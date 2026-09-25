Những sở thích độc đáo của các ngôi sao bóng đá

Khi các giải đấu tạm nghỉ, nhiều cầu thủ có thêm thời gian dành cho những hoạt động ngoài sân cỏ. Một số sở thích của họ khá phổ biến, nhưng cũng có những thú vui khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Cristiano Ronaldo – chơi bingo

Cristiano Ronaldo nổi tiếng với chế độ tập luyện nghiêm ngặt và thân hình được duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha từng có một sở thích khá bất ngờ: chơi bingo.

Cristiano Ronaldo có một sở thích độc đáo. Ảnh: IMAGN IMAGES/ Reuters

Trong thời gian khoác áo Manchester United, Ronaldo từng chia sẻ rằng anh thích trò chơi này vì cảm giác hồi hộp khi phải chờ đúng con số cuối cùng để hoàn thành ván đấu.

Khi còn thi đấu cho Man Utd, Ronaldo đã rất mê trò chơi bingo. Ảnh: Getty Images

Ronaldo từng nói năm 2008 rằng bingo rất thú vị bởi người chơi có thể phải chờ khá lâu cho một con số, trong khi đối thủ có thể bất ngờ tìm được con số may mắn trước mình.

Paul Pogba – đua lạc đà

Paul Pogba có niềm đam mê đặc biệt với môn đua lạc đà. Không dừng lại ở việc theo dõi các cuộc đua, cựu tiền vệ tuyển Pháp còn đầu tư vào đội bóng Al Haboob có trụ sở tại Ả Rập Xê Út.

Paul Pogba đã đưa sở thích yêu thích của mình lên một tầm cao mới. Ảnh: AFP/Getty Images

Pogba từng cho biết anh xem nhiều cuộc đua lạc đà trên YouTube và dành thời gian tìm hiểu các kỹ thuật, chiến thuật liên quan đến môn thể thao này.

Ảnh: Getty Images

Theo Pogba, đua lạc đà cũng đòi hỏi sự tận tâm, tinh thần hy sinh và khả năng phối hợp giữa những người tham gia, tương tự nhiều môn thể thao khác.

Eberechi Eze – chơi cờ vua

Cầu thủ của Arsenal đã quen với việc phải đối mặt với những hàng phòng ngự chặt chẽ nhất tại Emirates. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy am hiểu về chiến lược, điều đã dẫn anh ấy đến với việc chơi cờ vua.

Eberechi Eze là một người hâm mộ cờ vua cuồng nhiệt và đã giành chiến thắng trong nhiều giải đấu trực tuyến. Nguồn ảnh: Instagram @newbalancefootball

Tiền vệ này được biết đến với khả năng chơi cờ trực tuyến và từng tham dự các giải đấu.

Đáng chú ý, ngay trước trận chung kết FA Cup 2025, Eze từng giành 15.000 bảng tại một giải cờ vua kéo dài 4 ngày. Và hiện nằm trong top 15% người chơi giỏi nhất trên Chess.com

Nguồn ảnh: Instagram

Cờ vua phù hợp với Eze bởi môn chơi này đòi hỏi khả năng tính toán, kiên nhẫn và tư duy chiến thuật.

Axel Tuanzebe – kỷ lục với trò Hungry Hippos

Axel Tuanzebe sở hữu một sở thích rất khác biệt: trò chơi Hungry Hungry Hippos, vốn thường được biết đến như một trò chơi dành cho trẻ em.

Cựu ngôi sao của Man Utd, Axel Tuanzebe, là người nắm giữ kỷ lục tại trò chơi Hungry Hippos. Ảnh: Instagram

Cựu hậu vệ Manchester United từng lập kỷ lục Guinness khi hoàn thành trò chơi này trong 17,36 giây, vượt qua những người đồng đội cùng tham gia thử thách.

Trò chơi cờ bàn này rất được trẻ em yêu thích. Nguồn: Hungry Hungry Hippos

Sở thích tưởng như đơn giản này giúp Tuanzebe có thêm một kỷ niệm đặc biệt bên ngoài sân cỏ.

Xavi – săn tìm nấm

Xavi Hernández có một thú vui đặc biệt liên quan đến thiên nhiên: tìm nấm.

Cựu danh thủ Barcelona được mô tả là người rất yêu thích ngành nghiên cứu nấm và thường tham gia những chuyến đi tìm các loại nấm trong tự nhiên.

Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha Xavi thích đi hái nấm. Nguồn: X

Theo The Sun, Gerard Pique và Shakira từng được cho là đã tham gia những chuyến đi tìm nấm cùng Xavi để săn những loại nấm hiếm.

Phil Foden – câu cá

Phil Foden tìm đến câu cá để tạm rời xa áp lực của bóng đá đỉnh cao. Ngôi sao Manchester City bắt đầu câu cá từ khi còn nhỏ cùng cha. Foden từng kể rằng khi khoảng 6 hoặc 7 tuổi, cha anh đưa cho anh chiếc cần câu của ông nội và cả hai bắt đầu đi câu.

Foden đã học cách câu cá từ khi còn nhỏ với bố của mình. (Nguồn ảnh: Instagram)

Từ đó, Foden dần yêu thích hoạt động này và từng đi câu ở nhiều nơi. Đáng chú ý, anh từng bắt được một con cá nặng khoảng 130 pound (gần 59 kg) trong một chuyến đi tới Tây Ban Nha.

Aaron Ramsdale – huấn luyện chó

Cựu thủ môn Arsenal Aaron Ramsdale dành thời gian rảnh để huấn luyện chó. Ramsdale từng chia sẻ rằng việc tương tác và huấn luyện thú cưng giúp anh thư giãn, tìm lại sự bình yên sau những áp lực của bóng đá chuyên nghiệp.

Aaron Ramsdale tìm thấy sự bình yên khi giao lưu với chó ngoài sân cỏ. Ảnh: Arsenal FC qua Getty Images

Gia đình Ramsdale hiện có một chú chó Chow Chow tên Patrick.

Matt Oakley – nuôi cá piranha

Một trong những sở thích đặc biệt nhất thuộc về cựu tiền vệ Leicester City Matt Oakley. Trong thời gian thi đấu, Oakley từng nuôi và sưu tầm những con cá piranha bụng đỏ Nam Mỹ.

Cựu ngôi sao của Leicester City, Matt Oakley, có một sở thích kỳ lạ. Ảnh: EMPICS Sport/PA Photos

Oakley từng giải thích rằng anh muốn nuôi một loài vật thật khác thường. Và với những chiếc răng sắc nhọn đặc trưng của piranha, việc cho chúng ăn chắc chắn không phải thú vui dành cho tất cả mọi người.

Oakley sưu tập cá piranha. Ảnh: Getty Images

Những sở thích này cho thấy cuộc sống của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng không chỉ xoay quanh tập luyện và thi đấu. Từ bingo, cờ vua, câu cá cho đến đua lạc đà, mỗi người đều có một cách riêng để thư giãn và tận hưởng thời gian ngoài sân cỏ.