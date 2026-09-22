Những sự cố nào tại ASIAD 2026 đã khiến đoàn Hàn Quốc gửi thư phản đối?

Nhầm quốc ca, xe buýt đưa đội bóng đến sai địa điểm

Theo The Korea Times, trước trận khúc côn cầu trên cỏ nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh, Ban Tổ chức đã phát quốc ca Triều Tiên thay vì quốc ca Hàn Quốc.

Đoàn thể thao Hàn Quốc sau đó gửi thư phản đối, yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Hai quan chức của Ban Tổ chức đã đến văn phòng đoàn Hàn Quốc để xin lỗi về sự cố này.

Trận đấu khúc côn cầu có sự cố nhầm quốc ca. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, đội tuyển bóng đá U23 Hàn Quốc cũng gặp trục trặc về phương tiện di chuyển. Tài xế được cho là không biết địa điểm thi đấu và đưa đội đến nhầm sân, khiến cả U23 Hàn Quốc lẫn đối thủ là U23 Qatar tới nơi muộn khoảng 30 phút.

Sự cố tương tự tiếp tục xảy ra với đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc. Xe đưa đón theo lịch không xuất hiện, khiến đội đành phải bỏ buổi tập trước trận Chung kết gặp chủ nhà Nhật Bản, dự kiến vào sáng Chủ Nhật, 20/9.

Dù không có buổi tập cuối cùng, ĐT Hàn Quốc vẫn vượt qua ĐT Nhật Bản để giành Huy chương Vàng.

Nhưng rồi họ lại gặp sự cố về xe cộ vào thứ Hai, 21/9, khi chuẩn bị rời Nhật Bản. Xe buýt chở họ từ khách sạn ra sân bay lại đến muộn, khiến các cầu thủ phải giữ hành lý, đứng trên phố để đợi, theo trang Chosun.

Các thành viên của đội bóng rổ nam Hàn Quốc đợi xe buýt sau trận Chung kết. Ảnh: Yeo Jun Seok.

Đoàn Hàn Quốc yêu cầu gặp đại diện Ban tổ chức

Sau những trục trặc liên tiếp, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) mới đây gửi một bức thư phản đối nữa, đồng thời yêu cầu làm việc với các quan chức cấp cao của Ban tổ chức ASIAD 2026.

Ngoài những sự cố trên, điều kiện lưu trú cũng bị một số vận động viên phàn nàn. Một cầu thủ bóng rổ Hàn Quốc đã đăng video cho thấy sàn phòng tắm bị ngập nước do rò rỉ. Ngoài ra còn có các vấn đề khác về chỗ ở và di chuyển.

Đoàn Hàn Quốc gặp nhiều vấn đề về di chuyển tại ASIAD 2026. Ảnh: Chosun.

Hiện chưa biết Ban Tổ chức phản hồi thế nào với thư phản đối mới nhất của KSOC.