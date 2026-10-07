Những suất học bổng chắp cánh ước mơ giảng đường cho tân sinh viên

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM tuyên dương, khen thưởng tân sinh viên thủ khoa đầu vào. Ảnh: UEF.

Tiếp thêm động lực cho tân sinh viên

Trong lễ chào đón tân sinh viên khóa 2026 và kỷ niệm 19 năm thành lập do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức mới đây, đại diện nhà trường đã trao nhiều gói học bổng dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2026. Đây là những tân sinh viên có thành tích xét tuyển cao trong kỳ tuyển sinh, đáp ứng các tiêu chí học bổng theo chính sách của nhà trường. Tổng giá trị học bổng trao cho tân sinh viên là 30 tỷ đồng.

Bên cạnh trao học bổng, nhà trường cũng vinh danh các tân thủ khoa đầu vào theo các phương thức xét tuyển. Tất cả thủ khoa đều nhận học bổng đầu vào ở các mức 35%, 50% và 100% học phí.

Theo TS Lê Thị Ngọc Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, nhiều năm qua, nhà trường chú trọng tiếp sức cho các tài năng và mở ra cơ hội để người học tiếp cận môi trường đào tạo song ngữ, quốc tế của UEF. Các suất học bổng vừa là động lực, vừa là sự khẳng định nỗ lực của tân sinh viên. Đặc biệt, nhiều tân sinh viên đạt học bổng 100% có thành tích nổi bật như đạt chứng chỉ IELTS 8,0 hoặc mức điểm xét học bổng trên 29 điểm.

Với quỹ học bổng lên tới 114 tỷ đồng, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM trong lễ khai khóa năm học 2026-2027 đã trao nhiều suất học bổng giá trị dành cho các tân sinh viên năng động, có thành tích nổi bật.

Học bổng thể hiện sự ghi nhận của nhà trường đối với những nỗ lực của người học ngay từ trước khi bước vào giảng đường, đồng thời tạo động lực để sinh viên chủ động phát triển trong môi trường đại học và vươn ra thế giới.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong lễ khai giảng năm học mới đã vinh danh 11 thủ khoa đầu vào tuyển sinh năm 2026. Trong đó, thủ khoa cấp trường nhận phần thưởng 30 triệu đồng, thủ khoa cấp khoa nhận 20 triệu đồng mỗi sinh viên. Tổng giá trị khen thưởng dành cho các thủ khoa là 230 triệu đồng.

Ở các trường công lập, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) đã trao 6 suất học bổng khen thưởng cho thủ khoa toàn trường và thủ khoa các ngành trong dịp đón tân sinh viên năm học mới.

Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng, góp phần tiếp thêm nguồn lực cho hoạt động đào tạo và hỗ trợ người học.

Cũng trong khối Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong lễ khai giảng đã trao 178 suất học bổng “Tinh hoa Khoa học” dành cho tân sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia; thí sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM. Trong số các tân sinh viên được trao học bổng “Tinh hoa Khoa học” năm 2026, có 12 sinh viên nhận học bổng toàn phần.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) mỗi năm dành gần 33 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của trường để cấp học bổng cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh cũng như đạt thành tích học tập tốt tại trường.

Bên cạnh những suất học bổng toàn phần, bán phần được trao cho tân sinh viên có thành tích cao trong đợt xét tuyển đại học năm 2026, sinh viên trường còn có cơ hội đạt học bổng khuyến khích học tập từ 100-120% mức trần học phí.

Trong năm học 2026-2027, trường trao học bổng với tổng trị giá khoảng 35 tỷ đồng, gồm 101 suất học bổng toàn phần và 81 suất học bổng bán phần, nhằm tuyên dương, khen thưởng các tân sinh viên đạt thành tích cao trong mùa tuyển sinh đại học 2026.

Tại Trường Đại học Việt Đức, trong dịp khai giảng năm nay, gần 900 tân sinh viên trúng tuyển vào trường, trong đó 50% được trao học bổng miễn, giảm từ 25% đến 100% học phí. Có 175 sinh viên đạt học bổng 100% học phí năm đầu.

Theo đại diện nhà trường, trong quá trình học tập ở một số ngành, sinh viên sẽ tham gia học kỳ trao đổi tại Đức. Sinh viên có thể nhận học bổng tài trợ cho học kỳ trao đổi từ Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và một số tổ chức trong nước, quốc tế. Do đó, sinh viên cần học tập tốt và thực hành làm dự án để có cơ hội nhận học bổng.

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó học giỏi có thể tham gia học bổng WUS tại Trường Đại học Việt Đức. Học bổng do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen tài trợ, trị giá 1.000 euro/sinh viên. Học bổng sẽ được thông báo vào đầu năm học.

Học bổng của những tấm lòng luôn hướng về giáo dục

PGS.TS Đoàn Văn Điện (phải) trao học bổng 80 triệu đồng cho sinh viên dịp khai giảng tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Ảnh: NLU.

Bên cạnh quỹ học bổng đến từ nhà trường, doanh nghiệp, nhiều suất học bổng còn đến từ các cá nhân, mạnh thường quân tâm huyết với giáo dục.

Tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, trong dịp đầu năm học mới, nhà trường tiếp nhận tài trợ học bổng khoảng 3 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Số tiền này sẽ được trường thay mặt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trao cho sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ cộng đồng của sinh viên.

Trong số những nhà hảo tâm, đáng chú ý là PGS.TS Đoàn Văn Điện, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, với học bổng trị giá 80 triệu đồng dành cho sinh viên. Cuối năm 2025, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tiếp nhận 2 tỷ đồng quỹ học bổng do PGS.TS Đoàn Văn Điện trao tặng. Đây là số tiền ông dành dụm trong nhiều năm và mong muốn trao cho những sinh viên, giảng viên để “trả ơn” cuộc đời.

Theo TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, học bổng là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự gắn bó sâu nặng của các thế hệ lãnh đạo đối với nhà trường.

Cũng trong lễ khai giảng, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tiếp nhận tài trợ của Công ty May Sa Đéc của cố doanh nhân Phạm Văn Bên, trị giá 600 triệu đồng, thông qua việc hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên của trường về ăn, ở tại Ký túc xá Cỏ May và học phí.

Sau 10 năm, Ký túc xá Cỏ May do cố doanh nhân Phạm Văn Bên xây dựng đã hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên nghèo đến với giảng đường đại học mà không phải lo chi phí học tập, sinh hoạt. Mỗi đầu năm học, Ký túc xá Cỏ May tiếp nhận hồ sơ xét hỗ trợ của tân sinh viên, với năng lực tiếp nhận khoảng 100 sinh viên mỗi năm học.

Trao học bổng khuyến khích học tập được xem là thông lệ hằng năm của nhiều trường đại học vào mỗi dịp đầu năm học, nhằm tuyên dương, khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập, chinh phục tri thức. Nguồn học bổng chủ yếu đến từ nguồn thu, quỹ phúc lợi của nhà trường; tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đóng góp của cựu sinh viên...

Theo Nghị định 179 của Chính phủ, người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược hội đủ điều kiện sẽ được xét cấp học bổng hàng tháng. Công bố của Bộ GD&ĐT mới đây cho thấy, có hơn 44.000 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng theo Nghị định này. Trong số này có hơn 23.000 em là tân sinh viên, còn lại là sinh viên năm 2.