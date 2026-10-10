Những tác phẩm âm nhạc thăng hoa từ vùng đất, con người Đà Lạt-Lâm Đồng

Quang cảnh khai mạc Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch số 9104, ngày 15/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, địa phương sở hữu không gian sinh thái đa dạng, kết nối liền mạch từ đại ngàn hùng vĩ đến vùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Riêng với xứ ngàn hoa Đà Lạt, thiên nhiên ban tặng phong cảnh hữu tình, con người hiền hòa, mến khách và đã trở thành Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn mong muốn, những tác phẩm từ Hội trại lần này sẽ góp phần lan tỏa nét đẹp vùng đất, con người Đà Lạt-Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, những di sản văn hóa, nghệ thuật; vùng đất và con người Đà Lạt-Lâm Đồng có thể trở thành chất liệu, thăng hoa trên những nốt nhạc của Hội trại sáng tác lần này. Mỗi giai điệu từ những tác phẩm ra đời từ Hội trại sẽ là “sứ giả văn hóa”, góp phần lan tỏa nét đẹp của đất và người Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các nhạc sĩ tham gia Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo Ban tổ chức, Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần này diễn ra đến ngày 16/10, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, như Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son… cùng một số nhạc sĩ tại Lâm Đồng.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh kỳ vọng, Hội trại sáng tác sẽ có nhiều tác phẩm chạm đến trái tim công chúng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh bày tỏ xúc động khi được địa phương mời tham gia Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần này.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng, với cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, con người Đà Lạt-Lâm Đồng, chắc chắn Hội trại sáng tác sẽ có nhiều tác phẩm chạm đến trái tim công chúng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng các nhạc sĩ tham gia Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thông qua Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng, Ban tổ chức mong muốn, các nhạc sĩ sẽ tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng mới từ sự giao thoa giữa vẻ đẹp rực rỡ của hoa, chiều sâu văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên và nhịp sống hiện đại năng động của Đà Lạt-Lâm Đồng để sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, có giá trị nghệ thuật cao, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc về Đà Lạt-Lâm Đồng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026 có chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Festival có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Theo kế hoạch, mùa hội hoa khai mạc ngày 19/12, chương trình Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc diễn ra ngày 31/12. Một trong những điểm được tỉnh Lâm Đồng chú trọng là mở rộng không gian Festival Hoa Đà Lạt đến nhiều khu vực trong tỉnh. Các hoạt động sẽ kết hợp hoa với âm nhạc, màu sắc và văn hóa Đà Lạt. Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt là một trong những không gian trung tâm của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.