Những smartphone đáng chú ý ra mắt trong tháng 10

Tháng 9 đã chứng kiến sự ra mắt của nhiều mẫu smartphone, bao gồm cả những chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple và dòng iPhone 18. Bên cạnh đó, các thương hiệu lớn như Xiaomi, Oppo và Vivo cũng đã giới thiệu những sản phẩm hàng đầu của họ.

Bước sang tháng 10, thị trường smartphone hứa hẹn sẽ sôi động hơn với nhiều mẫu sản phẩm dự kiến ra mắt. Dưới đây là 5 mẫu smartphone nổi bật dự kiến ra mắt trong tháng này.

Vivo V80 (ngày ra mắt ngày 6/10)

Vivo V80 sẽ được giới thiệu tại Ấn Độ với thiết kế và camera được nâng cấp. Mẫu điện thoại này sở hữu màn hình OLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 5000 nits. Ở mặt sau là hệ thống camera ba ống kính, bao gồm camera chính 50 MP, camera tele 50 MP và camera siêu rộng. Ở mặt trước là camera selfie 50 MP.

Vivo V80 sẽ được trang bị pin 7.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W và chạy giao diện OriginOS 7 dựa trên Android 17. Dự kiến, giá bán của Vivo V80 sẽ dao động từ 63.000 INR (17 triệu đồng) cho phiên bản 8 GB 128 GB đến 80.000 INR (21,67 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp 8 GB 512 GB.

Dòng Oppo Find X10 (ngày ra mắt dự kiến 28/10)

Dòng điện thoại cao cấp Find X10 đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 9 và sẽ được phát hành toàn cầu vào cuối tháng 10. Cả hai mẫu Find X10 và Find X10 Pro Max đều được trang bị hệ thống camera mạnh mẽ hợp tác với Hasselblad, với cảm biến chính 200 MP và ống kính tele kính tiềm vọng 200 MP. Tuy nhiên, cảm biến siêu rộng của hai phiên bản này khác nhau: Find X10 Pro Max có cảm biến 200 MP, trong khi Find X10 tiêu chuẩn sử dụng cảm biến 50 MP.

Cả hai mẫu đều sở hữu camera selfie 50 MP, chip Dimensity 9600M cho Find X10 và chip Dimensity 9600 Pro cho Find X10 Pro Max. Màn hình LTPO AMOLED 144Hz, pin 8.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W và 50W, cùng các tính năng kết nối tiên tiến như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2 và USB-C 3.2 cũng là những điểm nổi bật của dòng sản phẩm này.

Dòng Oppo F35 (ngày ra mắt 5/10)

Dòng Oppo F35 sẽ bao gồm hai phiên bản: Oppo F35 và F35 Pro. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị chip Dimensity 6360, trong khi phiên bản Pro sử dụng chip Dimensity 7360 Max. Cả hai mẫu đều có camera kép 5 0MP phía sau, với phiên bản Pro bổ sung camera siêu rộng 8 MP. Camera selfie cũng có độ phân giải 50 MP.

Pin của cả hai mẫu đạt 8.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Giá dự kiến cho phiên bản tiêu chuẩn là khoảng 37.999 INR (10,3 triệu đồng), trong khi phiên bản Pro có thể dao động từ 44.000 đến 50.000 INR (11,92 đến 13,54 triệu đồng).

Vivo X Fold 6 (ngày ra mắt dự kiến 6/10)

Vivo X Fold 6 sẽ được giới thiệu toàn cầu vào tuần đầu tiên của tháng 10, với sự kiện ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 6/10. Chiếc điện thoại này đã được ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 6 và sẽ có cấu hình tương tự cho các thị trường khác.

Vivo X Fold 6 sở hữu màn hình chính LTPO AMOLED 8,02 inch và màn hình phụ LTPO AMOLED 6,51 inch, sử dụng chip Dimensity 9500 Super 3nm, RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Tại Ấn Độ, thiết bị sẽ có 2 cấu hình: 12 GB 256 GB hoặc 12 GB 512 GB.

Hệ thống camera của Vivo X Fold 6 bao gồm camera chính 200 MP, camera tele kính tiềm vọng 50 MP và camera siêu rộng 50 MP, cùng với camera selfie 20 MP trên cả hai màn hình. Pin 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 40W.

OnePlus 16 (ngày ra mắt 12/10, Trung Quốc)

OnePlus 16 được thiết kế dành cho game thủ, với tốc độ làm mới 185 Hz và chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Mẫu điện thoại này sẽ có RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB.

Cụm ba camera sau bao gồm camera chính 200 MP, camera tele 50 MP và camera siêu rộng 50 MP. Pin 9.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 90W cũng là những điểm nhấn đáng chú ý.