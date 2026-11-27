Tòa cao ốc 5.000 tỷ... gỉ sét từng ngày

một trong những DA "đình đám" nhất, nhận hàng loạt "kỷ lục buồn" được dư luận đặc biệt quan tâm, tốn nhiều giấy mực suốt 15 năm qua là DA Saigon M&C Tower, sau đổi thành Saigon One Tower (gọi tắt "SOT") tại 34 Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn.

SOT là cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp, được cấp phép xây dựng (XD) năm 2008 nhưng đã khởi công từ năm 2007, trên khu đất "kim cương" diện tích 6.672m2 với mặt tiền, góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt. Công trình gồm tòa tháp đôi 41 tầng nổi và 5 tầng hầm, cao 185m. Tổng diện tích sàn theo thiết kế là 127.126m2 (tính cả tầng hầm lên đến 150.000m2); trong đó 6 tầng khối đế dành cho bán lẻ, khu văn phòng hạng A 34 tầng, còn lại là khu căn hộ đạt chuẩn quốc tế gồm 133 căn.

DA có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng (256 triệu USD), do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C (Công ty M&C) làm chủ đầu tư (CĐT) góp 49%; các cổ đông Ngân hàng Đông Á góp 6%, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á góp 10%, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ góp 5%; còn lại 30% phần vốn Nhà nước được huy động từ Saigontourist.

One Central Saigon (chụp tháng 8/2024)

Theo đó, DA do nhà thầu BBI thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2009, sẽ tạo "tiếng vang" ở khu trung tâm TP, không chỉ chiều cao vượt trội, chỉ sau tòa cao ốc Bitexco Financial Tower 68 tầng và The One 55 tầng (thời điểm đó Landmark 81 chưa xây), mà còn tính quy mô của công trình. Do nhiều yếu tố tác động, nhất là nguồn vốn, DA thi công cầm chừng, mãi đến tháng 11/2011 mới cơ bản xong phần thô (khoảng 80% công trình). CĐT đưa ra dự kiến mới, DA sẽ hoàn thành vào tháng 4/2012, tuy nhiên đến cuối năm 2011, công trình đột ngột ngưng thi công rồi "đóng băng" suốt thời gian dài.

Lãnh đạo UBND TPHCM đặc biệt quan tâm đến DA. Tháng 3/2015, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân giao cơ quan chức năng làm việc với CĐT đẩy nhanh hoàn thiện công trình, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015. Nếu quá thời hạn, Sở XD báo cáo UBND TP để có chế tài xử lý. Thời gian sau đó, các cổ đông sáng lập lần lượt thoái vốn; Công ty M&C tạm ngưng hoạt động vì nợ thuế; DA bị thanh tra... Tháng 11/2015, CĐT công trình bị Cục Thuế TPHCM thông báo phong tỏa hóa đơn nợ thuế quá hạn hơn 4,6 tỷ đồng. Công trình tiếp tục bị "ngâm".

Tại buổi họp báo ngày 15/6/2017, đại diện UBND TPHCM cho biết, 3 DA lớn, trong đó có SOT lâm vào tình trạng ngưng trệ do xảy ra "tranh chấp nội bộ", khiến tòa nhà dự kiến cao thứ 3 TP bị ngưng thi công trong thời gian dài dù đã hoàn thành khoảng 80%. Hiện TP đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư mới tiếp nhận DA có thể sớm triển khai, không làm xấu bộ mặt TP như thời gian qua. Công trình chỉ còn phần hoàn thiện, nếu được thúc đẩy và tạo điều kiện sẽ sớm đi vào hoạt động.

Tại phiên họp sáng 28/7/2017, lãnh đạo Sở XD TPHCM cho biết đã phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và CĐT để lên phương án cụ thể. Trước mắt, CĐT sẽ tháo bỏ phần dở dang bên ngoài của công trình. Đến tháng 10, DA khởi công trở lại và phải hoàn thành cơ bản phần thô bên ngoài trước Tết Nguyên đán. Sau đó, DA sẽ thi công phần trong và đưa vào sử dụng sớm nhất.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo quyết liệt: Sở XD rà soát lại tất cả các công trình XD đang triển khai. DA nào đang dở dang thì tập trung xử lý, DA nào chưa khởi công phải xem lại cụ thể. Không thể để TPHCM bị đánh giá nhếch nhác vì một vài công trình, trong đó có SOT.

Tuy nhiên, việc xử lý khoản nợ khiến SOT tiếp tục bị "trùm mền"! Ngày 21/8/2017, Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm gồm toàn bộ DA, nhằm xử lý và thu hồi món nợ "khủng". Như vậy, DA không chỉ là vấn đề XD mà còn liên quan đến quyền xử lý tài sản, các khoản vay và trách nhiệm của CĐT cùng nhiều chủ thể liên quan. Ngày 29/3/2018, SOT được Công ty VAMC thông báo bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỷ đồng. Giá khởi điểm được đưa ra là 6.110 tỷ đồng, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nên việc xử lý tài sản tiếp tục kéo dài.

One Central Saigon đang hồi sinh (chụp ngày 26/11/2026)

Năm 2021, Công ty Viva Land (thuộc Tập đoàn VTP) xuất hiện với tư cách là đơn vị quản lý, phát triển SOT. DA được đổi tên thương mại thành "IFC One Saigon". Sau hơn một thập kỷ "trơ gang cùng tuế nguyệt", công trình được "lột xác" bằng lớp kính ốp bên ngoài nhìn giống "vảy rồng" khá đẹp mắt, khiến người ta hy vọng DA sẽ được hồi sinh. Thị trường bất động sản bắt đầu xuất hiện thông tin các căn hộ tại IFC One Saigon rục rịch giao dịch với mức giá 1 tỷ đồng/m2. Tuy nhiên, tòa nhà này chỉ được thay "lớp vỏ” bên ngoài, còn "ruột" (nội thất, cơ điện...), CĐT không được làm.

Trong khi IFC One Saigon đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ thì tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt liên quan đến vụ đại án. DA một lần nữa "đứng hình", tiếp tục chờ "giải cứu". Ghi nhận vào giữa tháng 11/2026 cho thấy, 6 tầng dưới của tòa cao ốc nhìn ra Cảng Nhà Rồng đã tháo lớp kính bên ngoài, từ tầng thứ 7 trở lên lớp kính giữ nguyên; các mặt tiền còn lại chưa được ốp kính.

Được kỳ vọng mang biểu tượng mới, làm thay đổi diện mạo TPHCM, nhưng sau gần 20 năm XD, qua nhiều lần tháo gỡ, xử lý nợ, đấu giá, thay đổi nhà phát triển và xem xét pháp lý..., SOT rồi "IFC One Saigon" hiện lên một khối bê-tông khổng lồ cũ kỹ, làm "xấu mặt" TP.

6 sao "khóc" giữa... "ngàn sao"

ngoài IFC One Saigon, một DA "khủng" khác liên quan đến Viva Land cũng "trơ xương" ngay giữa trung tâm TP. Đó là DA văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn 6 sao The Spirit of Saigon (gọi tắt "TSOS"), được xây trên khu đất "kim cương" 8.537m2, thuộc thửa 53 và 75, tờ bản đồ số 1 và 15, P. Bến Thành. DA có tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng (500 triệu USD). Cùng với IFC One Saigon, TSOS được Báo (nay là Chuyên đề Công an TPHCM) nhiều lần phản ánh, trong đó có bài "Những tòa nhà làm xấu Thành phố" đăng ngày 30/8/2024, ghi nhận những hình ảnh đáng buồn về 2 DA "đình đám" này.

