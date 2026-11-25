Ngày 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với 465/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sửa đổi 12 trong tổng số 35 điều của Luật hiện hành, tập trung vào ba nhóm giải pháp chính gồm: giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung và bảo đảm các điều kiện thực thi. Các nội dung sửa đổi đáng chú ý gồm tăng cường kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; siết chặt hoạt động kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị và trưng bày thuốc lá; mở rộng môi trường không khói thuốc, tăng cường bảo vệ trẻ em và người chưa đủ 18 tuổi trước tác hại của thuốc lá.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng.

"Cột mốc" đánh dấu hành động mạnh mẽ của Quốc hội trong bảo vệ sức khỏe người dân

Đánh giá về sự kiện này, chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, TS. Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, WHO hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam thông qua những sửa đổi quan trọng đối với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, trước tác hại của các sản phẩm thuốc lá và nicotine.

TS. Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam chia sẻ. (Clip: Thanh Hà)

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho rằng: Luật sửa đổi lần này tiếp tục tăng cường khuôn khổ phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng những kết quả Việt Nam đã đạt được trước đó. Trong đó, đáng chú ý là các quy định: Cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới nổi cùng các bộ phận và thành phần dùng để sản xuất; các sản phẩm bị cấm bao gồm cả túi ngậm nicotine và shisha; Cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán, qua đó giảm một hình thức quảng cáo, tiếp thị có khả năng thu hút mạnh với giới trẻ và khiến việc hút thuốc trở nên bình thường.

Luật cũng tăng cường bảo vệ môi trường không khói thuốc, trong đó quy định các trường đại học và cơ sở giáo dục cấm hoàn toàn hút thuốc trong nhà và trên toàn bộ khuôn viên, đồng thời tạo cơ hội tiếp tục mở rộng thêm nhiều khu vực cấm hút thuốc hoàn toàn trong tương lai. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi cũng quy định việc xây dựng lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Đánh giá về những quy định mới này, TS. Angela Pratt cho biết: "Các sửa đổi của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ giúp bảo vệ sức khỏe người dân trước các sản phẩm thuốc lá và nicotine hiện có, cũng như những sản phẩm có thể xuất hiện trong thời gian tới".

Theo bà Angela Pratt, trên thế giới, ngành công nghiệp thuốc lá và nicotine tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới được thiết kế nhằm thu hút thế hệ người sử dụng tiếp theo. Trong bối cảnh đó, những sửa đổi của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được WHO đánh giá là tin vui đối với sức khỏe người dân Việt Nam, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Việc cấm các sản phẩm mới nổi như túi ngậm nicotine và shisha, giảm sự hiện diện của sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng và tăng cường môi trường không khói thuốc thể hiện những hành động mạnh mẽ của Quốc hội trong bảo vệ người dân trước tác hại của thuốc lá và nicotine.

"Những thay đổi này sẽ giúp Việt Nam “đi trước một bước” các nỗ lực của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm phát triển những sản phẩm mới có hại và gây nghiện trong tương lai. Đồng thời, các quy định mới cũng sẽ giúp nhiều người được hưởng quyền hít thở không khí trong lành thông qua việc giảm phơi nhiễm với khói thuốc thụ động, xây dựng khuôn viên trường học, cộng đồng và không gian công cộng lành mạnh hơn cho tất cả mọi người", Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh.

WHO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng và triển khai các quy định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi

Bên cạnh các quy định cấm sản phẩm thuốc lá và nicotine mới nổi, TS. Angela Pratt cũng hoan nghênh việc Luật sửa đổi giao Chính phủ xây dựng lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá trong những năm tới. Theo bà, cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá của Việt Nam đã góp phần cứu sống nhiều người và nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong hơn một thập kỷ qua.

Việc tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá. (Ảnh: Thanh Hà st).

WHO kêu gọi Chính phủ xây dựng lộ trình áp dụng các cảnh báo có diện tích lớn hơn, với bộ hình ảnh cảnh báo được cập nhật khi Luật có hiệu lực, đồng thời sớm in những cảnh báo mới này trên bao bì sản phẩm. Theo WHO, bằng chứng từ nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy các cảnh báo lớn hơn, nổi bật hơn có hiệu quả cao trong việc giúp người hút cai thuốc lá và ngăn ngừa trẻ em, thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng thuốc lá.

WHO khẳng định luôn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng và triển khai các quy định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi.

Ghi nhận những kết quả Việt Nam đã đạt được, WHO cho rằng việc cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng những cải cách quan trọng về thuế thuốc lá là các thành tựu đáng chú ý trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam. Những sửa đổi lần này tiếp tục củng cố các kết quả đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, cứu sống nhiều người và xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho các thế hệ mai sau.