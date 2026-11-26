Với những chính sách đúng đắn, tư duy dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thành phố (TP) 14 triệu dân mang tên Bác đã và đang thay đổi từng ngày. Nhiều khu "đất vàng" bỏ hoang cả chục năm được khoác lên mình "chiếc áo" mới, thành công viên rợp bóng cây xanh; những tòa cao ốc "gãy gánh giữa đường" đã được tái khởi động; hàng loạt dự án (DA) "nghìn tỷ” được khởi công. Trong khi TP đang nỗ lực tháo gỡ những "điểm nghẽn" để phát triển thì giữa lòng đô thị vẫn tồn tại hàng vạn căn hộ, nhà hạng sang, biệt thự, cao ốc... nằm bất động năm này qua tháng nọ. Không chỉ gây lãng phí về tài nguyên đất đai, nguồn lực phát triển, hàng trăm nghìn tỷ đồng bị chôn vùi, những DA "đắp chiếu" còn kéo theo một loạt hệ lụy về môi trường đầu tư, mỹ quan đô thị, an toàn công trình...

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, hiện TP có khoảng 100.000 hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội. Riêng lực lượng công nhân, người lao động đã có hơn 30.000 trường hợp. Thật khó tin, trong khi biết bao gia đình đang "đỏ mắt" tìm một chốn an cư thì hàng nghìn căn hộ chung cư xây xong đóng cửa suốt nhiều năm, gây bức xúc dư luận. Tính đến giữa năm 2026, TPHCM đang quản lý 10.449 căn hộ tái định cư (TĐC) thuộc tài sản công trị giá hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có 8.182 căn chưa được sử dụng.

3.790 căn hộ 10 năm đấu giá bất thành

Một trong những khu nhà TĐC để lại "dấu ấn khó phai" đối với người dân TP chính là khu liên hợp với 3.790 căn hộ, xây dựng trên khu đất rộng 38,4ha tại P.Bình Khánh (thường gọi "Khu TĐC Bình Khánh"). Đây là dự án nằm trong Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ TĐC cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được khởi công năm 2013 và khẩn trương xây dựng trong 2 năm. Buồn thay, sau khi hoàn thành năm 2015 đến nay, khu TĐC luôn trong trình trạng "vắng như chùa Bà Đanh".

Trải qua 5 phiên đấu giá, đến nay khu TĐC Bình Khánh tiếp tục "trùm mền"

Cuối năm 2021, TP đã trưng dụng một số tòa nhà Khu TĐC Bình Khánh làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống Covid-19. Khi dịch bệnh được kiểm soát thì khu TĐC lại bị "chết lâm sàng". Mặc dù bị bỏ trống, nhưng mỗi năm TP vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để quản lý, duy tu, bảo trì. Đó là chưa kể một loạt lãng phí khác như: vốn đầu tư, quỹ đất, phí giá trị công trình, đặc biệt là cơ hội an cư cho người dân gần như không có.

Để "giải cứu" khối tài sản khổng lồ trên, hơn 10 năm qua, TPHCM đưa 3.790 căn hộ TĐC Bình Khánh ra đấu giá, nhưng liên tục thất bại. Theo đó, năm 2017, lần đầu tiên TPHCM đưa số căn hộ trên ra đấu giá, giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 02/2018, TP tiếp tục đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá lần hai, giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng, cả 2 lần đều không thành công.

Tháng 6/2021, TP tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ Bình Khánh lần thứ ba. Trong lần đấu giá này, TP chia số căn hộ trên thành 2 gói: Gói thứ nhất gồm 1.570 căn thuộc 2 khối R4 và R5; gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc 3 khối R1, R2 và R3. Giá khởi điểm lần thứ ba là 9.900 tỷ đồng, nhưng phiên đấu giá này vẫn không tìm được người mua. Năm 2023, TPHCM đưa 3.790 căn hộ Bình Khánh ra đấu giá lần thứ tư. Như 3 lần trước đó, lần đấu giá lại thất bại.

