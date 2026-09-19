Những sự kiện vui Tết Trung thu nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa
Một mùa trăng nữa lại về. Tết Trung thu năm 2026, nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, tặng quà và chăm lo cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Từ miền biên giới, vùng cao đến đô thị, từ bệnh viện đến các khu dân cư, những chương trình trung thu mang theo niềm vui, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho trẻ em.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-su-kien-vui-tet-trung-thu-noi-bat-nam-2026-tai-thanh-hoa-302391.htm