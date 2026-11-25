Tiết mục mở đầu chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Đến dự chương trình có các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía đại biểu Thành phố Hà Nội, có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đông đảo người dân Hà Nội.

Tiết mục khí nhạc-đồng diễn trống "Huyền sử Long tiên" và liên khúc "Dòng máu Lạc Hồng-Việt Nam kiêu hãnh". (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu chào mừng tại chương trình, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, 80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị. Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông ta trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một màu sắc, mỗi dân tộc một tiếng nói cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

"Với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống - nơi mọi người dân được sáng tạo và thụ hưởng" - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.

Các ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Phạm Anh Duy. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở đầu chương trình là tiết mục khí nhạc-đồng diễn trống "Huyền sử Long tiên" và liên khúc "Dòng máu Lạc Hồng-Việt Nam kiêu hãnh" với sự tham gia của những giọng ca đình đám được đông đảo khán giả yêu thích Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy.

Chương 1 của đêm diễn "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" kể về hành trình lập nước và giữ nước, với sợi chỉ xuyên suốt là văn hóa được gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, là điểm tựa tinh thần nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Các ca sĩ Anh Tú và Hương Tràm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ở chương 1, các tiết mục là sự kết hợp giữa nghệ sĩ các thế hệ, như Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ và ca sĩ Phạm Thu Hà, nhóm OPlus trong ca khúc "Người Hà Nội"; Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh, các ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik trong ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh và ca sĩ Quốc Thiên trong "Giai điệu tự hào".

Chương 1 còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Đông Hùng, Anh Tú, Hương Tràm, Phạm Anh Duy, Thu Hằng, Muộii, các ca sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim...

Nếu như chương 1 là hành trình của văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, thì chương 2 là màn trình diễn đặc sắc và rực rỡ của các loại hình di sản văn hóa các vùng miền của Việt Nam. Lần đầu tiên trên sân khấu lớn của một chương trình nghệ thuật đặc biệt có sự hiện diện của hát xoan Phú Thọ, ca trù, quan họ Bắc Ninh, vũ khúc "Lục cúng hoa đăng", đờn ca tài tử, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, diễn xướng chầu văn, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hội Gióng, lễ hội Vía Bà chúa Xứ núi Sam, thực hành Then...

Những màn trình diễn này đều do nghệ nhân ở các địa phương, các vùng di sản thực hiện. Sự hiện diện dù ngắn ngủi của những loại hình di sản đặc trưng của Việt Nam trên sân khấu đã không chỉ khơi dậy niềm tự hào về kho tàng văn hóa đặc sắc của cha ông, mà còn góp phần kết nối giữa di sản với khán giả trẻ, những người sẽ tiếp nối trọng trách giữ gìn và phát huy giá trị của những di sản này.

Cùng với phần trình diễn di sản, là các tiết mục nghệ thuật đưa khán giả đi qua các vùng miền như "Thư pháp" với sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương, "Ngọn lửa cao nguyên" do Đỗ Hoàng Hiệp và Y Garia trình bày, "Bài ca đất phương nam" của ca sĩ Võ Hạ Trâm và Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải (đàn kìm), "Việt Nam tinh hoa" với sự kết hợp của Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú và Erik.

Sáng tác mới "Tiếng ru cội nguồn" mở đầu chương 3 "Bản sắc vươn xa", với sự kết hợp của dàn nghệ sĩ trẻ OSAD, Cheng, Đông Hùng với Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long làm bùng nổ sân vận động Mỹ Đình, khi đây là sự kết hợp độc đáo giữa các nghệ sĩ từng tham gia hai mùa "Anh trai vượt ngàn chông gai" và ca khúc cũng chính là một sáng tác ra đời từ chương trình này, do các nghệ sĩ OSAD, Cheng và Hà An Huy sáng tác.

Chương 3 được làm nóng lên với sự khuấy động của các nghệ sĩ trẻ như Phương Mỹ Chi kết hợp với Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Noo Phước Thịnh qua ca khúc "Made in Vietnam", "Lý con còn style - Rock hạt gạo" của Phương Mỹ Chi, "Máu đỏ da vàng" của Đức Phúc và Hòa Minzy, "Nhà tôi có treo một lá cờ" của Noo Phước Thịnh, "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" của tập thể các nghệ sĩ gồm Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thuỳ Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Cheng, Osad, Phạm Anh Duy, Muộii, Oplus, Thu Hằng.

Các nghệ sĩ múa tại chương trình.

Chương trình còn có sự tham gia của vũ đoàn HT, nhóm Bách Hoa Bộ hành, khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, các chiến sĩ Bộ Quốc Phòng, Đoàn trống hội Công an nhân dân, các diễn viên múa, diễn viên điện ảnh...

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa kéo dài 17 phút, trên nền ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do DTAP sáng tác dành cho chương trình.