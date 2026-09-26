Những smartphone pin 10.000 mAh tại Việt Nam

Nhờ công nghệ pin Silicon-Carbon và Anode Silicon thế hệ mới, các smartphone này vẫn giữ được thiết kế mỏng gọn, thời trang cùng hàng loạt tính năng cao cấp.

Dưới đây là 3 mẫu smartphone pin 10.000 mAh nổi bật đang bán tại thị trường Việt Nam, kèm ưu nhược điểm và giá bán giúp người dùng lựa chọn.

realme P4 Power: Pin 10.001 mAh, màn hình 144Hz

realme P4 Power. Ảnh: AT

realme P4 Power gây chú ý trong phân khúc siêu pin với viên pin 10.001 mAh nhưng vẫn duy trì độ mỏng 9,08 mm và trọng lượng 219g.

Máy sở hữu màn hình HyperGlow 4D Curve+ AMOLED, tốc độ làm tươi 144Hz, trang bị vi xử lý Dimensity 7400 Ultra (tiến trình 4nm), RAM 12GB và bộ nhớ 256GB. Camera chính tích hợp cảm biến Sony 50MP chống rung OIS, tích hợp bộ công cụ Next AI.

Ưu điểm của máy là có thời lượng pin ấn tượng khi đáp ứng 11,7 giờ chơi game liên tục, 32,5 giờ xem video. Chế độ siêu tiết kiệm giúp gọi thoại khẩn cấp 44 phút dù chỉ còn 1% pin.

Máy hỗ trợ sạc VOOC 80W (sạc 50% trong 36 phút) và sạc ngược 27W cho thiết bị khác như pin dự phòng. Đồng thời độ bền cao, khi đạt chứng nhận 5 Sao TUV Rheinland, kháng nước IP69/IP68/IP66, chuẩn quân đội và pin bền trên 80% sau 8 năm.

Nhược điểm là với trọng lượng 219g máy mang lại cảm giác khá đầm tay khi dùng lâu. Đồng thời hãng chỉ có một phiên bản bộ nhớ 12GB/256GB, khiến cho người dùng ít sự lựa chọn.

Hiện realme P4 Power đang được bán với giá 15,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB/256GB.

vivo V80 Lite 5G: Pin kỷ lục Guinness

vivo V80 Lite 5G. Ảnh: Lê Mỹ

vivo V80 Lite 5G thu hút sự chú ý nhờ viên pin BlueVolt 10.000 mAh đạt kỷ lục Guinness Thế giới về thời lượng pin hoạt động on-screen liên tục, thích hợp cho người dùng di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Máy có màn hình OLED kích thước 6,83 inch, tốc độ làm tươi 120Hz, độ sáng 2.000 nits. Camera chính tích hợp cảm biến Sony với độ phân giải 50MP và camera selfie 32MP. Bên trong là hệ thống tản nhiệt buồng hơi VC 3.8K giúp máy vận hành mượt mà ở nhiệt độ 45°C.

Ưu điểm của máy đó chính là viên pin hoạt động với thời gian dài kỷ lục, khi đạt 32 giờ 37 phút xem video on-screen liên tục. Thuật toán sạc thông minh giữ dung lượng pin trên 80% sau 7 năm.

Đồng thời khả năng chống chịu tốt khi máy đạt chuẩn độ bền quân đội, chịu rơi 3m, kháng nước IP68/IP69. Màn hình hỗ trợ cảm ứng ngay cả khi tay ướt hoặc dính dầu mỡ.

Chiếc smartphone này cũng hỗ trợ nhiều tính năng AI đi kèm từ chỉnh sửa ảnh, đến ghi âm và tự động chuyển thành văn bản…

Nhược điểm của chiếc máy này là mức RAM mặc định chỉ 6GB (dù hỗ trợ RAM ảo). Máy nhìn nhỏ gọn như trọng lượng khá nặng khi lên tới 224g, ngoài ra sạc nhanh chỉ đạt 44W.

vivo V80 Lite 5G đang được bán với giá 12,99 triệu đồng cho phiên bản 6GB/128GB và 14,99 triệu đồng cho phiên bản 6GB/256GB.

Redmi Note 17 Pro Max 5G: Pin 10.000 mAh kết hợp sạc 100W

Redmi Note 17 Pro Max 5G. Ảnh: Lê Mỹ

Redmi Note 17 Pro Max 5G thuộc dòng Redmi Note 17 Series, thể hiện triết lý "Built for Years" nhờ sự kết hợp giữa viên pin lớn và công nghệ sạc siêu nhanh.

Máy sở hữu màn hình CrystalRes AMOLED kích thước 6,83 inch, tốc độ làm tươi 120Hz độ sáng 3.500 nits. Sản phẩm chạy chip Snapdragon 6 Gen 5 (4nm), hệ điều hành HyperOS 3 tích hợp Xiaomi HyperAI và kính Gorilla Glass Victus 2.

Ưu điểm của máy là pin có dung lượng lớn và sạc siêu nhanh. Cụ thể, pin của máy có dung lượng 10.000 mAh đi kèm sạc 100W HyperCharge và sạc ngược 27W. Tuổi thọ pin đạt 1.600 chu kỳ sạc.

Máy cũng tích hợp các tiêu chuẩn kháng nước, chống va đập, gồm IP66/IP68/IP69/IP69K (ngâm nước 2m trong 72 giờ), chịu được rơi từ độ cao 3m xuống đá granite.

Đáng chú ý, chiếc máy này còn có chế độ bảo hành Titan 5 năm (1 lần thay pin miễn phí), 3 năm màn hình, 2 năm hư hại do chất lỏng và 6 năm cập nhật bảo mật.

Tuy nhiên, nhược điểm của máy là mức giá niêm yết tương đối cao so với các thế hệ REDMI Note trước. Đồng thời, chiếc máy này được thiết kế khá thô khi to và nặng lên tới 229g.

Redmi Note 17 Pro Max 5G được bán với giá 15,99 triệu đồng cho phiên bản 8GB/256GB; 16,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB/256GB và 17,99 triệu đồng cho phiên bản 8GB/512GB.