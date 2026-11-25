Theo tài liệu hướng dẫn do Cơ quan Du lịch Nhật Bản, Cơ quan Thuế quốc gia Nhật Bản và Hải quan Nhật Bản phát hành, khi mua hàng hóa thuộc diện miễn thuế tại các cửa hàng, du khách phải thanh toán theo giá đã bao gồm thuế tiêu dùng.

Khoản tiền tương ứng với số thuế đã nộp sẽ được hoàn trả sau khi cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đủ điều kiện được mang ra khỏi Nhật Bản.

Những trường hợp không được hoàn thuế

Cơ quan chức năng Nhật Bản lưu ý, tại thời điểm thực hiện thủ tục, du khách phải mang theo đầy đủ hàng hóa thuộc diện miễn thuế đã mua. Nếu thiếu dù chỉ một sản phẩm thuộc cùng một giao dịch mua hàng, du khách sẽ không thể hoàn thuế đối với toàn bộ hàng hóa thuộc giao dịch đó.

Trường hợp đã sử dụng hết hoặc một phần hàng hóa và không còn giữ đầy đủ sản phẩm để xuất trình, du khách cũng không thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế.

Tại thời điểm thực hiện thủ tục, du khách phải mang theo đầy đủ hàng hóa thuộc diện miễn thuế đã mua. Nếu thiếu dù chỉ một sản phẩm thuộc cùng một giao dịch mua hàng, du khách sẽ không thể hoàn thuế đối với toàn bộ hàng hóa thuộc giao dịch đó.

Hàng hóa được gửi riêng ra nước ngoài trước khi có xác nhận của hải quan hoặc đã được ký gửi hành lý trước khi hoàn thành thủ tục cũng không đủ điều kiện hoàn thuế.

Đối với du khách di chuyển bằng chuyến bay nội địa trước khi nối chuyến quốc tế, thủ tục hoàn thuế phải được thực hiện tại sân bay khởi hành quốc tế. Vì vậy, du khách cần mang theo hàng hóa thuộc diện miễn thuế trong hành lý xách tay hoặc nhận lại hành lý ký gửi tại sân bay nối chuyến để thực hiện thủ tục.

Cơ quan chức năng Nhật Bản khuyến cáo du khách chủ động đến sân bay, cảng biển sớm để có đủ thời gian hoàn thành thủ tục. Tùy lượng khách xuất cảnh, việc kiểm tra hàng hóa có thể kéo dài.

Nếu quá trình kiểm tra bị gián đoạn do du khách không còn đủ thời gian làm thủ tục lên máy bay, việc xác nhận của hải quan sẽ không được coi là hoàn tất và du khách không được hoàn thuế.

Thực hiện thủ tục hoàn thuế trước khi ký gửi hành lý

Để được hoàn thuế, du khách cần chuẩn bị hộ chiếu và toàn bộ hàng hóa đã mua thuộc diện miễn thuế, thực hiện thủ tục tại các máy hoàn thuế tự động (kiosk) được bố trí tại sân bay hoặc cảng biển xuất cảnh.

Du khách cần chuẩn bị hộ chiếu và toàn bộ hàng hóa đã mua thuộc diện miễn thuế, thực hiện thủ tục tại các máy hoàn thuế tự động (kiosk) được bố trí tại sân bay hoặc cảng biển xuất cảnh. (Ảnh: Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản)

Riêng tại 7 sân bay gồm Narita, Haneda, Kansai, Chubu, Fukuoka, New Chitose và Naha, du khách có thể thực hiện thủ tục trực tuyến bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương tự thông qua hệ thống Visit Japan Web.

Quy trình thực hiện gồm 3 bước: Bước 1: Quét hộ chiếu tại kiosk hoàn thuế hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến qua Visit Japan Web trước khi ký gửi hành lý.

Bước 2: Thực hiện theo các bước hướng dẫn trên hệ thống. Nếu hệ thống hiển thị kết quả màu xanh, du khách không cần kiểm tra hàng hóa trực tiếp với hải quan. Nếu kết quả hiển thị màu đỏ, du khách phải đến khu vực kiểm tra hải quan tại sảnh khởi hành quốc tế để xuất trình hàng hóa.

Bước 3: Sau khi hoàn tất thủ tục, du khách có thể ký gửi hành lý hoặc mang hàng hóa theo hành lý xách tay và tiếp tục các thủ tục xuất cảnh.

Tiền thuế sẽ được cửa hàng miễn thuế hoặc đơn vị bán hàng có liên quan hoàn trả theo phương thức du khách đã đăng ký. Trường hợp có thắc mắc về khoản tiền hoàn thuế, du khách cần liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng.