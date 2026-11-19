Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng hướng dẫn người dân quét mã QR để tra cứu thông tin và tố giác tội phạm. Ảnh: Xuân Minh

Để bà con nghe hiểu và làm theo

Thôn Tả Kha có hơn 240 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Hán, đời sống còn nhiều khó khăn. Gắn bó với địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Phó Bảng, Đồn Biên phòng Phó Bảng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) thực hiện tốt phương châm “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số. Qua những lần gặp gỡ, trao đổi, cán bộ hiểu thêm tâm tư, vướng mắc của người dân để lựa chọn nội dung tuyên truyền sát thực tế; đồng thời kết hợp phổ biến pháp luật với hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, tiếp cận công nghệ số.

Theo ông Hầu Mí Dình, Trưởng thôn Tả Kha, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng thường xuyên bám cơ sở, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo gắn với bảo vệ an ninh biên giới. Những vướng mắc của người dân được cán bộ trao đổi trực tiếp, phối hợp với địa phương hòa giải, tháo gỡ kịp thời. Sự đồng hành ấy góp phần giúp các hộ dân giáp biên giới đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, yên tâm lao động sản xuất.

Từ thực tế ở Tả Kha có thể thấy, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên từ sự gắn bó với người dân. Khi có điều chưa rõ, bà con biết tìm đến cán bộ Bộ đội Biên phòng để hỏi; khi phát sinh vướng mắc, người dân và cán bộ có thể trao đổi ngay tại cơ sở. Mỗi lần giải thích thấu đáo một quy định cũng là thêm một lần củng cố niềm tin, giúp người dân biết cách ứng xử đúng pháp luật.

Còn tại xã Tùng Vài, Đồn Biên phòng Tùng Vài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền tại chợ phiên và các thôn. Những nội dung cơ bản của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới được truyền tải đến bà con, gắn với quyền, nghĩa vụ của cư dân khu vực biên giới và trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc giới.

Trung tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết, đa số người dân trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đưa kiến thức pháp luật đến thôn, bản giúp bà con có điều kiện tiếp cận thông tin, chủ động phòng ngừa vi phạm, phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự. Khi hiểu những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, người dân biết cách thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với nội dung về biên giới, các đơn vị chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai; phòng, chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm khác. Việc lựa chọn những vấn đề thiết thực để tuyên truyền giúp bà con thấy rõ pháp luật gắn với cuộc sống hằng ngày, từ chuyện gia đình, sản xuất đến đi lại, giao thương ở khu vực biên giới.

Tại các xã Thàng Tín, Bản Máy, hoạt động tuyên truyền lưu động được tổ chức ở các thôn và trong những phiên chợ, thu hút đông đảo người dân tham dự. Bên cạnh tiếng phổ thông, nội dung được giải thích bằng tiếng dân tộc thiểu số, giúp những người chưa thành thạo tiếng phổ thông, nhất là người cao tuổi, dễ tiếp nhận. Những cán bộ am hiểu ngôn ngữ, phong tục địa phương trở thành cầu nối, giúp bà con hiểu đúng các quy định pháp luật.

Trung tá Mua Mí Cáy, Trợ lý Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, là người dân tộc Mông, anh sử dụng tiếng Mông để giải thích những thuật ngữ, quy định pháp luật theo cách dễ hiểu. Những nội dung về biên giới quốc gia, hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường được diễn đạt phù hợp với người nghe, giúp bà con dễ tiếp nhận và áp dụng vào cuộc sống.

Nói bằng ngôn ngữ bà con quen dùng, hiểu những điều bà con đang quan tâm là cách để đưa các quy định pháp luật vào đời sống. Mỗi buổi tuyên truyền còn trở thành dịp trao đổi, giải đáp những điều người dân chưa rõ, giúp cán bộ nắm bắt thêm tình hình cơ sở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân tại chợ phiên. Ảnh: Xuân Minh

Đa dạng cách tiếp cận, đưa pháp luật đến gần người dân

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang từng bước ứng dụng công nghệ số, mở thêm kênh cung cấp thông tin cho người dân. Tại Đồn Biên phòng Phó Bảng, việc ứng dụng công nghệ được gắn với công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.

Thiếu tá Phùng Văn Mạnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phó Bảng cho biết, những năm qua, đơn vị luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Cùng với duy trì các hình thức tuyên truyền tại cơ sở, đơn vị ứng dụng công nghệ số vào hoạt động này, bước đầu mang lại hiệu quả.

Các mã QR được sử dụng để giúp người dân truy cập thông tin về đường biên, cột mốc và tiếp cận kênh tố giác tội phạm. Cách làm này tạo thêm điều kiện để người dân tra cứu nội dung cần tìm hiểu, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Việc kết hợp giữa hướng dẫn trực tiếp và công cụ số góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của cư dân biên giới.

Theo số liệu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã tổ chức 769 buổi tuyên truyền cho 17.316 lượt người nghe về các văn bản pháp lý liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, phòng, chống cháy, nổ và cháy rừng. Hoạt động tuyên truyền lưu động tại chợ phiên và thông qua “Tiếng loa Biên phòng” được thực hiện với 48 buổi, thu hút 5.700 lượt người nghe.

Các đơn vị còn triển khai 55 buổi tuyên truyền lồng ghép nội dung của các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 2.250 lượt người nghe. Việc kết hợp nhiều hình thức giúp nội dung tuyên truyền đến được với nhiều nhóm dân cư, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động và khả năng tiếp nhận thông tin ở từng địa bàn.

Đối với thế hệ trẻ, Chương trình “Tiết học biên cương” tạo cơ hội tìm hiểu về đường biên, cột mốc, các văn bản pháp lý về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã tổ chức 18 buổi với 1.550 lượt đoàn viên, thanh niên, giáo viên và học sinh tham gia. Qua những nội dung gắn với địa bàn nơi mình sinh sống, thế hệ trẻ được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm gìn giữ biên giới.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang còn phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc tổ chức 12 lượt đội tuyên truyền thực thi pháp luật cho cư dân biên giới, với hơn 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hoạt động phối hợp góp phần nâng cao nhận thức, vận động cư dân chấp hành các quy định liên quan đến biên giới.

Từ thôn, bản đến chợ phiên, từ lời giải thích bằng tiếng dân tộc thiểu số đến những thông tin được cung cấp qua mã QR, mỗi hình thức có cách tiếp cận riêng nhưng cùng hướng đến việc giúp người dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật. Để duy trì hiệu quả, công tác này cần được tiến hành thường xuyên, gắn với giải đáp vướng mắc của người dân và tăng cường phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, người có uy tín tại cơ sở.

Với những người lính quân hàm xanh, đưa pháp luật đến bản làng là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình gắn bó lâu dài với đồng bào. Khi bà con hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, biết tìm đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ và chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, công tác quản lý, bảo vệ biên giới có thêm nền tảng vững chắc từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.