Những sai phạm của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Ngày 29/10 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: CA

Cùng vụ án, 10 bị cáo khác bị xét xử về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Bị cáo Lê Đức Giang có 5 luật sư bào chữa gồm các luật sư Bùi Đình Ứng, Bùi Tuấn Anh, Trịnh Ngọc Ninh, Phạm Thế Hải và Phí Thị Thanh Bình. Hơn 10 luật sư khác cũng tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo còn lại.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nề nang và vụ lợi, bị cáo Lê Đức Giang và một số bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá 5,1 tỷ đồng.

Trong đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát.

Hành vi này của ông Giang trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước 46.051m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807m3 cát ở thể nở rời với tổng trị giá là 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép số tiền 180 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc và Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Sở TN&MT Thanh Hóa đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm chế độ quản lý nhà nước về khoáng sản gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Công ty Thanh Tâm thỏa thuận với các cổ đông Công ty Thiên An Phát về việc nhượng quyền khai thác khoáng sản tại mỏ số 2 với giá trị ghi trên hợp đồng là 2,5 tỷ đồng, giá trị thực tế các bên thỏa thuận, thống nhất là 62 tỷ đồng.

Khi làm thủ tục chuyển nhượng, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát đã đến gặp bị cáo Lê Đức Giang nhờ giúp đỡ và được ông Giang hứa sẽ giúp, dặn Tùng liên hệ Sở TN&MT.

Nhờ đó, Công ty Thiên An Phát đã làm được thủ tục chuyển nhượng dù hồ sơ không đảm bảo theo quy định pháp luật, trữ lượng được cấp phép là hơn 147.000m3 cát ở thể tự nhiên, vượt trữ lượng được phê duyệt là 46.000m3.

Khi thẩm định hồ sơ, bị cáo Nguyễn Thế Hùng nói với các chuyên viên khác đây là trường hợp người nhà của Phó Chủ tịch Lê Đức Giang, cần tạo điều kiện giải quyết nhanh.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng, cấp phép, Nguyễn Xuân Tùng đã chi bồi dưỡng cho các bị cáo Lê Đức Giang 180 triệu đồng, Phạm Văn Hoành 60 triệu đồng, Nguyễn Thế Hùng 35 triệu đồng, Nguyễn Văn Tâm 20 triệu đồng.