Những rủi ro khi lái xe qua vùng ngập nước và lý do nên tránh

Trước tình trạng mưa bão ngày càng gia tăng, việc lái xe qua vùng ngập nước trở thành một thử thách lớn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhiều người có thể tự tin về kiến thức địa phương nhưng không thể lường trước được những thay đổi nhanh chóng của môi trường khi xảy ra thiên tai.

Hình minh họa lái xe qua vùng ngập nước. Ảnh: Yahoo

Những cơn bão với tần suất xuất hiện một lần trong 100 năm đang trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu, kéo theo nguy cơ ngập lụt và các tình huống khẩn cấp ngày càng gia tăng. Dù người lái xe có thể hiểu rõ khu vực mình sinh sống hoặc các tuyến đường quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh thiên tai, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh và khó lường.

Nhiều nguồn thông tin trên mạng có thể đưa ra lời khuyên về cách xác định mức độ an toàn khi lái xe qua đường ngập nước, nhưng thực tế không có con đường ngập nước nào an toàn tuyệt đối để đi qua. Mức nước có thể sâu hơn dự đoán do đường đã bị xói mòn hoặc sạt lở, khiến nước dâng cao hơn mức thông thường.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, chỉ cần một foot nước cũng đủ làm cho hầu hết các loại xe chở khách bị trôi nổi, còn hai feet nước có thể cuốn trôi cả xe bán tải và SUV. Lực nước mạnh không phân biệt kích thước xe, kể cả những chiếc SUV cỡ lớn cũng có thể bị cuốn đi. Nếu xe vẫn giữ được bánh xe trên mặt đất, động cơ vẫn có thể bị ngập nước, khiến xe chết máy và người lái bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết.

Ngoài ra, xe có thể bị hư hại khi chạy qua các vật thể nổi hoặc chìm trong nước như mảnh vụn, gây nổ lốp hoặc làm hỏng các bộ phận dưới gầm như trục bánh xe và két dầu. Những tổn thất này không chỉ gây nguy hiểm mà còn khiến việc sửa chữa xe trở nên tốn kém và phức tạp.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, một nửa số ca tử vong do ngập lụt liên quan đến các sự cố trong ô tô. Do đó, lời khuyên quan trọng nhất từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia là “Quay đầu lại, đừng chết đuối”. Người lái nên tránh xa vùng nước ngập, tìm nơi cao ráo an toàn và ở lại đó.

Nếu xe bị nước bao quanh đột ngột, người lái cần nhanh chóng rời khỏi xe khi điều kiện cho phép và tìm đến vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn. Việc cố gắng vượt qua vùng ngập nước bằng cách lái xe cẩn thận không bao giờ là lựa chọn an toàn.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên thận trọng khi mua xe đã qua sử dụng tại những khu vực từng bị ngập lụt, vì xe có thể tiềm ẩn nhiều hư hỏng khó phát hiện, gây phiền toái về sau.

Tóm lại, việc lái xe qua vùng ngập nước mang lại nhiều rủi ro nghiêm trọng và không đáng để mạo hiểm. Trong điều kiện thiên tai, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản bằng cách tránh xa các khu vực bị ngập lụt.