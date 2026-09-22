Những sự thật ít biết về đội lính canh Hoàng gia Anh

Nhìn những người lính mặc áo đỏ, đội mũ lông gấu đứng trước Điện Buckingham, nhiều du khách có thể nghĩ đây chỉ là một nghi lễ dành cho khách tham quan. Thực tế, họ là những binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội Anh.

Các đơn vị Foot Guards vừa thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, vừa đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các cung điện hoàng gia.

5 trung đoàn Foot Guards luân phiên cung cấp lực lượng cho King's Guard, trong đó có Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards và Welsh Guards.

Họ không đứng gác chỉ để "làm cảnh". King's Guard là một nhiệm vụ quân sự thực sự. Những người lính đang làm nhiệm vụ tại cung điện là lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực được giao.

Khi đổi ca, nghi thức bàn giao thậm chí có một chi tiết đặc biệt: đại úy của Old Guard trao "chìa khóa" cho đại úy New Guard. Đây là hành động mang tính biểu tượng cho việc chuyển giao trách nhiệm bảo vệ cung điện.

Màu lông trên mũ giúp nhận biết trung đoàn. Không phải tất cả lính gác đều giống nhau. Số lượng và cách bố trí cúc áo, màu lông trên mũ và các chi tiết trên quân phục giúp nhận biết họ thuộc trung đoàn nào.

Chẳng hạn Coldstream Guards có cúc áo xếp thành từng cặp, trong khi Scots Guards có những đặc điểm nhận diện riêng trên quân phục.

Nghi lễ hiện nay bắt nguồn từ hàng trăm năm trước. Các đơn vị bảo vệ quân chủ Anh có lịch sử từ thế kỷ 17.

Nghi thức đổi gác từng diễn ra tại Cung điện Whitehall, sau đó chuyển tới St James's Palace. Khi Nữ hoàng Victoria chuyển tới Buckingham Palace năm 1837, lực lượng tại St James's Palace vẫn duy trì một bộ phận bảo vệ Buckingham Palace.

Âm nhạc không chỉ có hành khúc. Ban quân nhạc trong lễ đổi gác có thể chơi từ hành khúc truyền thống đến các ca khúc nhạc kịch và nhạc pop quen thuộc.

Household Division thậm chí ghi lại một câu chuyện rằng năm 1920, Vua George V từng yêu cầu một bản nhạc vừa được chơi không bao giờ được biểu diễn lại.

Một chi tiết ít được chú ý là số lượng lính gác phụ thuộc vào việc Nhà vua có đang ở trong cung hay không.

Khi Royal Standard được treo trên Điện Buckingham, điều đó cho biết Nhà vua đang ở đó và số lượng lính canh được tăng lên.

Ngày nay, lễ đổi gác tại Buckingham Palace thường diễn ra lúc 11h và kéo dài khoảng 45 phút. Tuy nhiên, nghi lễ có thể thay đổi hoặc bị hủy vào phút chót, đặc biệt khi thời tiết xấu.