rằng: Trại sáng tác điêu khắc quốc tế 2026 là một trong những điểm nhấn nổi bật được Ban Tổ chức Festival Huế khôi phục sau một thời gian gián đoạn. Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thành công của trại sáng tác không chỉ nằm ở giá trị nghệ thuật của từng tác phẩm mà còn ở những đóng góp thiết thực đối với diện mạo đô thị và cảnh quan khu vực công viên ven sông Hương. Các tác phẩm góp phần làm đẹp không gian công cộng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời lan tỏa giá trị nghệ thuật đến công chúng.

“Từ hiệu quả của chương trình lần này, chúng tôi quyết định duy trì tổ chức Trại sáng tác điêu khắc quốc tế định kỳ hai năm một lần. Đây không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn là thương hiệu gắn với Festival Huế, bởi những giá trị mà các tác phẩm để lại có ý nghĩa lâu dài, khó có thể đo đếm”, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh.

Trong định hướng thời gian tới, TP Huế sẽ tiếp tục lựa chọn các địa điểm phù hợp để tổ chức trại sáng tác, ưu tiên các công viên dọc hai bờ sông Hương, sau đó từng bước mở rộng đến những không gian công cộng khác. Mục tiêu là đưa nghệ thuật điêu khắc hiện diện ngày càng rộng rãi trong đời sống đô thị, góp phần hình thành những không gian văn hóa đặc trưng của Huế. Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật quốc tế và quảng bá hình ảnh Huế đến bạn bè trong nước, quốc tế.