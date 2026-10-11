Những sáng kiến thiết thực của bộ đội 'canh trời' 573

Trước đây, do vẫn sử dụng thước đo phần tử dạng cơ, trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 phải mất khá nhiều thời gian để đo, tính tốc độ, cự ly, thời gian bay tới của các loại mục tiêu. Tham gia diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng do cấp trên tổ chức, tình huống trên không cùng lúc xuất hiện nhiều mục tiêu, bay vào từ nhiều hướng với tốc độ, cự ly khác nhau luôn là phép thử để đánh giá trình độ, bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của những người lính “canh trời”.

Hiểu rõ điều này, Trung úy Huỳnh Đăng Tiến, Trung đội trưởng Trung đội 2 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1), đã dành gần hai năm nghiên cứu và chế tạo thành công “Thước đo nhiều phần tử điện tử”, có khả năng đo đạc, tính toán, hiển thị trên màn hình LED những thông số chính xác liên quan đến vật thể bay trong thời gian ngắn, giúp lực lượng trực ban tác chiến tại sở chỉ huy và các phân đội trực phòng không thuận tiện hơn trong việc lấy phần tử bắn, chọn thời cơ nổ súng tấn công, tiêu diệt gọn mục tiêu.

Cán bộ, sĩ quan trẻ Lữ đoàn 573 trao đổi kinh nghiệm thực hiện các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Sau khi sáng kiến đầu tay được chỉ huy đơn vị biểu dương, đánh giá cao, năm 2026, Trung úy Huỳnh Đăng Tiến tiếp tục phối hợp với Thiếu tá Bùi Hỏa Tiến, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, nghiên cứu, chế tạo “Thiết bị luyện tập pháo thủ 1 và bắn đồng loạt đại đội pháo phòng không 57mm”. Thiết bị này dùng để tạo lực đạp cò, tính toán, hiển thị thời gian duy trì điểm xạ và bắn đồng loạt, qua đó huấn luyện, kiểm tra, rèn luyện động tác, yếu lĩnh bắn cho pháo thủ 1, đồng thời xác định được thời cơ điểm xạ của các khẩu đội khi đại đội trưởng hạ lệnh bắn.

Nhờ vậy, trong quá trình huấn luyện, luyện tập, bộ đội không cần phải kéo khóa nòng, đạp cò khan trên pháo, góp phần nâng cao tuổi thọ của trang bị, khí tài. Cũng từ thực tế huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, sau nhiều lần thử nghiệm, Thiếu tá Lường Văn Xuân, Phó tiểu đoàn trưởng, cùng Thượng úy Lê Đức Thảo, Trung đội trưởng Trung đội 2 (Đại đội 7), Đại úy QNCN Nguyễn Thành Duy, quân khí viên Tiểu đoàn 3, đã dần hoàn thiện “Thiết bị huấn luyện, kiểm tra pháo thủ pháo phòng không 57mm và 37mm”, giúp các pháo thủ bắt, bám mục tiêu, lấy phần tử bắn nhanh hơn.

Với chuyên môn, tay nghề giỏi, từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá QNCN Trần Tuấn Dương, thợ nguồn điện Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, đã tham gia sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng hàng chục hộp số trên các dòng xe ô tô của đơn vị. Nhận thấy việc nâng, hạ hộp số bằng con đội, kích cá sấu và các phương pháp thủ công thường tốn nhiều nhân lực, thời gian, song lại rất khó căn chỉnh chính xác vị trí lắp ráp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, anh cùng Trung tá Bùi Phi Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Đại úy Thân Hoàng Sơn, Trạm trưởng Trạm Sửa chữa (Phòng Hậu cần-Kỹ thuật), đã nghiên cứu, chế tạo nên “Thiết bị nâng, hạ hộp số các loại xe ô tô” với những tính năng ưu việt, khắc phục đáng kể những khó khăn, bất cập vừa nêu. Sự ghi nhận, đánh giá tích cực của cấp trên và đồng đội là động lực để 3 “nhà sáng chế” tiếp tục đào sâu suy nghĩ, bắt tay vào thực hiện các ý tưởng tiếp theo trong thời gian tới.

Năm 2025, Đại úy QNCN Nguyễn Chí Hòa, nhân viên lái xe Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, là đại diện duy nhất của Lữ đoàn 573 tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Trước ngày lên đường, anh được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị gặp mặt, tặng quà và thông báo sáng kiến “Dụng cụ súc rửa két nước ô tô bằng thủy lực” do anh chế tạo đoạt giải ba trong Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do Quân khu 5 tổ chức. Chia sẻ về sáng kiến của mình, Đại úy QNCN Nguyễn Chí Hòa cho biết: “Sau một thời gian hoạt động, két nước ô tô thường bị đóng cặn, nghẹt đường ống, do đó, anh em lính thợ phải thường xuyên kiểm tra, súc rửa, làm sạch két nước, tránh nguy cơ máy bị quá nhiệt, nổ nắp két, thậm chí bó kẹt piston. Tuy nhiên, do đơn vị chưa có thiết bị súc rửa chuyên dụng nên Trạm Sửa chữa vẫn phải nổ máy rồi xả nước. Phương pháp này có hiệu quả không cao, có thể gây ảnh hưởng đến hệ số kỹ thuật của trang bị. Với thiết kế khoa học, dễ vận hành, cùng hệ thống cung cấp khí nén, nước nóng, máy bơm, thiết bị của tôi giúp súc rửa két nước nhanh, sạch, an toàn, hiệu quả hơn trước rất nhiều”.

Đại tá Vương Đức Vũ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573 cho biết: “Bên cạnh những cây sáng kiến từng đoạt giải cao trong các hội thi do Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức, 5 năm trở lại đây, đơn vị có nhiều cán bộ, sĩ quan, nhân viên trẻ, mới tốt nghiệp cũng tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Với những sáng kiến, cải tiến tích hợp kỹ thuật của nhiều ngành, có hàm lượng chất xám cao, cần nhiều chi phí đầu tư nghiên cứu, chế tạo, sau khi xem xét, đánh giá, nếu khả thi, có hiệu quả, đơn vị sẽ khuyến khích các tác giả thực hiện theo nhóm, đồng thời có cơ chế hỗ trợ, giúp họ biến ý tưởng thành hiện thực”.