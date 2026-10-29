Những sáng kiến cải cách xuất phát từ lợi ích thiết thực cho người dân

Chủ động đón đầu, khơi nguồn sáng tạo từ cơ sở

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong đề xuất sáng kiến, giải pháp CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, không phải đến khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC trên địa bàn thành phố năm 2026, mà từ giữa tháng 3-2026, UBND phường Vĩnh Tuy đã ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “CCHC đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Vĩnh Tuy Bùi Thanh Hải cho hay, UBND phường phát động phong trào thi đua này nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới quản trị chính quyền theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phân quyền gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, phong trào nhằm tiếp tục phát huy kết quả giai đoạn 2021-2025; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhờ Hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối đến 5 điểm nhà SHCĐ, người dân phường Vĩnh Tuy có thể dự họp gần nơi cư trú, tương tác trực tiếp với điểm cầu trung tâm. Ảnh: PV

Trong Kế hoạch, UBND phường xác định các chỉ tiêu chủ yếu: đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 100%; tỷ lệ DVCTT toàn trình đạt 90%; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC điện tử và thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 80%. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm là thi đua đề xuất giải pháp, sáng kiến đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Đặc biệt, một nội dung thi đua quan trọng được đề ra là thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đầu tháng 4-2026, UBND phường chính thức phát động Cuộc thi “Sáng kiến CCHC đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân” năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp cùng nhân dân tham gia. Nội dung dự thi tập trung vào cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, chuyển đổi số và công tác tuyên truyền, đòi hỏi tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn cao trên địa bàn.

Hạ tầng số đi trước một bước

Thực hiện Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 21-4-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC lần thứ 3 - năm 2026”, qua rà soát tại các đơn vị, đầu tháng 5-2026, UBND phường báo cáo Sở Nội vụ đăng ký triển khai 26 mô hình sáng kiến CCHC trên địa bàn.

Các mô hình tập trung vào đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dạy - học, đặc biệt cải tiến quy trình làm việc của cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Ứng dụng công nghệ bản đồ số nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu di tích và cơ sở văn hóa trên địa bàn phường; Xây dựng “Trợ lý ảo Vĩnh Tuy” trên nền tảng Zalo OA - giải pháp hướng dẫn TTHC và hỗ trợ người dân 24/7; Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu sức khỏe toàn dân theo mã định danh cá nhân gắn với chuyển đổi số y tế cơ sở; Các giải pháp phổ cập DVC số trong đoàn viên, thanh niên; Ứng dụng chuyển đổi số môn Lịch sử - Địa lý tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu…

Nổi bật, 2 dự án “Xây dựng hệ thống internet, Wi-Fi miễn phí tại tuyến phố Minh Khai” và “Hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng (SHCĐ)” mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Người dân trải nghiệm Wi-Fi miễn phí tại tuyến phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ - Tư pháp phường, với chủ trương “hạ tầng số đi trước một bước”, dự án “Xây dựng hệ thống internet, Wi-Fi miễn phí tại tuyến phố Minh Khai” là kết quả tích cực phối hợp của UBND phường và VNPT Giải Phóng, bố trí ngân sách kết hợp huy động xã hội hóa từ doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng tuyến phố trở thành đô thị kiểu mẫu, không dùng tiền mặt, phủ sóng Wi-Fi miễn phí 100%, thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng mã QR và hóa đơn điện tử, giúp người dân truy cập DVCTT mọi lúc mọi nơi.

Trong tháng 6-2026, trạm phát Wi-Fi 6 ngoài trời chuyên dụng được lắp đặt đồng bộ dọc trục Minh Khai, tích hợp cáp quang băng rộng chuẩn XGS-PON tốc độ cao cùng hệ thống tường lửa bảo mật an toàn thông tin cấp độ 2; từ tháng 7-2026 hoạt động ổn định, đáp ứng hàng trăm lượt truy cập đồng thời. Đến nay, tỷ lệ cơ sở kinh doanh trang bị phương thức thanh toán số trên tuyến phố đạt 100%, hơn 85% giao dịch thương mại được thực hiện không dùng tiền mặt, người dân hài lòng.

Cùng đó, dự án “Hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối đến 5 điểm nhà SHCĐ” được triển khai trong bối cảnh phường vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có diện tích lớn, dân số trên 90.000 người.

Từ tháng 5 đến tháng 6-2026 phối hợp với VNPT Giải Phóng, UBND phường đã trang bị tại 5 nhà SHCĐ đường truyền internet cáp quang riêng biệt, màn hình lớn, camera 4K đa góc, micro đa hướng cùng hệ thống an toàn thông tin cấp độ 2. Mô hình giúp tối ưu hóa thời gian, chi phí họp hành; tăng tốc độ truyền đạt chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền đến khu dân cư; tạo kênh đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đầu tháng 8-2026, cả 5 điểm cầu hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành hiệu quả.

Trực tiếp xây dựng 2 mô hình, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội phường Vĩnh Tuy Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ, trước đây khi phường tổ chức hội nghị, tuyên truyền chủ trương chính sách đến tổ dân phố, người dân phải tập trung tại một địa điểm hoặc cán bộ tổ chức nhiều cuộc họp riêng. Với 5 nhà SHCĐ trên địa bàn, việc kết nối đồng thời chưa được thực hiện, khoảng 500 người phải di chuyển về trung tâm, mất 1 giờ tổ chức và đi lại, đồng thời tốn kém chi phí phục vụ cuộc họp...

Triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến cho phép người dân tham dự gần nơi cư trú, tương tác trực tiếp với điểm cầu trung tâm. Đến nay mô hình giúp đồng thời kết nối 1 điểm trung tâm và 5 điểm nhà SHCĐ; số người được phục vụ đạt 500 người/500 người có nhu cầu (100%); giảm họp trực tiếp từ 10 cuộc còn 1 cuộc kết nối đồng thời; giảm thời gian đi lại của người dân khoảng 50 phút/cuộc; tiết kiệm 100.000 đồng/cuộc chi phí hội họp, đi lại, phục vụ... Cùng đó, tạo điều kiện để người dân tham gia đối thoại, tiếp cận thông tin chính thống ngay tại khu dân cư.

“UBND phường duy trì hệ thống, giao cán bộ phụ trách kỹ thuật và các nhà SHCĐ phối hợp vận hành, sẵn sàng phục vụ hội nghị, tuyên truyền chính sách, hoạt động cộng đồng... Khi đủ điều kiện thiết bị và đường truyền, phường sẽ nhân rộng mô hình ra các nhà SHCĐ toàn địa bàn”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho hay.

Những sáng tạo không ngừng tại Vĩnh Tuy đang tạo ra luồng sinh khí mới trong công tác CCHC của Thủ đô, minh chứng sinh động cho hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.