Tháng 3/2025, TPHCM tiếp tục đấu giá 3.790 căn hộ. Trong lần đấu giá thứ 5 này, TP cho chuyển mục tiêu sử dụng, công năng từ nhà TĐC sang nhà ở thương mại. Tháng 9/2025, một số doanh nghiệp bất động sản như: Liên danh Sunshine - DIA, Bcons Land và SonKim Land đã quan tâm đến dự án, nhưng kết quả không khả quan.

Năm 2026, TP lại đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá. Ban đầu, thời gian đấu giá dự kiến diễn ra tháng 5/2026, thế nhưng sau đó được lùi sang thời điểm khác. Ngày 06/10/2026, UBND TPHCM phê duyệt phương án đấu giá, tài sản đấu giá lần này không chỉ là 3.790 căn hộ mà còn bao gồm quyền sử dụng đất và các công trình, tài sản gắn liền với đất. Dự kiến phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 10/2026. Tuy nhiên, đến nay đã gần cuối tháng 11/2026, phiên đấu giá chưa được xác nhận thành công. Như vậy, sau hơn 10 năm trải qua 5 phiên đấu giá, 3.790 căn hộ Bình Khánh vẫn chưa tìm được chủ mới, tiếp tục "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Sau thời gian về ở, nhiều người giã từ Khu TĐC Vĩnh Lộc B vì sự bất tiện

Ghi nhận tại khu TĐC này vào những ngày đầu tháng 11/2026, đối lập giữa các khối chung cư hoành tráng là không khí vắng lặng đến khó tin! Cả 5 khối nhà từ R1 đến R5 im lìm phơi mình giữa nắng mưa. Nhiều căn hộ cửa đóng then cài, ban công, cửa sổ khép kín, sơn tường, gạch ốp lát bị bong tróc, nứt nẻ, loang lổ nhiều chỗ. Các lối đi chung, hành lang và cầu thang phủ đầy bụi. Nhiều hạng mục bị hoen gỉ, tấm kiếng bị vỡ, dây điện rớt ngổn ngang.

Một số tủ thiết bị PCCC bị bể, rỉ sét. Nhiều căn hộ được tận dụng để bàn ghế, trang thiết bị văn phòng, đa số còn lại thì bỏ trống. Các khoảng sân, khuôn viên, công viên đìu hiu, cỏ dại mọc um tùm. Rào chắn tạm bợ, xiêu vẹo, che chắn tạm bằng tôn. Một số khu vực trong nội khu được tận dụng làm nơi đỗ xe, nghỉ chân của tài xế công nghệ, taxi hoặc nơi người dân tạm nghỉ ngơi, thay vì phục vụ chức năng nhà ở như thiết kế ban đầu, một số khoảng đất trống trở thành nơi tập kết phế thải. Công trình xuống cấp từng ngày, trở thành "biểu tượng" điển hình cho sự lãng phí.

Anh Võ Thanh Tùng (công chức ở P.An Khánh) xót xa: "Một khu TĐC được quy hoạch để đón hàng nghìn hộ dân về sinh sống, đáng lẽ phải là nơi hình thành một cộng đồng dân cư mới, nay lại mang dáng dấp của khu đô thị bị bỏ quên. Tiền đầu tư đã được bỏ ra, công trình đã hoàn thành, nhưng giá trị xã hội mà dự án mang lại vẫn chưa được hiện thực hóa. Trong khi hàng ngàn người không có nhà ở tử tế thì cả nghìn căn hộ bị bỏ hoang. Hàng ngàn tỷ đồng bị "chôn chân" trong những khối nhà khổng lồ ngay giữa khu vực có giá đất đắt đỏ bậc nhất TP thế này thì quá lãng phí”.

Hoang vắng khu tái định cư Vĩnh Lộc B

Tuy không "đình đám" như Khu TĐC Bình Khánh, nhưng Khu nhà ở TĐC Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc (Khu TĐC Vĩnh Lộc B) cũng in đậm "dấu ấn" của sự lãng phí. Được kỳ vọng là nơi an cư lạc nghiệp cho những hộ bị giải tỏa tại các Quận 1, 6, 8, 11, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh (cũ), thế nhưng chỉ sau một thời gian về ở, nhiều người quyết định giã từ Khu TĐC này vì hàng loạt bất tiện.

Dự án Khu TĐC Vĩnh Lộc B được xây dựng trên diện tích 30,9ha, gồm: trụ sở hành chính, phòng khám đa khoa, 2 trường mẫu giáo, 2 trường học cấp I và II, công viên cây xanh, chợ, 529 nền đất, một trạm xử lý nước thải, 45 block chung cư cao năm tầng với 1.939 căn hộ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp Đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng năm 2010 nhưng chỉ 23/45 block có người ở, với 874 hộ, 22 block còn lại bỏ trống.

TĐC Bình Khánh xuống cấp, nhiều chỗ bỏ trống và rào chắn tạm bợ

Ghi nhận tại khu TĐC Vĩnh Lộc B cho thấy, hầu hết các block chung cư ở đây đang xuống cấp, hư hỏng nặng. Các dãy nhà bạc phếch, tường nhà bị bôi bẩn, ố màu, dọc ngang các vết nứt chân chim. Nền móng tại một số block bị sụt lún, nứt nẻ, nhiều chỗ "hở mỏ” có thể luồn cả bàn tay xuyên qua. Đa số căn hộ bỏ hoang, đóng cửa im ỉm, trở thành nơi trú ẩn của muỗi mòng, chuột bọ. Nhiều miệng cống bị nghẹt, sứt bể, nắp hố ga hoai mục. Công viên hiếm người qua lại, cỏ dại mọc khắp nơi, bụi bặm, rác rưởi bốc mùi khó chịu.

Bên trong Khu TĐC Vĩnh Lộc B, các tòa nhà xuất hiện vết nứt, sơn tường, trần nhà, gạch ốp lát bị bong tróc nham nhở, nhiều chỗ bám đầy rêu móc, viết vẽ bậy hoặc bị đục phá lung tung. Lan can rỉ sét, nhiều cánh cửa bị đập vỡ kiếng, xiêu vẹo. Hệ thống cứu hỏa xuống cấp, thiếu bình chữa cháy, dây điện lằng nhằng nguy hiểm. Tại các block có người ở, nhiều người dân dùng xô, chậu, thùng xốp trồng cây, phơi phóng quần áo hoặc dùng bạt che trên một số ban công trông nhếch nhác. Mới ở được vài năm nhưng nhiều người phải bỏ tiền triệu để chống thấm, vá vết nứt, sửa hệ thống điện nước...

Chị Trần Thị Tuyết Hoa (một hộ dân TĐC ở chung cư Vĩnh Lộc B) cho biết: "Khu TĐC Vĩnh Lộc B ế ẩm do đường sá đi lại khó khăn, người dân TĐC không có công ăn việc làm tại chỗ, họ bị đứt sinh kế buộc phải sang nhượng nhà hoặc đóng cửa đi nơi khác khiến khu TĐC vắng bóng người và được ví như "thành phố ma". Nhìn hàng trăm căn hộ bỏ trống vừa buồn, vừa tiếc!".

Anh Võ Thành Nguyên (chuyên gia bất động sản) chỉ ra nguyên nhân khiến các khu TĐC ở TPHCM được xây bề thế thành hoang phế: Dễ nhận ra, việc quy hoạch, đầu tư quỹ nhà TĐC chưa sát với nhu cầu thực tế. Chính sách bồi thường, TĐC chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân; vị trí TĐC không phù hợp; hạ tầng giao thông và tiện ích xã hội chưa theo kịp nhu cầu sinh sống. Công tác quản lý, khai thác và xử lý quỹ nhà chậm chạp. Công trình bỏ trống lâu ngày dẫn đến xuống cấp, khó thu hút người đến ở...

Theo anh Nguyên, để tránh tái diễn tình trạng nhà TĐC xây xong rồi "đắp chiếu", TP không nên xây dựng dựa trên số lượng hộ dân di dời mà phải bắt đầu từ câu hỏi: Người dân cần gì? Có thể sống ở đâu và có đủ điều kiện để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới hay không? Cần xây dựng phương án bồi thường, lựa chọn vị trí, quy hoạch hạ tầng, xác định quy mô đầu tư, bố trí dân cư và quản lý khai thác sau đầu tư phải hợp lý, khoa học...