Nằm đối diện chợ Bến Thành với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, TSOS là một trong những DA hiếm hoi có vị trí đắc địa "trung tâm của trung tâm" nhưng bị hoãn nhiều lần. Khởi động từ năm 2009, Tập đoàn Bitexco được TP giao đất để thực hiện DA với tên ban đầu là "The One". Sau khi hoàn tất các thủ tục, DA mới được cấp Giấy phép XD ngày 16/9/2013. Theo thiết kế, "siêu DA" TSOS do Bitexco làm CĐT là công trình 6 sao với 2 tòa tháp có tổng diện tích sàn XD lên đến 205.743m2. Trong đó, tháp A nằm phía Tây cao 55 tầng gồm văn phòng cho thuê (ở nửa dưới) và khách sạn (phần nửa trên); tháp B cao 48 tầng nằm phía Đông gồm căn hộ, dịch vụ và khách sạn. Đây là công trình đầu tiên tại TPHCM xây 6 tầng hầm.

Theo dự kiến, DA sẽ hoàn thành năm 2017, nhưng đến năm 2018, công trình chỉ xong phần cọc móng và 6 tầng hầm rồi tạm ngưng thi công. Chủ đầu tư đã chuyển nhượng DA cho Công ty TNHH Saigon Glory (công ty con của Bitexco), được UBND TPHCM chấp thuận tại QĐ số 5210/QĐ-UBND ngày 10/12/2019, qua đó tháo gỡ một phần khó khăn pháp lý và cho phép DA tiếp tục triển khai. Ngày 01/11/2019, CĐT được Sở XD TPHCM cấp "phụ lục điều chỉnh" Giấy phép XD.

Cuối năm 2019, DA tái khởi động với việc thi công 10 tầng khối đế, dự kiến bàn giao vào tháng 8/2020. Đối với 2 khối tháp, CĐT lên kế hoạch XD từ cuối năm 2020, phấn đấu đến đầu năm 2023 hoàn thành.

Đầu năm 2021, khi cái tên "Masterise Home" xuất hiện tại công trình, DA được đổi tên mới thành "One Central Saigon" (gọi tắt "OCS") nhưng cũng không có gì sáng sủa. Đầu năm 2022, Masterise Homes biến mất, thay vào đó là Viva Land, đổi tên DA thành "Pearl". Khi bà Trương Mỹ Lan và các thành viên chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, công trình lại bị "đắp chiếu". Logo Viva Land bị gỡ bỏ, DA được trở về chủ cũ Saigon Glory.

Cuối năm 2024, Bitexco hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại DA cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội thuộc Tập đoàn Masterise Group. Sau nhiều lần đổi chủ, Masterise Homes đã quay trở lại OCS vào tháng 5/2025.

Ngày 16/10/2025, UBND TP có văn bản cho phép điều chỉnh DA, trong đó gia hạn tiến độ thực hiện thêm 48 tháng để CĐT của OCS hoàn thiện các thủ tục, tiếp tục triển khai DA theo quy hoạch được duyệt. Trước đó, UBND TP đã có văn bản giao Sở XD hướng dẫn Công ty TNHH Sài Gòn Glory hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định pháp luật để khởi động lại công trình trong thời gian sớm nhất.

Sau nhiều năm "khóc" giữa "ngàn sao", OCS đã thi công lại từ nhiều tháng qua, hứa hẹn sự hồi sinh. Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo TP, quyết liệt tháo dỡ các "điểm nghẽn" cùng với thực lực của CĐT mới, DA sẽ không tái diễn cảnh "giữa đường đứt gánh"...

Liên quan đến IFC One Saigon, ngày 15/10/2025, UBND TPHCM đã có văn bản số 8470/VP-ĐT và phiếu chuyển số 2998/PC-VP ngày 10/10/2025, chuyển đơn của bà Trương Mỹ Lan (hiện đang thi hành án phạt tù) về việc cho phép tiếp tục đầu tư, thực hiện hoàn thành DA đến Sở XD, Sở Tài chính và UBND P.Sài Gòn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 10/11/2025, Sở XD TPHCM có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TPHCM để cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến 2 "siêu DA" IFC One Saigon và OCS, đã được TP xem xét, tháo gỡ từng bước. Hiện Sở XD đang cùng các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật...