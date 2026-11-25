Rõ thỏa thuận góp vốn, kỹ từng điều khoản hợp đồng

Khi cùng người thân mở công ty, các bên có thể nhanh chóng thống nhất mỗi người bỏ ra bao nhiêu tiền. Nhưng nếu công ty cần vay thêm vốn, ai có quyền quyết định? Nếu một người muốn rút khỏi việc kinh doanh, phần vốn của họ sẽ được xử lý ra sao? Theo luật sư Vũ Thị Hảo, góp vốn mà chưa thỏa thuận rõ quyền sở hữu và quyền quyết định là sai lầm đầu tiên cần tránh. Các bên nên làm rõ số vốn, tài sản dùng để góp vốn, thời hạn góp và quyền của từng người, đồng thời ghi nhận những nội dung liên quan trong điều lệ và hồ sơ góp vốn phù hợp với loại hình công ty.

Phụ nữ khởi nghiệp cần rà soát kỹ các điều khoản về giao hàng, thanh toán và xử lý vi phạm trước khi ký hợp đồng. Ảnh minh họa.

Những bất đồng cũng có thể phát sinh từ một hợp đồng đặt gia công lô hàng đầu tiên. Hai bên đã chốt giá, tiền đặt cọc và ngày giao, nhưng khi hàng sai quy cách hoặc giao chậm, chủ cơ sở mới phải bàn cách xử lý. Luật sư Vũ Thị Hảo lưu ý, ngoài giá và phương thức thanh toán, hợp đồng cần ghi rõ yêu cầu đối với hàng hóa, cách kiểm tra khi nhận hàng và phương án xử lý vi phạm. Các điều khoản về phạt vi phạm, bồi thường và chấm dứt hợp đồng cũng cần được rà soát trước khi ký.

Việc sử dụng tiền và tài sản cá nhân cho công ty là một rủi ro khác. Chẳng hạn, khi chủ công ty bỏ tiền mua máy móc phục vụ sản xuất, cần xác định đó là tiền góp vốn hay khoản cho công ty vay. Nếu đưa thiết bị của gia đình vào sử dụng, cần làm rõ thiết bị được góp vào công ty hay chỉ cho công ty thuê, mượn. Ghi nhận và lưu chứng từ ngay từ đầu giúp theo dõi dòng tiền và xác định quyền đối với tài sản khi có bất đồng.

Theo luật sư Vũ Thị Hảo, trong lúc lo tìm khách hàng và duy trì sản xuất, người mới kinh doanh còn dễ bỏ sót nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, lao động và bảo hiểm. Việc cần làm là rà soát các nghĩa vụ theo mô hình đã đăng ký và theo dõi thời hạn thực hiện. Cùng với đó, nhãn hiệu, phần mềm và các tài sản trí tuệ khác cũng cần được lưu ý từ sớm. Trước khi in bao bì, chủ cơ sở có thể tra cứu nhãn hiệu dự định sử dụng. Khi thuê thiết kế biểu trưng hoặc làm phần mềm, hợp đồng cần làm rõ quyền sở hữu và phạm vi sử dụng.

“Chi phí phòng ngừa luôn thấp hơn nhiều so với chi phí giải quyết tranh chấp”, luật sư Vũ Thị Hảo nói. Bà khuyên chị em kiểm tra các cam kết pháp lý trước khi ký hợp đồng, vay tiền hoặc đưa tài sản cá nhân vào kinh doanh.

Tìm đúng nguồn hỗ trợ, xử lý sớm khi khó trả nợ

Theo luật sư Vũ Thị Hảo, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ thuộc nhóm được ưu tiên trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng điều kiện. Việc hưởng ưu đãi thuế, được hỗ trợ mặt bằng hay tiếp cận vốn vay ưu đãi còn tùy thuộc vào điều kiện của từng chính sách, chương trình.

Luật sư Vũ Thị Hảo, Công ty Luật TNHH Chí Kiên trao đổi về những sai lầm pháp lý phụ nữ thường gặp khi khởi nghiệp. Ảnh: Công Phương

Nếu cần hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số hoặc tư vấn công nghệ, chủ doanh nghiệp nên xác định rõ nhu cầu và đối chiếu tiêu chí của chương trình trước khi chuẩn bị hồ sơ. Đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ hoặc Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương có thể hướng dẫn về chương trình đang triển khai, thành phần hồ sơ và nơi tiếp nhận. Khi được chấp thuận hỗ trợ, doanh nghiệp cần lưu hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ nghiệm thu theo yêu cầu.

Khi doanh thu giảm và các khoản nợ đến hạn, luật sư Vũ Thị Hảo khuyên chủ cơ sở chủ động làm việc với bên cho vay hoặc nhà cung cấp. “Nguyên tắc quan trọng nhất là phải xử lý sớm, khi còn khả năng thương lượng”, luật sư Vũ Thị Hảo nói.

Việc đầu tiên là lập một “bản đồ công nợ”, ghi rõ số tiền còn nợ ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động và cơ quan thuế, cùng thời hạn thanh toán và tài sản bảo đảm nếu có. Dự kiến dòng tiền trong 3-6 tháng sẽ giúp chủ cơ sở tính được khoản chi có thể cắt giảm và số tiền có thể trả từng kỳ. Đây là căn cứ để đề nghị chủ nợ điều chỉnh thời hạn trả nợ.

Nếu phải dừng hoạt động, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài. Trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cần xem xét thủ tục theo Luật Phục hồi, phá sản 2025 có hiệu lực từ 1-3-2026. Hộ kinh doanh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định về đăng ký hộ kinh doanh và xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính còn lại. Luật sư Vũ Thị Hảo lưu ý việc tẩu tán tài sản hoặc lập giao dịch giả để né tránh chủ nợ có thể làm phát sinh thêm rủi ro pháp lý.