Những sự kiện 'nóng' y tế nổi bật tuần qua

Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bảo đảm tính nhân đạo và bảo vệ quyền lợi trẻ em

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Dự thảo Luật được xây dựng trên hai nguyên tắc xuyên suốt là "mở" để tăng cơ hội cứu chữa người bệnh và "chặt" trong các điều kiện bảo đảm an toàn, ngăn ngừa trục lợi hay thương mại hóa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Theo thông cáo báo chí số 14 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến vào ngày 02/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật quan trọng này.

Theo Tờ trình của Bộ Y tế, dự thảo bổ sung quy định về lấy mô, bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn (bên cạnh chết não); nâng độ tuổi tối thiểu đối với người hiến sống cho người không phải thành viên gia đình từ 18 lên 25 tuổi; bổ sung quy định ghép đổi chéo giữa các cặp không tương thích và hoàn thiện hệ thống điều phối quốc gia công khai, minh bạch.

Đối với quy định hiến, ghép mô tạng liên quan đến người dưới 18 tuổi, Bộ Y tế làm rõ vào buổi tổ chức họp báo chiều ngày 27/10/2026: người chưa thành niên khi còn sống tuyệt đối không được hiến bộ phận cơ thể (như gan, thận...), ngoại trừ hiến mô tái sinh (tế bào gốc tạo máu) trong trường hợp đặc biệt để cứu chữa người thân và phải đáp ứng các điều kiện ngặt nghèo.

Bộ Y tế tổ chức họp báo làm rõ đề xuất hiến, tặng mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi. Ảnh: YT

Việc lấy mô, tạng sau khi qua đời tuân thủ nghiêm ngặt nguyện vọng hợp pháp và sự đồng thuận của gia đình.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt phát biểu tại buổi họp báo.

Đánh giá về các nội dung này, bà Angela Pratt – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng cơ hội hiến ghép, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, đi kèm cơ chế giám sát và tư vấn độc lập chặt chẽ.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện quy định quản lý chất ma túy, tiền chất trong thiết bị y tế

Chiều ngày 26/10/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chủ trì cuộc họp với Tổ soạn thảo để xem xét, hoàn thiện dự thảo Thông tư Ban hành danh mục và quản lý nhà nước về các chất ma túy, tiền chất được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị định số 28/2026/NĐ-CP và đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật về quản lý thiết bị y tế. Tiếp thu ý kiến từ các đơn vị, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế đã bổ sung các chất ma túy, tiền chất vào 02 Phụ lục ban hành kèm theo, đồng thời tinh chỉnh các quy định về chế độ báo cáo, hồ sơ thẩm định và điều khoản tham chiếu.

Quang cảnh buổi họp

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo theo hướng khoa học và có tính khả thi cao. Việc ban hành Thông tư phải bảo đảm đồng thời ba mục tiêu cốt lõi: kiểm soát chặt chẽ nguy cơ rò rỉ, lạm dụng ma túy; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu thiết bị y tế hợp pháp; và phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa các cơ quan, tránh chồng chéo.

Cà Mau: Ghi nhận 2 ca mắc viêm não mô cầu, ngành y tế khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát dịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, ngành y tế và chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ, cấp thuốc kháng sinh dự phòng, hướng dẫn theo dõi sức khỏe cho các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn Cloramin B toàn bộ khu vực xung quanh.

Viêm não do não mô cầu là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ tiến triển rất nhanh và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Ảnh minh họa

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn công tác của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã trực tiếp xuống làm việc, hỗ trợ địa phương về công tác giám sát cộng đồng, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Đồng thời ngành y tế Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; Sát khuẩn mũi họng; Đeo khẩu trang nơi công cộng; Hạn chế tiếp xúc với người bệnh; Tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu.

Khi xuất hiện các triệu chứng dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Thúc đẩy Đề án 06 và Kế hoạch 02: Ngành y tế kết nối dữ liệu, nhân rộng bệnh án điện tử và quyết liệt xử lý các nút thắt chuyển đổi số

Chiều 29/10/2026, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch 02 và Đề án 06. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ, ngành y tế đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số: hoàn thành 100% nhiệm vụ thường xuyên (96/96 nhiệm vụ); khởi tạo thành công hơn 107,3 triệu Sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống dân cư; kết nối làm sạch 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; và ghi nhận 1.276 cơ sở khám, chữa bệnh chính thức công bố triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc.

Quảng cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long thống nhất tinh thần quán triệt nguyên tắc 6 rõ. Hai Bộ tập trung phối hợp tháo gỡ dứt điểm các nút thắt về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, xây dựng khung kiến trúc dữ liệu y tế đồng bộ, và hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo hai ngành yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, đề ra lộ trình cụ thể nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và nâng cao hiệu quả quản trị ngành.