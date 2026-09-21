Những sáng kiến nhỏ mang ý nghĩa lớn

Sáng chế máy đóng nắp khóa Retainer bán tự động của anh Mai Thanh Tỉnh, Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam đã được ứng dụng vào sản xuất.

Anh Phạm Quốc Thắng, công nhân kỹ thuật, Công ty TNHH Huệ Anh ở phường Bỉm Sơn là người đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất. Trong đó, sáng kiến “Sáng chế gá máy lập trình dán nắp túi, dán túi và bổ túi một cơi mã hàng áo Jacket” của anh đã giúp công nhân thao tác đơn giản hơn, giảm tác động gây mỏi, đau nhức tay, đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành đơn hàng. Với sáng kiến của anh, một thay đổi nhỏ ở vị trí làm việc trong ngành may mặc khi được hỗ trợ hoàn thiện và nhân rộng đã tạo ra giá trị lớn cho cả dây chuyền. Ước tính, sáng kiến này đã làm lợi cho doanh nghiệp hơn 400 triệu đồng.

Cũng trong lĩnh vực may mặc, chị Tống Thị Bình công nhân vận hành máy may công nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Linh ở xã Tiên Trang luôn trăn trở làm sao để năng suất sản phẩm được cao hơn, công nhân may các sản phẩm chính xác hơn. Từ vị trí thao tác với chiếc máy may công nghiệp hằng ngày, chị đã có sáng kiến “Chế tạo gá lắp hỗ trợ may nhằm giảm bớt quy trình thao tác và nâng cao năng suất lao động”. Ban đầu chị thử nghiệm thực hành trong vị trí làm việc của chị. Sau khi thấy hiệu quả, chị đã chia sẻ với tất cả chị em công nhân trong xưởng và được công đoàn công ty động viên, khen thưởng, trở thành sáng kiến tiêu biểu, đem lại giá trị làm lợi cho công ty khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Với lĩnh vực kỹ thuật sản xuất thiết bị điện tử, nhiều sáng kiến cũng nảy nở từ những khó khăn trong thực tế sản xuất. Anh Mai Thanh Tỉnh, Tổ trưởng tổ bảo trì, Công ty TNHH THN Autoparts Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Hà Trung đã dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi để cải tiến thiết bị khi sản xuất dây cáp điện. Tại dây chuyền sản xuất, việc đóng nắp khóa

Retainer trước đây còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Điều này không chỉ mất thời gian mà còn ảnh hưởng đến độ chính xác và năng suất. Từ thực tế đó, anh Tỉnh đã sáng chế máy đóng nắp khóa Retainer bán tự động. Thiết bị mới giúp giảm thời gian thao tác thủ công, tăng độ chính xác, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Giá trị làm lợi từ sáng kiến đạt gần 200 triệu đồng.

Trên thực tế, giá trị của những sáng kiến của công nhân lao động không dừng lại ở những con số làm lợi. Đó còn là giảm sức lao động, bảo đảm an toàn, giảm sản phẩm lỗi, tiết kiệm nguyên liệu và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi số, những sáng kiến của công nhân đang mở rộng từ cải tiến máy móc sang cải tiến phương thức quản lý và vận hành. Tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, anh Mai Văn Vương, nhân viên IT đã có nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành. Anh đã xây dựng hệ thống bảo mật mới, góp phần ngăn chặn các cuộc tấn công mạng; đồng thời tự động hóa hệ thống sao lưu dữ liệu, giúp hệ thống mạng của công ty vận hành thông suốt, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dưới sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động”. Từ đó hơn 2.400 sáng kiến, giải pháp được công nhận và áp dụng hiệu quả, làm lợi hàng tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 102 mô hình tiêu biểu được xây dựng, duy trì và nhân rộng từ cơ sở. Con số ấy cho thấy sức sáng tạo trong đội ngũ công nhân lao động không hề nhỏ. Đây cũng là hướng đi được Công đoàn tỉnh Thanh Hóa xác định nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ công nhân, gắn sáng kiến với nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ. Từ những sáng kiến nhỏ của công nhân lao động, một tinh thần lớn đang được lan tỏa: người công nhân đang nỗ lực tạo nên năng suất, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh.