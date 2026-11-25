Sản phẩm yến sào CULAORE của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yến sào CULAORE đạt chứng nhận OCOP 4 sao đợt 1 năm 2026

Theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt 1 năm 2026, tỉnh công nhận 10 sản phẩm của 1 chủ thể đạt hạng OCOP 4 sao và 47 sản phẩm của 27 chủ thể đạt hạng OCOP 3 sao.

Trong đó, cả 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao đều thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yến sào CULAORE, phường Nghĩa Lộ. Các sản phẩm gồm: Yến hũ chưng đủ vị, yến hũ chưng vị sâm đường kiêng, yến hũ chưng vị sâm dây, yến hũ vị gừng, yến chưng vị đông trùng hạ thảo, chân yến chưng đẳng sâm, yến hũ chưng cho trẻ em, yến sơ chế sợi A5, yến sơ chế rút lông nguyên tổ và yến sơ chế sạch.

Các sản phẩm được công nhận OCOP góp phần nâng cao giá trị nông sản, đặc sản địa phương và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường

Ở nhóm sản phẩm đạt OCOP 3 sao, các sản phẩm khá đa dạng, thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm chế biến, nông sản, đồ uống, sản phẩm thủ công truyền thống và dịch vụ du lịch cộng đồng.

Bộ váy áo thổ cẩm Ri Mẹt của Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Ri Mẹt đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần gìn giữ nghề thủ công truyền thống

Một số sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như bộ váy áo thổ cẩm Ri Mẹt (xã Đăk Môn); mật ong bản địa Hồng Nguyên (xã Sa Thầy); các dòng cà phê Phú Sĩ Coffee của Công ty TNHH Fuji Farm (xã Đăk Mar); nấm bào ngư xám Đặng Gia, đường phèn Dung Văn, cá cơm trỏng rim Thương, chả mực Thương (xã An Phú).

Nhóm sản phẩm OCOP tại xã Tịnh Khê có 12 sản phẩm, gồm chả cá sống, chả mực sống của Công ty TNHH MTV KITA; cá bò rim, mực rim, nước mắm nhĩ Hồng Tiến; tỏi đen Phan Gia; các sản phẩm từ dừa nước của Nipahome và sản phẩm từ sen của cơ sở nông sản Sơn Mỹ.

Đợt 1 năm 2026, Quảng Ngãi có 57 sản phẩm của 28 chủ thể được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao, tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn

Bên cạnh các sản phẩm chế biến thực phẩm, đợt này còn ghi nhận sản phẩm Dịch vụ Du lịch cộng đồng xã Vạn Tường của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái đạt OCOP 3 sao. Đây là hướng phát triển kết hợp khai thác giá trị tài nguyên bản địa với tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư.

Các sản phẩm được công nhận sẽ được cấp Giấy chứng nhận OCOP và được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP trên bao bì theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày quyết định được ký ban hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận; hướng dẫn các địa phương và chủ thể sử dụng logo OCOP đúng quy định, đồng thời phối hợp kiểm tra định kỳ hằng năm nhằm duy trì chất lượng sản phẩm sau công nhận. Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện chi trả tiền thưởng cho các chủ thể có sản phẩm đạt hạng theo quy định.

Ốc Gác Bếp Hoàng Lê của Hợp tác xã Nông nghiệp và Nuôi trồng Thủy sản Hoàng Lê

Việc công nhận thêm các sản phẩm OCOP không chỉ ghi nhận nỗ lực của các chủ thể sản xuất mà còn tạo động lực để các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, xây dựng thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị và bền vững.