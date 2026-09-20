Những sắc màu âm nhạc dưới tán đa

Tiết mục của ca sĩ Mạc Mai Sương trong chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Show diễn đầu tiên của chuỗi chương trình "Tán Đa" được kết hợp với chiến dịch “Rằm Rộ”, mang đến một chủ đề đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu, với những chất liệu quen thuộc của Trung thu cổ truyền Việt Nam như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, múa sư tử...

Chia sẻ đôi lời về chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, cây đa 300 tuổi là biểu tượng của Báo Nhân Dân, nhắc đến Báo Nhân Dân là nhắc đến cây đa Hàng Trống.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ về chương trình.

"Báo Nhân Dân vốn mang hình ảnh rất cổ kính và truyền thống nhưng hiện nay chúng tôi mong muốn lan tỏa và gắn kết nhiều hơn nữa với đời sống xã hội. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức rất nhiều hoạt động. Đặc biệt trong hai năm gần đây, các sự kiện như giải đi bộ toàn quốc hay concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" đã lan tỏa đến đông đảo công chúng" - Tổng Biên tập chia sẻ.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết, ý tưởng về một chương trình nghệ thuật bên gốc đa đã có từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên được biến thành hiện thực. Mong muốn của Ban tổ chức là duy trì chương trình này ổn định, đặc biệt là trong tiết trời mùa thu rất đẹp và đặc sắc của Hà Nội. Mục đích của chương trình là gắn kết sâu sắc hơn với cộng đồng, bởi Báo Nhân Dân sở hữu một địa điểm rất đặc biệt nằm ngay sát Hồ Gươm, vị trí đắc địa để gắn kết với mọi người hằng ngày, hằng giờ, đặc biệt là với khu phố đi bộ cuối tuần.

Trình chiếu mapping lên cây đa.

Tổng Biên tập cũng chia sẻ, đây là chương trình đặc biệt dành riêng cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu. Đặc biệt, lần đầu tiên cây đa cổ thụ được trình chiếu 3D mapping trực tiếp theo kịch bản riêng cho mỗi tiết mục trong chương trình.

"Chúng tôi mong muốn các ban nhạc, ca sĩ, từ những ngôi sao nổi tiếng cho đến các ban nhạc trẻ chưa được nhiều người biết đến đều có cơ hội biểu diễn tại đây, và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người" - đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ.

Qua từng số, chương trình kỳ vọng góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được nhìn thấy và từng bước kết nối với công chúng.

Trình diễn múa lân.

Mở đầu chương trình, các em nhỏ được tham gia trò chơi đố vui với những nội dung liên quan đến Tết Trung thu truyền thống như sự tích chú Cuội, chị Hằng, các bài hát cho thiếu nhi nhân Tết Trung thu... và được tặng những món quà Trung thu ý nghĩa từ Tổng Biên tập Lê Quốc Minh.

Tiết mục của Mạc Mai Sương.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ với những màu sắc âm nhạc khác nhau như nghệ sĩ nhí Đặng Kim Thiên Kim, ca sĩ Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean.

Đặng Kim Thiên Kim mang đến sắc màu tươi tắn trẻ trung, hồn nhiên với tiết mục "Rằm Rộ". Chia sẻ về cảm xúc trong dịp Tết Trung thu, nghệ sĩ nhí cho biết, điều ý nghĩa nhất đối với em chính là khoảng thời gian được sum họp cùng gia đình, để mọi người ngồi lại bên nhau nói chuyện và chia sẻ những câu chuyện vừa qua. Em cũng gửi lời chúc sức khỏe và chúc một mùa Trung thu thật vui tới khán giả.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Cry với những ca khúc mang âm hưởng dân gian.

Nếu như các ca khúc "Thu gọi", "Tự do như cách em là", "Lời của cây" của Mạc Mai Sương, "Vội vàng", "Chờ em"... của ban nhạc 502 Ocean mang đến sự trẻ trung, lãng mạn và tính đương đại thì "Chim sa cá lặn", "Liễu yếu đào tơ" của Tuấn Cry và "Mối duyên vàng" của Tuấn Cry hát cùng Võ Thu Hà đem đến màu sắc đặc biệt của âm nhạc dân gian, của quan họ Bắc Ninh.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" tại địa điểm 71 Hàng Trống được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi không gian có thể mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.

Tuấn Cry và Võ Thu Hà giao lưu với khán giả nhỏ tuổi.

Thông qua “Tán Đa”, một không gian vốn gắn với hình ảnh Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống được mở ra theo một cách mới: trở thành nơi những câu chuyện văn hóa có thể được nghe, nhìn, cảm nhận và tiếp tục sáng tạo bởi thế hệ hôm nay. Từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến không gian dành cho cộng đồng, chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sĩ trẻ và công chúng.

Chương trình nghệ thuật “Tán Đa” do Báo Nhân Dân chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Beat Network và Tech City.